Bestpreis: Playstation 5 Disc Edition mit 100 Euro Rabatt für 449,99 Euro

Lange mussten interessierte Spieler nach einer Playstation 5 suchen. In der Coronakrise waren die Konsolen fast immer ausverkauft. Als sich die Versorgungslage besserte, reagierte Sony mit einer Preiserhöhung. Seitdem ist die Konsole zwar gut verfügbar, kostete aber als Disc Edition mit Laufwerk satte 549,99 Euro. Wem dieser Preis bislang zu hoch war, der darf sich jetzt über die bislang größte Rabattaktion rund um die Playstation 5 freuen.

Rabatt von 100 Euro

Amazon hat die Playstation 5 Disc Edition derzeit mit 100 Euro Rabatt im Angebot: Das Modell der PS5 mit Laufwerk kostet damit nur 449,99 Euro. Im Paket ist neben der Konsole bereits ein Controller enthalten. Käufer können also sofort losspielen. Das verbaute Laufwerk ermöglicht darüber hinaus auch die Nutzung gebrauchter Spiele, die meist deutlich günstiger sind. So kostet der Launch-Titel “Dirt 5“ beispielsweise bei Kleinanzeigen nur 15 Euro.

PS5 Disc Edition bei Amazon für 449,99 Euro anschauen

Gleicher Preis bei Saturn und Media Markt

Wer lieber auf die beiden Elektronik-Ketten Saturn und Media Markt vertraut, findet die Playstation 5 in der Disc Edition auch dort für kurze Zeit zum gleichen Preis von 449,99 Euro. Zusätzliche Kosten für den Versand entstehen bei beiden Händlern nicht. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

PS5 Disc Edition bei Saturn für 449,99 Euro anschauen

PS5 Disc Edition bei Media Markt für 449,99 Euro anschauen

DualSense Controller ab 47,99 Euro

Steht hingegen ein neuer Controller für die Playstation 5 auf der Wunschliste, so lässt sich auch hierbei deutlich sparen: Der Sony DualSense Wireless wird bei Amazon aktuell mit bis zu 38 Prozent Rabatt angeboten. Anstelle von 79,99 Euro kostet der Controller in Weiß nur 47,99 Euro. Wer eine knallige Farbe wie Cosmic Red oder Nova Pink bevorzugt, zahlt 49,99 Euro für den DualSense Wireless Controller von Sony. Saturn und Media Markt bieten die gleichen Rabatte ebenfalls an.

PS5 DualSense Wireless Controller bei Amazon anschauen