Star Trek feiert 50 Jahre Animationsserie mit Kurzfilmen auf Youtube

Als Teil der jährlichen weltweiten “Star Trek Day“-Feierlichkeiten wird am morgigen 8. September nicht nur ein neuer Comic, sondern auch eine Reihe von Kurzfilmen veröffentlicht. Die Serie trägt den Namen “Star Trek: very Short Treks“ und ist eine Hommage an die “Star Trek“-Animationsserie, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert.

Kurzfilme mit bekannten Sprechern

Die “very Short Treks“ werden von den CBS Studios produziert und sind im Stil von “Star Trek: The Animated Series“ gehalten. In den animierten Kurzfilmen wird es ein Wiedersehen mit vielen Bekannten aus dem Sci-Fi-Universum geben, die den Trickfilm-Charakteren ihre Stimmen leihen. Darunter Jonathan Frakes als Will Riker, Doug Jones als Saru und Armin Shimerman als Quark. Als weitere Sprecher werden Ethan Peck als Spock, Gates McFadden als Dr. Beverly Crusher, Celia Rose Gooding als Uhura, Connor Trinneer als Trip Tucker, Bru Horak als Hemmer und George Takei als Tendi zu hören sein.

Shorts kostenlos auf YouTube

Kreativer Kopf hinter den neuen “very Short Treks“ ist Casper Kelly. Er ist bekannt für “Too Many Cooks“, die früheren “Short Treks“ sowie “Adult Swim“. Geplant sind insgesamt fünf neue Kurzfilme, die in wöchentlichen Abständen bis zum 4. Oktober auf dem YouTube-Kanal von “Star Trek“ sowie auf der offiziellen Website veröffentlicht werden. Der Startschuss fällt morgen mit “Skin A Cat“.

startrek.com

Neuer “Star Trek“-Comic

“Star Trek“-Fans können sich außerdem über einen neuen Comic freuen. Er stammt ebenfalls aus der Feder von Casper Kelly und trägt den Namen “Star Trek: The Animated Celebration Presents The Scheimer Barrier“. Das erste Kapitel erscheint am 8. September kostenlos auf Startrek.com. Alle weiteren Kapitel folgen in wöchentlichen Abständen immer mittwochs auf der Website.