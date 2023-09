Auto-Hersteller sammeln sensible Kundendaten – sogar über sexuelle Vorlieben

In der neuesten Ausgabe ihrer “Datenschutz nicht inbegriffen“-Studie hat die Mozilla Foundation die Datenschutzrichtlinien und -Praktiken von 25 Auto-Herstellern untersucht und kommt zu einem erschütternden Ergebnis. Im Rahmen ihrer Untersuchungen fand die Organisation heraus, dass Marken wie VW, Ford, Toyota, BMW, Tesla, Kia und Subaru die Privatsphäre ihrer Kunden ganz und gar nicht respektieren. Sie sammeln empfindliche persönliche Daten wie etwa den Einwanderungsstatus, die Rasse, das Gewicht und genetische Informationen. Details zu den sexuellen Aktivitäten sowie die besuchten Orte werden ebenfalls von einigen Unternehmen analysiert.

Blackbox fürs Auto wird Pflicht – das sind die Folgen für Autofahrer

An diese Daten gelangen die Auto-Hersteller laut der Mozilla Foundation unter anderem über in den Fahrzeugen verbaute Sensoren, Mikrofone und Kameras sowie über Geräte, welche die Nutzer mit ihren Autos verbinden. Weitere Informationen liefern Auto-Apps, Händler- und Unternehmenswebsites. Die Fahrzeughersteller können aus diesen gesammelten Daten Rückschlüsse über die Fähigkeiten, die Eigenschaften, die Vorlieben und die Intelligenz ihrer Kunden ziehen. Sie können die persönlichen Daten außerdem an Dritte weitergeben oder verkaufen.

Datenkrake Auto dient als Beweismittel gegen den Fahrer

Alle 25 Unternehmen fallen im Test durch

Eine ebenfalls erschreckende Premiere für Mozillas “Datenschutz nicht inbegriffen“-Studie: Keines der Unternehmen erfüllt die Mindestsicherheitsstandards der Untersuchung. So bleibt etwa unklar, ob die gesammelten Daten von den Marken zumindest verschlüsselt werden.

“Alle neuen Autos sind heute Datenschutz-Alpträume auf Rädern, die riesige Mengen an persönlichen Daten sammeln.“ Jen Caltrider, Mozilla

Nissan und VW schneiden am schlechtesten ab

Als besonders gefährliche Datenkraken hebt Mozilla den japanischen Auto-Hersteller Nissan und die deutsche Marke Volkswagen hervor. Nissan räumt in seinen Datenschutzrichtlinien sogar ein, dass Informationen zur Gesundheit des Fahrers und dessen sexueller Aktivität gesammelt werden, während VW Infos zum Fahrverhalten und demografische Daten für Marketingzwecke sammelt. Als am wenigsten problematische Marke ging Renault aus dem Test hervor.

Laut Mozilla steckt hinter der Datensammelwut ein finanzielles Interesse. Analysten zufolge könnte die Monetarisierung von Autodaten in den nächsten sieben Jahren eine Branche im Wert von 750 Milliarden US-Dollar sein. “Wenn man sich heute in ein Auto setzt, ist das so, als würde man sein Telefon dem Auto-Hersteller überlassen,“ erklärt Misha Rykov von Mozilla.

So arbeitet die Mozilla Foundation

Für die neueste “Datenschutz nicht inbegriffen“-Studie hat die Mozilla Foundation die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien von Automarken in fünf Ländern untersucht: Deutschland, Japan, den USA, Südkorea und Frankreich. Ganze 600 Stunden verbrachten die Forscher mit dem Lesen von Datenschutzrichtlinien, dem Herunterladen von Apps und der Korrespondenz mit den Autoherstellern.