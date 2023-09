Bei Amazon für nur 185 Euro: Monitor 32 Zoll WQHD von Lenovo nirgends günstiger

Für viele, die im Homeoffice arbeiten, ist ein 32-Zoll-Monitor nicht nur eine Bequemlichkeit, sondern eine Notwendigkeit. Ein großer Bildschirm bietet nicht nur mehr Platz für Multitasking, sondern kann auch die Augenbelastung verringern, was das Arbeiten angenehmer macht. Eine hohe Auflösung, idealerweise WQHD oder 4K, ist dabei ebenso entscheidend.

Während gerade 4K-Monitore oft kostspielig sein können, gibt es derzeit ein attraktives Angebot bei Amazon. Dort können Sie den Lenovo C32q-20, einen 31,5-Zoll-Monitor, dank eines hohen Rabattes für nur 185 Euro kaufen, anstatt 299 Euro. Dieser Monitor punktet nicht nur mit seiner Größe, sondern auch mit einer WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten. Der Amazon-Preis liegt laut Preisvergleich satte 100 Euro über dem nächst günstigsten Angebot, weshalb sich die Frage stellt, wie lange der Top-Preis noch gilt.

32-Zoll-Monitor mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältinis

Der 32-Zoll-Monitor Lenovo C32q-2 bietet eine WQHD-Auflösung und damit 2.560 x 1.440 Bildpunkte, doppelt so viele wie bei Full HD. Die exakte Bildschirmdiagonale des Monitors beträgt laut Hersteller 31,5 Zoll, also 80 cm. Damit ist die Anzeigefläche groß genug, um zwei Arbeitsflächen nebeneinander in ausreichender Größe abbilden zu können.

Beim Bildschirmpanel handelt es sich um ein IPS-Panel mit Non-Glare-Beschichtung. Das bedeutet, der Bildschirm ist matt und spiegelt auch bei Sonneneinstrahlung nicht. So wird eine bessere Ablesbarkeit gewährleistet. Die Bildwiedergabefrequenz beträgt 75 Hertz. Damit ist der Bildschirm insbesondere für Office-Tätigkeiten geeignet, etwa im Homeoffice. Natürlich können Sie den Monitor auch zum Gaming nutzen, möchten Sie schnelle Online-Games oder Ego-Shooter spielen, ist er allerdings nicht die erste Wahl. Spielen Sie dagegen nur gelegentlich, dann profitieren Sie von AMD Radeon FreeSync. Die Technologie sorgt in Kombination mit einer kompatiblen Grafikkarte für ein Spielerlebnis ohne Störungen wie Verzerrungen, Flackern oder Stottern. Ein weiterer Vorteil ist die Reduzierung von Latenzen.

Alle, die lange am Computer sitzen, dürften sich über die TÜV-Low-Blue-Light-Zertifizierung freuen. Durch die Reduzierung von blauem Licht werden die Augen weniger belastet und lange Sitzungen am Bildschirm gestalten sich deutlich komfortabler. Als Anschlüsse stehen HDMI 1.4 sowie DisplayPort 1.2 zur Verfügung. Die Neigung des Monitors kann angepasst werden, eine Funktion zur Höhenverstellung fehlt aber.

Bei Amazon kaufen Sie den Lenovo C32q-2 aktuell zum besonders günstigen Preis von nur 185 Euro. Gegenüber dem nächst günstigsten Angebot liegt der Amazon-Preis laut Geizhals-Preisvergleich über 100 Euro darunter. Beachten Sie allerdings, dass sich Preis und Verfügbarkeit zu jeder Zeit ändern können. Gerade bei begehrten Produkten sind Kontingente rasch ausverkauft. Aktuell ist der 32-Zoll-Monitor von Lenovo ab Lager lieferbar und versandkostenfrei.

32-Zoll-Monitor von Lenovo nirgends günstiger als bei Amazon

So stellen Sie Ihren Monitor optimal ein

Um den 32-Zoll-Monitor von Lenovo perfekt einzustellen, sollten Sie einige Dinge beachten.

Platzierung: Platzieren Sie den Bildschirm so, dass seine Oberkante auf Höhe Ihrer Augen oder etwas darunter liegt. Die Entfernung sollte etwa eine Armlänge betragen, so reduzieren Sie Augen- und Nackenbelastungen.

Helligkeit: Die Helligkeit sollte sich an der Umgebung orientieren. Das bedeutet, in einer hellen Umgebung sollte sie höher, in einer dunklen Umgebung niedriger eingestellt werden.

Farbtemperatur: Bei Office-Tätigkeiten empfiehlt sich ein wärmerer Wert (wie 5.000K), da die Augen dies üblicherweise als angenehmer empfinden. Bei der Arbeit mit Grafiken oder der Fotobearbeitung könnte sich ein kühlerer Wert (etwa 6.500K) als sinnvoller erweisen.

Ergonomie und Neigung: Es empfiehlt sich, den Monitor etwa 10 bis 20 Grad nach hinten zu neigen. Dadurch sorgen Sie für bessere Sichtverhältnisse.

Möchten Sie beim Kauf eines neuen Monitors sparen, haben Sie aktuell bei Amazon die Möglichkeit. Dort sichern Sie sich den Monitor von Lenovo derzeit zum Tiefstpreis.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Monitor

