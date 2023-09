Chrome-Update schließt vier neue Sicherheitslücken im Google-Browser

Die neuen Chrome-Versionen 116.0.5845.179/180 für Windows sowie 116.0.5845.179 für macOS und Linux vom 5. September beseitigen vier Schwachstellen im Google-Browser. Angriffe, bei denen eine dieser Lücken ausgenutzt würde, sind bislang nicht bekannt. Vor einer Woche hatte Google bereits ein Sicherheits-Update für Chrome 116 veröffentlicht.

Im Chrome Release Blog führt Daniel Yip die vier in Chrome gestopften Lücken auf, die alle durch externe Sicherheitsforscher entdeckt und an Google gemeldet wurden. Google stuft diese Schwachstellen als hohes Risiko ein. Es handelt sich um eine bunte Mischung unterschiedlicher Lücken in mehreren Browser-Komponenten. Auch die beinahe obligatorische Typverwechslung in der Javascript-Engine V8 ist wieder dabei. Die Höhe der Prämien für die Entdecker hat Google noch nicht genannt („TBD“: to be determined = wird noch festgelegt).

In aller Regel aktualisiert sich Chrome automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist. Mit dem ⋮ Menü-Eintrag » Hilfe » Über Google Chrome können Sie die Update-Prüfung manuell anstoßen. Google hat auch Chrome für Android 116.0.5845.172 sowie Chrome für iOS 116.0.5845.177 veröffentlicht. Am 6. September, also heute Abend, will Google Chrome 117 an die ersten Nutzer ausliefern, in einer Woche an alle Interessierten.

Andere Chromium-basierte Browser

Die Hersteller anderer auf Chromium basierender Browser sind nun wieder gefordert, mit Updates nachzuziehen. Derzeit sind alle, trotz zum Teil recht unterschiedlicher Chromium-Versionen, auf dem gleichen Sicherheitsstand – dem aus der letzten Augustwoche.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: