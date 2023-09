Wenn es darum geht, Real-Verfilmungen von Anime zu produzieren und auszustrahlen, hatte Netflix bisher nicht viel Glück. Der berüchtigte Death-Note-Film aus dem Jahr 2017 stieß auf harte Kritik und die Cowboy-Bebop-Serie wurde nach nur einer Staffel abgesetzt. One Piece hat sich diesem Trend widersetzt und ist ein absoluter Hit auf Netflix!

One Piece, eine Live-Action-Serie, die auf einem Manga von Eiichirō Oda basiert, war ein überraschender Erfolg. Laut der Website von Netflix wurde die Serie am ersten Wochenende nach ihrer Premiere bereits 18,5 Millionen Mal angesehen.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg ist, dass die Serie den Geist des Originals beibehält und durch eine großartige Besetzung, einfallsreiche Szenografie und hervorragende CGI glänzt. Kein Wunder, dass die Fans dem nächsten Teil der Serie entgegenfiebern. Hier ist alles, was Sie über die zweite Staffel von One Piece wissen müssen.

Netflix

Möglicher Release-Termin von One Piece Staffel 2

Zu diesem Zeitpunkt hat Netflix noch nicht bestätigt, dass von One Piece eine Staffel 2 produziert wird. Angesichts der Popularität der Serie und des offenen Endes von Staffel 1 ist eine Fortsetzung jedoch wahrscheinlich.

Es ist schwer vorherzusagen, wann Staffel 2 auf Netflix erscheinen wird, weil der Streik der Gewerkschaften WGA und SAG-AFTRA immer noch andauert. Der Ausstand hat viele Produktionen auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt hat, weil Drehbuchautoren und Schauspieler um eine Einigung mit den Studios kämpfen.

Die Produktion von Staffel 1 begann im Januar 2022 und endete im August 2022. Doch erst ein Jahr später wurde die Serie auf Netflix veröffentlicht. Demnach werden wir One Piece Staffel 2 wahrscheinlich nicht vor 2025 oder sogar noch später zu sehen bekommen.

Ja, da müssen wir uns wirklich noch lange gedulden. Ich finde es auch super schade. Denn die erste Staffel habe ich direkt nach Start innerhalb von zwei Tagen durchgeschaut, so gut fand ich die Serie.

Handlung von One Piece Staffel 2

Der Manga von Eiichirō Oda ist eine der umfangreichsten japanischen Serien – er besteht aus über 1.000 Kapiteln, die in 106 Bänden zusammengefasst sind. In der ersten Staffel der Serie hat Netflix nur 95 Kapitel adaptiert, was bedeutet, dass es für die Serienmacher noch jede Menge Material zu behandeln gibt.

In Staffel 1 geht es um die Zusammenstellung der Crew, die Festlegung gemeinsamer Ziele und um den Kampf gegen die Marine. In Staffel 2 wird wahrscheinlich die ernsthafte Schatzsuche beginnen, da die Strohhutpiraten beschlossen haben, zur Grand Line zu reisen. Die Reise wird wahrscheinlich nicht friedlich verlaufen: Die Mannschaft muss sich ihren Weg durch einen Meeresstreifen bahnen, der als Calm Belt bezeichnet wird und von riesigen Bestien bevölkert ist.

Netflix

Außerdem werden die jungen Piraten wahrscheinlich immer noch von Vizeadmiral Garp und den Marinesoldaten verfolgt. Die Strohhutpiraten müssen sich möglicherweise mit der finsteren Organisation der Barockwerke anlegen. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat Roronoa Zoro eines ihrer Mitglieder in der ersten Folge der Serie getötet.

Es ist auch möglich, dass wir in Staffel 2 weitere alte Feinde wiedersehen, wie Kapitän Alvida und Buggy den Clown.

One Piece Staffel 2 Besetzung

Wenn die Serie grünes Licht für eine zweite Staffel bekommt, können wir mit der folgenden Besetzung rechnen:

Iñaki Godoy – Monkey D. Luffy

– Monkey D. Luffy Mackenyu Arata – Roronoa Zoro

– Roronoa Zoro Emily Rudd – Nami

– Nami Jacob Romero Gibson – Usopp

– Usopp Taz Skylar – Sanji

Es gibt auch die mögliche Rückkehr von:

Langley Kirkwood – Kapitän Morgan

– Kapitän Morgan Aidan Scott – Helmeppo

– Helmeppo Ilia Isorelýs Paulino – Kapitän Alvida

– Kapitän Alvida Jeff Ward – Buggy der Clown

– Buggy der Clown Alexander Maniatis – Klahadore/Kuro

– Klahadore/Kuro Peter Gadiot – Shanks

– Shanks Steven John Ward – Dracule Mihawk

– Dracule Mihawk Craig Fairbrass – Koch Zeff

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übernommen.