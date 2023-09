Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Wunderschönes Display

Hervorragende Leistung

Großartiges S Pen-Erlebnis

IP68 staub- und wasserdicht Kontra Sehr teuer

Viele Android-Apps sind nicht optimiert

Tastatur und Ladegerät werden separat verkauft Fazit Bezogen auf die Hardware ist das Galaxy Tab S9 Ultra ein hervorragendes Android-Tablet. Aber zu diesem Preis müsste es Ihren Laptop schon komplett ersetzen können. Doch die Einschränkungen von Android verhindern, dass dieses Szenario für die meisten Menschen realistisch wäre.

Als Samsung im Jahr 2022 das Galaxy Tab S8 Ultra vorstellte, hat es mehr als nur ein paar Köpfe verdreht. Mit seinem riesigen 14,6-Zoll-Display und leistungsstarken technischen Daten in einem unglaublich dünnen und leichten Gehäuse hievte Samsung Android-Tablet auf ein neues Level.

In diesem Jahr gibt es einige bemerkenswerte Verbesserungen beim Nachfolger Galaxy Tab S9 Ultra: Der Prozessor, die Lautsprecher und die Haltbarkeit wurden allesamt überarbeitet. Im Grunde bleibt es aber das gleiche Gerät, weshalb auch weiterhin die gleichen Mängel bestehen.

Design und Verarbeitung

Großes, hochwertiges Tablet

Beeindruckend dünn und leicht

Unnötige Aussparung am oberen Bildschirmrand

Endlich IP68 staub- und wasserdicht

Um eines gleich vorweg zu nehmen: Das Galaxy Tab S9 Ultra ist riesig. Man sieht es vielleicht nicht sofort auf den Fotos, aber mit einem 14,6-Zoll-Display ist es größer als viele Laptops. Unter den Tablets fühlt es sich sogar deutlich größer an als das 12,9 Zoll große iPad Pro.

Trotz des beeindruckend schmalen Rahmens ist es eine Herausforderung, das Gerät in der Hand zu halten. Es fühlt sich so an, als hielte man einfach einen riesigen Monitor in der Hand – gut, im Grunde ist es ja genau so.

Der einzige Unterschied ist, dass Samsung es geschafft hat, alle notwendigen Komponenten in ein Gehäuse zu packen, das nur 5,5 Millimeter dick ist – eine echte technische Meisterleistung.

Durch seine enorme Größe ist das Tablet nicht gerade einfach zu bedienen. Ich musste mehrfach umgreifen, um bestimmte Inhalte auf dem Screen zu erreichen, und es fühlte sich nie wirklich bequem an. Aufgaben wie das Surfen im Internet, das Scrollen in sozialen Medien und das Tippen waren ohne Cover oder Tastatur sehr umständlich.

Die offizielle Book Cover-Tastatur, die das Tab S9 Ultra zu einem Laptop-Ersatz macht, kostet mindestens 144,90 Euro extra. Außerdem erhöht diese Kombi das Gewicht des S9 Ultra von ursprünglich 732 Gramm (737 Gramm mit 5G-Modem) um 644 Gramm, wodurch das Gerät noch sperriger wird.

Ich konnte dieses Gespann mit dem Tab S9 Ultra testen. Man erhält immer noch ein großartiges Trackpad und ein gutes Tipperlebnis, aber es macht das Gerät auch dicker. Außerdem lässt sich die Tastatur etwas zu leicht vom Tablet abnehmen.

Die Tastatur des Tab S9 Ultra ist identisch mit der des S8 Ultra aus dem letzten Jahr Dominik Tomaszewski / Foundry

Es gibt jede Menge günstigeres Zubehör, auch ohne Tastatur und Trackpad. Sie sind auch alle für das kompaktere Tab S9 (11,4 Zoll) und S9 Plus (12,4 Zoll) erhältlich, die viele Gemeinsamkeiten mit dem Ultra-Modell haben.

Was das Design angeht, hat sich beim Tab S9 Ultra nicht viel geändert. Es ist immer noch eine hochwertige Mischung aus Aluminium und Glas, wobei Gorilla Glass 5 die Haltbarkeit des Bildschirms verbessern soll.

Das Gerät hat jetzt die Schutzklasse IP68, was bedeutet, dass es in einer Tiefe von 1,5 Metern unter Wasser für 30 Minuten überleben kann und vollständig gegen Staub geschützt ist. Das ist ein großer Fortschritt gegenüber der Tab S8-Reihe, die überhaupt keine IP-Klassifizierung hatte.

Ästhetisch bietet das Tablet dennoch nur wenig. Es gibt jetzt zumindest eine Auswahl an Farben (Graphit oder Beige), aber keine davon ist besonders auffällig. Ich persönlich bevorzuge dieses minimalistische Design, auch wenn es wohl nicht jedermanns Sache sein wird.

Die drei Tab S9-Tablets von Samsung sehen sich alle sehr ähnlich Dominik Tomaszewski / Foundry

Das Design der beiden rückwärtigen Kameras wird jedem bekannt vorkommen, der bereits ein Galaxy S23-Handy benutzt hat. Nur der lange Magnetstreifen darunter ist auffällig. Dieser wird zum Aufladen des mitgelieferten S Pen und zum Koppeln mit dem Tablet verwendet, was beides nahtlos funktioniert.

Allerdings ist diese Kombination noch lange nicht ideal. Die Magnete, mit denen der S Pen befestigt ist, sind relativ schwach, sodass der Stift in einer Tasche oder auf einem Tisch leicht verrutschen kann. Außerdem wackelt das Tablet unangenehm auf dem Tisch, wenn sich der Stift in seiner Halterung befindet.

Man kann den Stift stattdessen auch an einer der Seiten befestigen, aber die Magnete sind hier noch schwächer und er lässt sich an diesen Stellen nicht aufladen. Der S Pen ist zwar viel klobiger als der des S23 Ultra, aber ich hätte mir gewünscht, Samsung hätte einen Weg gefunden, um ihn direkt in das Gerät zu integrieren.

Es ist toll zu sehen, dass Selfie-Kameras mehr Aufmerksamkeit durch die Hersteller bekommen. Aber das Galaxy Tab S9 Ultra hat eine Aussparung am oberen Rand für die beiden Front-Kameras, die nach unten in das Display hineinragt. Das erscheint unnötig – ein etwas dickerer Rahmen hätte diese Aussparung verhindert und zudem viel besser ausgesehen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Display, S Pen und Audio

Ausgezeichnetes 14,6-Zoll-OLED-Display

Beeindruckender S Pen-Stift

Überdurchschnittliche Lautsprecher

Samsung hat die Kernaspekte des Dynamic AMOLED 2X-Displays des Tab S9 Ultra nicht verändert, aber das war auch nicht nötig: Es handelt sich um einen der besten Bildschirme für Mobilgeräte.

Das 14,6-Zoll-Panel bietet eine Auflösung von 1.848 × 2.960 Pixeln im 16:10-Seitenverhältnis vieler gängiger Laptops. Es ist ein großartiges Display zum Filme schauen, auch wenn Sie bei den meisten Inhalten schwarze Balken über und unter dem Inhalt in Kauf nehmen müssen.

Das Galaxy Tab S9 Ultra bietet einen der besten Bildschirme in Mobilgeräten

Dank des OLED-Displays erhalten Sie sowohl tiefe Schwarztöne als auch satte, lebendige Farben. Letzteres kommt besonders im Standardmodus “Lebendig” zur Geltung, doch in manchen Situationen ist die abgeschwächte Einstellung “Natürlich” vorzuziehen.

Egal, welche Einstellung Sie wählen, die hohe Auflösung (zwischen 1440p und 4K) sorgt für eine hervorragende Detailtreue. Texte und Bilder sehen in allen Apps und Menüs klar und deutlich aus.

Beim Multitasking kommt die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz voll zur Geltung. Die Verwendung von zwei oder mehr Apps nebeneinander fühlt sich sehr flüssig und reaktionsschnell an, egal ob man durch Seiten blättert, in einem Dokument tippt oder ein Video anschaut. Der Bildschirm ist für fast alle denkbaren Tablet-Aufgaben gut geeignet.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Für den Einsatz im Freien ist das Tab S9 Ultra jedoch keine gute Wahl. Die gemessene Spitzenhelligkeit von 355 Nits (obwohl Samsung 930 Nits angibt) ist für Innenräume ausreichend, aber die Sichtbarkeit wird durch Reflexionen im Freien erheblich beeinträchtigt. Im Flugzeug oder Zug gelten diese Einschränkungen hingegen nur selten.

Im Display befindet sich ein Fingerabdruck-Scanner, wobei Samsung weiterhin seinen Ultraschallsensor verwendet und nicht die beliebtere optische Version. Ich empfand den Sensor als etwas launisch, vor allem beim Wechsel zwischen dem Hoch- und Querformat. Meistens gelingt das Entsperren des Tablets, aber nicht immer beim ersten Versuch.

Das Display des Tab S9 Ultra reagiert nicht nur auf Touch-Eingaben per Fingern, sondern auch auf Stifteingaben über den mitgelieferten S Pen. Eine Reaktionszeit von nur 2,8 Millisekunden bedeutet, dass es keine spürbare Verzögerung gibt, bevor Ihre Notizen oder Kritzeleien auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Samsung hat das Design des Stifts nicht verändert, sodass er nach wie vor aussieht und funktioniert wie ein Kugelschreiber. Der einzige wirkliche Unterschied ist die physische Taste an der Seite, die je nach verwendeter App für eine Vielzahl verschiedener Funktionen (“Air-Actions”) genutzt werden kann.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Schade, dass die Oberseite des S Pen nicht als Radiergummi funktioniert. Auch wenn man den Stift nur gelegentlich benutzt, ist er ein großartiges Zubehör, das man stets dabei haben sollte.

Die vier Stereolautsprecher sind eine echte Bereicherung für das Klangerlebnis. Sie verleihen dem Sound eine Tiefe und Wärme, die man bei Tablets nicht oft findet. Erwarten Sie eine hohe Lautstärke und einen kräftigen Bass.

Hohe Leistung dank Snapdragon 8 Gen 2

Erweiterbarer Speicherplatz bis zu 1 TB

5G-Unterstützung

Das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra bietet eine erstklassige Leistung. Das Tablet ist sogar leistungsfähiger als alle anderen Android-Geräte von Samsung.

Im Android-Lager kann kein Tablet das Tab S9 Ultra schlagen, wenn es um die reine Leistung geht

Das liegt daran, dass es den Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-Chipsatz verwendet, eine übertaktete Version von Qualcomms neuestem und besten Chipsatz, der bislang nur für Tab S9-Tablets und Galaxy S23-Handys verfügbar ist. Die Sonderanfertigung bietet einen erhöhten CPU-Takt von 3,2 GHz auf 3,36 GHz und steigert gleichzeitig den GPU-Takt von 680 MHz auf 719 MHz.

Werden Sie im Vergleich zum Tab S8 Ultra mit Snapdragon 8 Gen 1 einen Unterschied bemerken? Wahrscheinlich nicht. Aber diese leichte Leistungssteigerung bedeutet, dass das Tab S9 Ultra noch zukunftssicherer ist als zuvor. Das ist bei einem Tablet, das man mindestens ein paar Jahre lang behalten möchte, sehr wichtig.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Bei der Leistung schneidet das Galaxy Tab S9 Ultra hervorragend ab. Zusammen mit den satten 16 GB Arbeitsspeicher des von mir getesteten Modells (bei den günstigeren Versionen sind es immer noch 12 GB) bewältigt es fast alle denkbaren Aufgaben mit Leichtigkeit.

Dazu gehören normale Tätigkeiten wie das Surfen im Internet, E-Mails, soziale Medien und das Anschauen von Videos. Selbst wenn zwei oder mehr dieser Programme im Multitasking mit geteiltem Bildschirm kombiniert werden, gibt es keinerlei Verzögerung.

Eine ähnlich starke Leistung erwartet Sie auch beim mobilen Spielen, wobei Titel wie “Call of Duty: Mobile“, “PUBG Mobile“ und “Asphalt 9: Legends“ alle ohne Verzögerungen oder Ruckler laufen. Ich glaube nicht, dass es eine einzige App im Google Play Store gibt, die das Tab S9 Ultra an seine Leistungsgrenzen bringen könnte.

Auf der Android-Seite kann kein Tablet das S9 Ultra schlagen, wenn es um die reine Leistung geht. Nur Apples M1 iPad Pro aus dem Jahr 2021 hat klar die Oberhand, zumindest laut den Benchmarks.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Benchmarks

Speicherplatz und 5G

Das Tab S9 Ultra führt auch eine neue Speicheroption ein: 1 TB. Das ist zwar nett, aber nur notwendig, wenn Sie viele Dateien lokal speichern oder das Gerät als Laptop-Ersatz verwenden möchten. Selbst bei den 256- und 512-GB-Modellen können Sie eine microSD-Karte verwenden, um den Speicher auf 1 TB zu erweitern.

Wi-Fi 6E ist bei allen Modellen verfügbar, alternativ gibt es auch ein Modell mit 5G-Unterstützung.

Kameras und Video

Ordentliche 13-Megapixel-Hauptkamera und 8-Megapixel-Ultraweit-Rückkamera

Beeindruckende Dual-Kameras mit 12 Megapixeln auf der Vorderseite

Solide Mikrofone

Während ein Tablet wohl nie als Ersatz für eine Smartphone-Kamera dienen kann, sind die Kameras des Tab S9 Ultra überraschend gelungen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Es gibt insgesamt vier Linsen, die sich auf die Vorder- und Rückseite des Geräts verteilen. Der rückwärtige 13-Megapixel-Hauptsensor ist im Vergleich zum Tab S8 Ultra unverändert, sodass er weiterhin solide, aber unspektakuläre Aufnahmen liefert. Die Bildqualität entspricht in etwa der eines Mittelklasse-Handys und bietet ein ordentliches Maß an Details und lebendigen Farben.

Die Ultraweit-Kamera direkt daneben hat jetzt 8 statt 6 Megapixel, dies sorgt für mehr Details. Dynamik und Belichtung leiden im Vergleich zur Hauptkamera, dafür passt ein größerer Bildbereich ins Foto.

So ärgerlich die Kerbe am oberen Bildschirmrand auch ist, Samsung hat den Platz auf der Vorderseite gut genutzt. Der reguläre und der Ultraweit-Sensor haben beide 12 Megapixel, was bedeutet, dass beide klare und scharfe Selfies mit vielen Details liefern.

Die Kameras auf der Vorderseite kommen auch bei Videos voll zur Geltung, egal ob man allein oder in einer Gruppe vor der Kamera sitzt/steht. Beide Linsen können Aufnahmen mit bis zu 4K-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde erstellen und sind damit jeder integrierten Laptop-Webcam weit überlegen.

Zusammen mit drei kristallklaren Mikrofonen, die die meisten Hintergrundgeräusche gut herausfiltern, ist das Tab S9 Ultra ein hervorragendes Gerät für Videotelefonie.

Das Tab S9 Ultra ist ein hervorragendes Gerät für Videotelefonie

Akkulaufzeit & Laden

11.200-mAh-Akku

Mittlere Akkulaufzeit

Langsames Aufladen

Auf dem Papier hat das Tab S9 Ultra einen Akku, der groß genug ist. Seine Kapazität von 11.200 mAh fällt höher aus als bei fast allen Android-Tablets, auch wenn es keine Veränderungen im Vergleich zum Tab S8 Ultra gibt.

Allerdings stellen das riesige Display und die Leistung auf Flaggschiff-Niveau hohe Anforderungen an den Akku. Wenn Sie nicht den Energiesparmodus einschalten oder die Bildwiederholrate reduzieren wollen, ist die Akkulaufzeit nur durchschnittlich.

Wenn Sie das Tab S9 Ultra zum Arbeiten verwenden möchten, sollten Sie nicht erwarten, dass Sie es einen ganzen Tag lang mit einer Ladung nutzen können. Bei einer Helligkeitseinstellung von typischen 200 cd/m² habe ich im PCMark-Akkutest, der eine Reihe von realen Aufgaben simuliert, nur eine Laufzeit von 7 Stunden und 53 Minuten gemessen.

Ich hatte mir von einem so teuren Gerät eine bessere Akkulaufzeit erhofft

Das entspricht auch in etwa meinen Erfahrungen in der Praxis. Neigt sich der Tag dem Ende, sollten Sie auf jeden Fall schauen, dass eine Steckdose in der Nähe ist. Wenn Sie das Tablet nur abends benutzen wollen, können Sie es zwei oder sogar drei Tage lang verwenden. Aber ich hatte mir von einem so teuren Gerät eine bessere Akkulaufzeit erhofft.

Das Tab S9 Ultra wird über USB-C mit bis zu 45 Watt aufgeladen, aber es befindet sich kein Ladegerät in der Verpackung. Mit einem 65-Watt-Laptop-Ladegerät von Samsung, das ich zur Hand hatte, erreichte es 13 % in 30 Minuten und 26 % nach einer Stunde. Eine vollständige Aufladung dauerte jedoch über vier Stunden, und es gibt kein kabelloses Laden.

Software und Funktionen

Android 13

One UI 5.1

DeX-Modus und mehr

Die Software ist die größte Schwäche des Tab S9 Ultra. Aber das liegt nicht daran, dass es Samsung nicht versucht hätte.

Von Haus aus läuft auf dem Tablet Samsungs One UI 5.1 Nutzeroberfläche über Android 13. Obwohl die Oberfläche primär für Smartphones entwickelt wurde, gibt es ein paar Optimierungen, die es ermöglichen, dass das System auch auf dem großen Bildschirm eine gute Figur macht.

Wenn Sie von einer beliebigen Stelle am oberen Rand des Bildschirms nach unten wischen, wird eine größere Benachrichtigungsleiste angezeigt, die vollen Zugriff auf die Schnelleinstellungen bietet. Ein Dock erscheint jedes Mal, wenn Sie eine App öffnen, was die Navigation oder das Multitasking erleichtert.

Und dann ist da noch der DeX-Modus, Samsungs optionale Betriebsart für ein desktopähnliches Erlebnis. DeX funktioniert am besten mit einer Tastatur und einem Trackpad oder einer Maus, reagiert aber auch auf Berührungen. Sie können den Desktop-Modus direkt auf dem Tab S9 Ultra verwenden oder das Tablet drahtlos oder über ein Kabel mit einem externen Monitor oder Ihrem Fernseher verbinden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

DeX fühlt sich viel mehr wie ein Laptop an als die reguläre Tablet-Oberfläche, und alle Samsung- und Google-Apps laufen reibungslos. Die Apps von Drittanbietern sind jedoch eher schlecht nutzbar, viele sind einfach größere Versionen der Smartphone-Apps. Einige Apps lassen sich im DeX-Modus überhaupt nicht öffnen.

Im Vergleich zu einem Windows- oder macOS-Gerät nutzt DeX den verfügbaren Platz nicht annähernd so gut aus, sodass es schnell unübersichtlich werden kann. Es ist eine nützliche Option, wenn man mit dem Surfen im Internet und einfachen mobilen Apps zufrieden ist, aber das wird nicht auf viele Anwender zutreffen.

Die Software ist die größte Schwäche des Tab S9 Ultra. Aber das liegt nicht daran, dass es der Hersteller nicht versucht hätte

Als reines Tablet ist das Galaxy Tab S9 Ultra viel beeindruckender. Seine Multitasking-Funktionen sind hervorragend, und die optimierten Apps sind eine Freude für den Nutzer. Dedizierte Tablet-Apps haben für viele Drittentwickler leider keine Priorität, aber Samsung macht das Beste aus der verfügbaren Software.

Auch mit Software-Updates ist das Unternehmen großzügig. Sie erhalten vier neue Hauptversionen von Android, die bis zu einem möglichen Android 17 reichen dürften. Die Sicherheitsupdates werden laut Hersteller bis 2028 angeboten.

Preis und Verfügbarkeit

Unabhängig davon, für welches Modell Sie sich entscheiden, das Tab S9 Ultra ist leider teuer.

Die Preise für die Wi-Fi-Version reichen von 1.185 Euro (256 GB) bis zu 1.759 Euro (1 TB). Das Topmodell, das ich getestet habe, kostet mit 5G und 1 TB Speicher satte 1.909 Euro.

Sie können das Tablet bei einer Reihe von Händlern kaufen, darunter Amazon oder Saturn/Media Markt.

Während der S Pen-Stift im Preis enthalten ist, müssen Sie eine Hülle separat erwerben. Das Spitzenmodell mit Tastatur und Trackpad kostet 289,99 Euro.

Das ist teurer als jedes andere Android-Tablet, das man derzeit kaufen kann. Das 12,9-iPad Pro (ab 1.319 Euro) ist sein Hauptkonkurrent, aber auch Windows-Geräte wie das von Intel vertriebene Surface Pro 9 (ab 1.199 Euro) sind eine Überlegung wert.

Bevor Sie das Tab S9 Ultra kaufen, sollten Sie sich vergewissern, dass ein normaler Laptop oder ein 2-in-1-Gerät wie das HP Spectre x360 14 nicht besser zu Ihnen passt.

Fazit

Das Tab S9 Ultra ist ein Tablet auf Steroiden, das alle anderen Android-Tablets alt aussehen lässt.

Dieser 14,6-Zoll-Koloss fühlt sich unglaublich dünn und leicht an, vor allem, wenn man die erstklassige Leistung und den großen Akku bedenkt, die in ihm stecken.

Das Display ist ebenfalls großartig. Dazu kommt eine Leistung, die jede erdenkliche Android-App nebenbei stemmt.

Aber genau da liegt das Problem: Trotz einiger Tablet-spezifischer Optimierungen samt DeX-Modus ist das Fehlen von speziellen Tablet-Apps und Software auf Desktop-Niveau immer noch ein Hindernis.

Und bei diesem Preis wünschen sich die meisten Menschen einfach mehr als ein großartiges Gerät zum Konsumieren von Inhalten. Es sei denn, Sie nutzen das S9 Ultra anstelle eines Laptops. Doch auch dann gibt es bessere Optionen.

Spezifikationen

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (übertaktet)

12/16 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB Speicher (erweiterbar über microSD)

14,6 Zoll 120 Hz AMOLED-Display (1.848 × 2.960 Pixel)

Zwei rückwärtige Kameras: Weitwinkel (13MP, f/2.0) und Ultraweitwinkel (8MP, f/2.2)

Zwei Kameras auf der Vorderseite: Weitwinkel (12 MP, f/2.2) und Ultraweitwinkel (12 MP, f/2.4)

Vier Stereo-Lautsprecher

IP68

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

5G (optional)

S Pen Eingabestift (im Lieferumfang enthalten)

11.200-mAh-Akku

45 Watt kabelgebundenes Laden

Android 13 mit One UI 5.1

326.4 x 208,6 x 5,5 Millimeter

732 Gramm (Wi-Fi) oder 737 Gramm (5G)

Dieser Testbericht erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Tech Advisor und wurde von uns übersetzt und angepasst.