Thermomix richtig reinigen: So strahlen Mixtopf und Co. wieder wie neu

Nach dem Kochen mit dem Thermomix kennen wohl alle Nutzer des Küchengerätes das Problem mit der Reinigung. Überall hängen Reste von Zutaten und weitere Verschmutzungen. Der Mixtopf, das Messer sowie der Spatel und die anderen losen Teile des Thermomix lassen sich gut in der Spülmaschine reinigen – wenn man eine hat. Allerdings gibt es auch hier verschiedene Tipps, die das Reinigungsergebnis verbessern.

Tipp 1: Kalkflecken entfernen und bestenfalls ganz vermeiden

Das regelmäßige Entkalken der Spülmaschine ist essenziell, da die Plastikteile des Thermomix-Zubehörs sehr empfindlich gegen Kalkflecken sind. Aufgrund ihrer dunklen Farbe sind diese auch schnell zu sehen. Mit Essig lässt sich der Schleier meistens einfach entfernen. Essig ist grundsätzlich ein gutes Hilfsmittel, um den Topf außen und innen wieder zum Glänzen zu bekommen.

Tipp 2: Mixtopf und Messer richtig in der Spülmaschine positionieren

Den Topf sollten Sie regelmäßig auseinanderbauen und Boden, Messer und Topf getrennt in die Spülmaschine legen. Auf dem Boden des Topfes sammelt sich sonst schnell Schmutz an, insbesondere um das Loch, über das sich Messer und Boden verbinden lassen. Schaffen Sie es nicht, den Boden vom Topf zu trennen, hilft das Zubehör Wundermix TopfTwister dabei.

Klemmen Sie das Messer des Thermomix in die Mulde des Mixtopfes, der umgedreht in der Spülmaschine steht. So erreichen Sie die maximale Reinigung. Zudem wird das Messer durch das Wasser nicht in der Spülmaschine herumgeschleudert.

Ein weiterer Tipp: Ist der Deckel des Mixtopfes verfärbt, legen Sie ihn nach dem Reinigen einfach ein paar Tage in die Sonne. Dadurch verschwinden Verfärbungen im Silikon. Es gibt noch viele weitere Tipps für eine effektive Reinigung. Diese stellen wir nachfolgend vor.

Tipp 3: Display und Gerät reinigen und schützen – aber ohne Scheuermittel

Fingerabdrücke und Verschmutzungen auf dem Display entfernen Sie am besten mit Brillenputz- oder Mikrofasertüchern. Achten Sie aber darauf, den Bildschirm nicht mit aggressiven Putzmitteln zu reinigen, um es nicht zu zerkratzen. Generell sollten Sie keine der Bestandteile des Thermomix mit scheuernden Mitteln oder Schwämmen reinigen – das gilt auch für das Gerät selbst. Gerät und Zubehör sind sehr empfindlich und schnell zerkratzt.

Achten Sie bei der Verwendung des Thermomix darauf, dass Sie den Bildschirm mit Armbändern oder Zubehör nicht versehentlich zerkratzen. Es gibt aus diesem Grund auch im Zubehörhandel Schutzfolien:

Tipp 4: Greifarme des Deckels nicht vergessen

In den elektrischen Greifarmen des Deckels verfängt sich oft Schmutz. Dieser lässt sich leicht mit einem Tuch entfernen, das Sie in den Greifarm klemmen und hin und her bewegen.

Tipp 5: Den Mixtopf als eigene Spülmaschine nutzen

Hartnäckige Verschmutzungen im Topf und Messer können Sie auch entfernen, indem Sie Wasser in den Topf füllen, bis das Messer komplett abgedeckt ist. Legen Sie einen Spültab in den Topf und lassen Sie das Ganze bei 100 Grad mit Stufe 2 für 10 Minuten rühren. Das geht auch mit Backpulver oder Natron.

Zusätzlich kann es sinnvoll sein, auf Stufe 5 bis 7 und Linkslauf das Spülwasser für 30 Sekunden richtig durchzumischen. Dadurch lassen sich auch Verunreinigungen aus dem Topf entfernen, die durch Stärke verursacht werden, etwa bei Kartoffeln.

Tipp 6: Vorspülprogramm des TM6 nutzen

Der TM6 verfügt über ein eigenes Vorspülprogramm, das Sie einfach in den Einstellungen nach Verwendung einschalten können. Im Menü finden Sie eine Auswahl an Modi (Kurz, Teig, Basis, Fett und Karamell, Reinigung +). Dazu geben Sie einen Liter Wasser sowie ein paar Tropfen Spülmittel in den Mixtopf.

Tipp 7: Lüftungseinlässe reinigen

Auf der Rückseite des Thermomix befindet sich ein graues Gitter, das sich entfernen lässt. Dieser Bereich ist für die Abluft des Gerätes. Entfernen Sie das Gitter und reinigen Sie den Bereich dahinter. Hier sind oft Fett und Staub zu finden. Auch dies verlängert das Leben des Thermomix, da dadurch die Abluft störungsfrei abgeleitet werden kann.

Tipp 8: Gummifüße reinigen und Waage schützen

Reinigen Sie auch regelmäßig die Gummifüße des Thermomix. Hier sammelt sich auf der Unterseite oft Schmutz an, der schlussendlich auch die Waage empfindlich stören kann. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, denn hier sitzen auch die Sensoren der Waage.

Tipp 9: Zubehör spart Zeit und hilft beim Reinigen

Für das manuelle Reinigen können die verschiedenen Wunderbrush-Bürsten von Wundermix hilfreich sein. Diese helfen, an schwer erreichbare Stellen zu kommen, zum Beispiel an die Halteklammern oder in die Einbuchtungen des ausgebauten Messers.

Wer häufig Teig knetet, sollte sich den TeigPro als Zubehör ansehen. Dieser schützt das Messer vor Teig und lässt sich wesentlich besser reinigen. Bei häufigem Kneten kann sich dies sicher lohnen.

Tipp 10: Gerüche mit Kaffee entfernen

Beim Kochen mit geruchsintensiven Zutaten, wie Zwiebeln oder Knoblauch, kann es passieren, dass Gerüche noch einige Zeit am Gerät haften. Mahlen Sie in diesem Fall einfach etwas Kaffeebohnen mit dem Thermomix. Diese neutralisieren den Geruch.

Tipp 11: Turbo-Modus entfernt in zwei Sekunden Teigreste vom Messer

In den Einstellungen des Thermomix findet sich der Turbomodus. Innerhalb von zwei Sekunden schleudert der Thermomix in diesem Modus Teigreste des Messers an die Wand des Mixtopfes, sodass die Reinigung wesentlich schneller und einfacher geht.

Dieser Modus darf aber nicht zusammen mit dem TeigPro verwendet werden, da dieser die schnelle Drehzahl nicht aushält. Die Klammer des Deckels öffnet sich erst dann, wenn Sie den Modus wieder verlassen.