Cherry KW 9200 Mini im Test: Handliche Tastatur zu hohem Preis

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Klein und handlich

Kabelgebunden und drahtlos nutzbar

Bis zu drei Verbindungen Kontra Hoher Preis

Keine Version für Mac Fazit Elegant, kompakt, praktisch, hybrid: So würden wir die Tastatur KW 9200 Mini von Cherry bezeichnen und das Ergebnis unseres Tests zusammenfassen. Sie hat fast alles, außer einigen Kleinigkeiten. Der Listenpreis ist ambitioniert und für uns zu hoch angesetzt. Schauen Sie daher nach günstigeren Angeboten.

Preis beim Test

$64.99

Aktuell bester Preis: Keyboard Cherry KW 9200 MINI

Shop Preis CDW $64.99 Jetzt ansehen

Cherry KW 9200 Mini bei Amazon

Die Marke Cherry muss man nicht mehr groß vorstellen. Der Hersteller ist für die Entwicklung und Patentierung der Cherry-MX-Schalter für Tastaturen und für die Herstellung von technischem Zubehör wie Mikrofone, Kopfhörer und Mäuse bekannt.

In diesem Test werfen wir einen Blick auf die KW 9200 Mini – eine kleine, hybride Scherenschalter-Tastatur mit dreifacher Anschlussmöglichkeit. Schauen wir uns an, wie sie aussieht, was sie kann und wie ihr Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Vielleicht ist sie genau das, wonach Sie suchen.

Design & Verarbeitung

Minimalistisches Design

Geringes Gewicht

Tragetasche im Lieferumfang enthalten

Diese Tastatur macht das “Mini” im Namen alle Ehre, denn sie misst nur 295,49 × 129,03 × 15,86 Millimeter und passt somit problemlos in Ihren Rucksack oder Ihre Handtasche, um sie überall hin mitzunehmen, wo Sie gerade unterwegs sind.

Dank ihrer Größe ist die Tastatur eher unauffällig. Gleichermaßen ist sie mit ihrem schwarzen Gehäuse und den schwarzen Tastaturkappen auf rotem Hintergrund stilvoll. Passend dazu gibt es eine Aufbewahrungstasche.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Obwohl diese Farbkombination an einen Gamer-Stil erinnert, sind die Tasten (leider) nicht hintergrundbeleuchtet.

Foundry

Auf der Rückseite befinden sich zwei Füße zum Aufstellen der Tastatur. Drei Gleiter sorgen dafür, damit die Tastatur nicht von Oberflächen rutscht. Dazu gibt es einen USB-Dongle, um eine 2,4-GHz-Funkverbindung zwischen PC/Notebook und Tastatur aufzubauen. An der Tastatur befinden sich ein USB-Anschluss fürs Kabel, eine LED zur Anzeige des Batteriestatus und schließlich der Einschaltknopf.

Das hat uns besonders gut gefallen: Auf den schwarzen Tasten hinterlässt man keine sichtbaren Fingerabdrücke.

Um diese Mini-Größe zu erreichen, hat Cherry natürlich den Ziffernblock eingespart und die FN-Taste nach unten rechts in die Nähe der Richtungspfeile verlegt. Das sorgt dafür, dass Sie sich bei einem Wechsel der Tastatur (von vollwertig zu kompakt) nicht verirren.

Zu guter Letzt liefert Cherry eine weiche Hülle aus recyceltem Plastik mit, in der Sie die Tastatur sorgfältig aufbewahren oder mitnehmen können.

Anschluss & Einsatz

Plattformübergreifende Verbindung

Hybridverbindung (Dongle, Bluetooth und Kabel)

Leises und komfortables Tippen

Die Verwendung der KW 9200 Mini lässt sich leicht zusammenzufassen: Sie ist einfach und effizient, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt keine Software, die zusätzliche Funktionen bietet. Die Besonderheit der Tastatur liegt lediglich in ihrem schmalen Format und ihren Anschlüssen sowie der Kompatibilität zu verschiedenen Endgeräten.

Hülle, Dongle und Kabel Foundry

Sehr gut: Die Cherry-Tastatur lässt sich mit Windows-PCs und -Notebooks, Android-Geräten und Chromebooks verwenden. Sofern Sie einen Mac haben, müssen Sie sich wegen der fehlenden Cmd-Taste umstellen.

Die Tasten sind weit genug voneinander entfernt, um einen kurzen, präzisen und gleichmäßigen Tastenanschlag zu erzielen, der dem auf einer herkömmlichen Tastatur entspricht.

Ebenfalls vorteilhaft: Die Cherry KW 9200 Mini lässt sich mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbinden. Das ist extrem praktisch, falls Sie häufig zwischen verbundenen Geräten hin und her wechseln. In unserem Test war dies nur anfangs etwas schwierig.

Wenn Sie lieber auf 2,4-Ghz-Wellen und -Verbindungen mit dem Dongle und Bluetooth 5.0 mit niedriger Latenz verzichten möchten, dann ist auch der Anschluss via USB-Kabel möglich. Das Kabel ist auch dann eine Alternative, falls der Akku der Tastatur schlappmacht. Das Anschlusskabel ist übrigens ziemlich lang (über einen Meter), was unter allen Umständen optimal ist.

Sie haben es nicht mit einer lauten Scherentastatur zu tun. Das Tippen ist eher leise, etwa so laut wie bei einer integrierten Tastatur eines Laptops. Das liegt an der Art der Tastatur. Es handelt sich hier um eine Chiclet-Tastatur (Gummi) und nicht um eine mechanische Tastatur. Die Tastaturkappen bestehen aus ABS-Kunststoff, der weicher und haltbarer ist. Sie brauchen also keine Angst zu haben, die Mini im Büro/zu Hause, im Zugwaggon, im Café oder in der öffentlichen Bibliothek zu benutzen – Sie werden Ihre Mitmenschen nicht stören.

Die Tasten sind weit genug voneinander entfernt, um einen kurzen, präzisen und gleichmäßigen Tastenanschlag zu ermöglichen, der dem einer herkömmlichen Tastatur entspricht. Die Eingewöhnung erfolgt schnell und problemlos.

Akkulaufzeit & Aufladen

Sensationelle Akkulaufzeit

LED zum Akkustand

Die Cherry KW 9200 Mini vervollständigt ihre Liste der guten Punkte mit einer langen Akkulaufzeit, zu der auch das Fehlen einer Hintergrundbeleuchtung beiträgt. Diese Tastatur kann Sie ohne Aufladen über mehrere Wochen hinweg bei der Arbeit begleiten.

Selbst wenn der Strom ausgeht (die LED zeigt dies an), wird sie Sie nicht im Stich lassen. Sie können sich dann auf das USB-C/A-Kabel verlassen. Schließen Sie es einfach an Ihren PC oder eine Powerbank an und schon ist die Tastatur wieder einsatzbereit.

Die besten Powerbanks im Test mit 5000 bis 30000 mAh

Preis und Verfügbarkeit

Die Tastatur KW 9200 Mini ist für 84,99 Euro auf der Cherry-Website erhältlich – das ist der Listenpreis. Bei den üblichen Händlern wie Amazon ist sie deutlich günstiger zu haben.

Für uns ist der Listenpreis für eine einfache Tastatur ohne Software-Anpassung etwas zu hoch. Zum Vergleich: Die Logitech K380 und K480 sind derzeit für 25 beziehungsweise weniger als 55 Euro zu haben. Das Magic Keyboard von Apple, das ausschließlich für Macs verwendet wird, ist jedoch mit 109 Euro teurer. Die Wahl ist also ziemlich offensichtlich.

Fazit

Cherry hat hier eine großartige Office-Tastatur in Mini-Größe geschaffen. Sie ist ideal für unterwegs. Es ist alles da: Design, Komfort, Anschlüsse, Kompatibilität und Akkulaufzeit. Dennoch gibt es einige kleinere Enttäuschungen, etwa das Fehlen einer Hintergrundbeleuchtung, um sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen nutzen zu können, eine macOS-Version mit der Cmd-Taste und den hohen Preis.

Die KW 9200 Mini sieht zwar gut aus, aber ihr fehlen einfach zusätzliche Funktionen, was den Preis nur schwer rechtfertigt.

Spezifikationen

Gewicht: 442 g

Abmessungen: 295,49 × 129,03 × 15,86 mm

Anschluss kabelgebunden: USB-C zu USB-A

Anschluss kabellos: Bluetooth und verschlüsselte 2,4-GHz-Funkverbindung über Dongle

Zubehör: Tragetasche

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.