Gratis-Spiele bei Epic und Steam: WWII-Shooter, RPG, Wirtschafts-MMO, Horror

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Rundenbasiertes RPG kostenlos

Im Epic Games Store wartet in dieser Woche mit “Spelldrifter“ ein kostenloses Rollenspiel auf alle Genrefans. Der Titel vermischt rundenbasierte Kämpfe mit Elementen eines Sammelkartenspiels. Zuerst wird eine Gruppe von Helden erstellt, danach erfolgt die Zusammenstellung des Decks. Mit der Party gilt es dann, den Eingang zu einem geheimnisvollen Labyrinth zu finden und ins Herz von Starfall vorzudringen. Bei den Fans kommt der interessante Genre-Mix größtenteils positiv an. Da der normalerweise 16 Euro teure Download nun kostenlos ist, spricht nichts gegen eine Proberunde.

Spelldrifter kostenlos bei Epic Games

Steam: Kostenloser Multiplayer-Shooter

Das gerade auf Steam erschienene “The Riflemen“ hat sich in wenigen Tagen schon eine Fanbasis aufbauen können. Im Multiplayer-Shooter treten zwei Teams aus jeweils fünf Spielern gegeneinander an. Das Setting des Zweiten Weltkriegs sorgt dafür, dass allen Teilnehmern nur Repetiergewehre und Messer zur Verfügung stehen. Dafür entfällt das Nachladen und Kopfschüsse sind tödlich. Über Nachschubpakete lassen sich jedoch auch Schrotflinten, Scharfschützengewehre oder Bazookas für einen kurzen Zeitraum freischalten. Neben Team Deathmatch bietet “The Riflemen“ auch Domination als Spielmodus. Die Präsentation im Low-Poly-Stil ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber der Spielspaß scheint gegeben zu sein.

The Riflemen kostenlos bei Steam

Steam: Wirtschafts-MMO zum Nulltarif

Beim aktuell auf Steam veröffentlichten “Sim Companies“ handelt es sich um ein Wirtschafts-MMO, in dem alle Teilnehmer die beste Strategie für ihre Unternehmen finden müssen. Lohnen sich Investitionen in Produktion, Verkauf oder Forschung am meisten? Wer findet die besten Geschäftsmodelle und kann sich gegen die Konkurrenz durchsetzen? Dabei spielen Prinzipien aus der realen Welt eine große Rolle. Risikofreudiges Handeln wird dennoch oft belohnt. Jeder Teilnehmer erhält ein Startkapital und muss in zwei Tagen seine Ressourcen bestmöglich ausnutzen. Der Weg zum Erfolg ist dabei selten linear, sondern erfordert immer die Einbeziehung der aktuellen Marktsituation im Spiel.

Sim Companies kostenlos auf Steam

Mit “The Lancaster Leak“ stehen auf Steam bereits zwei Episoden des Horrorspiels zum kostenlosen Download bereit. Aus geleakten Videos muss der Spieler den Rätseln auf die Spur kommen: Im ersten Teil “O’Brien State Park“ muss ein Vermisstenfall aus dem Jahr 1985 aufgeklärt werden. Im Nachfolger “Crisis At Call Center“ soll hingegen das Verschwinden der FBI-Praktikantin Valerie Bardot aufgeklärt werden. Der Spieler sieht das Geschehen dabei aus der Perspektive mehrerer Überwachungskameras, kann auf gehackte Computer zugreifen und Telefongespräche belauschen. Beide Episoden sind ungefähr 30 Minuten lang und setzen auf Schockmomente. Also nichts für zarte Gemüter!

The Lancaster Leak – O’Brien State Park kostenlos bei Steam

The Lancaster Leak – Crisis At Call Center kostenlos bei Steam