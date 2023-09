Android sieht jetzt ganz anders aus – und bekommt neue Funktionen

Google überarbeitet das Android-Logo. Das bekannte grüne “Männchen”, der so genannte Bugdroid, präsentiert sich künftig in 3D-Optik. Das teilte Google in einem Blogbeitrag mit. In diesem Zusammenhang ließ Google wissen, dass es bisher über drei Milliarden Android-Geräte weltweit gebe.

Der Handy-Tarife-Vergleich der PC-WELT

Google beschreibt in blumigen Worten den neuen Bugdroid folgendermaßen:

Der Bugdroid – das Gesicht und das identifizierbarste Element des Android-Roboters – erscheint jetzt mit mehr Dimension und viel mehr Charakter. Als visuelles Zeichen unserer Marke wollten wir, dass der Bugdroid so dynamisch erscheint wie Android selbst. Wir haben auch das Ganzkörpererscheinungsbild des Roboters aktualisiert, um sicherzustellen, dass er problemlos zwischen digitalen und realen Umgebungen wechseln kann, was ihn zu einem vielseitigen und zuverlässigen Begleiter über alle Kanäle, Plattformen und Kontexte hinweg macht.

Androids neues Erscheinungsbild soll vom “Material Design” inspiriert sein. Der Androide wirkt nun in der Tat frischer und dynamischer. Zudem soll er jetzt “individuelle Leidenschaften, Persönlichkeit und Kontext widerspiegeln”.

Ebenfalls neu: Das “A” im Android-Schriftzug wird jetzt immer großgeschrieben. Bisher stand immer “android” neben dem Bugdroiden.

Die 10 besten Smartphones im Test

Neue Funktionen

In einem weiteren Blogbeitrag stellt Google zudem einige neue Funktionen für Android vor. So bekommt Android ein “Assistant at a Glance“-Widget, um den Benutzern hilfreiche Informationen wie “hochpräzise Wetterwarnungen, dynamische Reiseupdates und Erinnerungen an bevorstehende Ereignisse auf Ihrem Startbildschirm anzuzeigen”. Und zwar genau dann, wenn man diese auch tatsächlich benötigt.

Das neue “Image Q&A auf Lookout” soll visuelle Inhalte wie Bilder in Gruppenchats oder Fotos in der Kamera-App und in sozialen Medien für blinde oder sehbehinderte Menschen zugänglicher machen. Denn Image Q&A auf Lookout nutzt KI nutzt, um detailliertere Beschreibungen zu den Medien zu erstellen. Nach dem Öffnen eines Bildes können Sie tippen oder Ihre Stimme verwenden, um Folgefragen zu stellen und mehr über den Inhalt des Bildes zu erfahren, wie Google erklärt.

Weitere Verbesserungen gibt es bei Google Wallet, wo Sie nun Pässe mit einem Barcode oder QR-Code digitalisieren und in Ihrer Google Wallet speichern können. Android Auto wiederum unterstützt jetzt Webex by Cisco und Zoom. Sie können also an Konferenzen, die über diese Tools geführt werden, am Display Ihres Autos teilnehmen.

Android Auto im Test: Funktionen, Apps, Auto-Hersteller, Varianten

Android 14: Warum sich das Warten lohnt