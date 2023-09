Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser: Brave, Edge und Vivaldi sind abgesichert

Google hat am 5. September die neuen Chrome-Versionen 116.0.5845.179/180 für Windows sowie 116.0.5845.179 für macOS und Linux veröffentlicht. Darin haben die Entwickler vier Schwachstellen beseitigt, die Google als hohes Risiko einstuft. Einige Hersteller anderer Chromium-basierter Browser haben bereits nachgezogen.

Am 6. September hat Vivaldi ein Update auf die Version 6.2.3105.47 bereitgestellt. Diese basiert auf Chromium 116.0.5845.184 und ist somit abgesichert.

Brave hat seinen Browser am selben Tag auf die Version 1.57.62 aktualisiert. Darin steckt die Chromium-Version 116.0.5845.180, in der alle bislang bekannten Schwachstellen beseitigt sind.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Microsoft hat für seinen Browser Edge am 7. September ein Update auf die Version 116.0.1938.76 ausgeliefert. Microsoft setzt wie Chrome und Brave auf die abgesicherte Chromium-Version 116.0.5845.180.

Opera hat bei der Reaktion auf Chromium-Schwachstellen in letzter Zeit an Tempo zugelegt. Die Norweger haben zwar in dieser Woche zwei Updates für Opera One herausgebracht, damit jedoch nur eigene Browser-Bugs ausgemerzt. Die neuesten Version Opera One 102.0.4880.40 basiert nach wie vor auf Chromium 116.0.5845.141. Ein Sicherheits-Update, um die jüngsten Lücken zu stopfen, bleibt Opera bis dato schuldig.

Am 12. September will Google Chrome 117 freigeben, nachdem es die neuesten Generation (117.0.5938.48) bereits seit 6. September an einen kleinen Kreis aus Windows- und macOS-Nutzern ausliefert (Early Stable Release).