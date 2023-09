Doppelte Unterhaltung: O2 TV und 12 Monate Netflix kostenlos – ab 9,99 Euro im Monat

Die Kombination sorgt für Unterhaltung rund um die Uhr: Mit O2 TV XL empfangen Sie über 130 Sender in HD-Qualität – zeitgleich auf bis zu vier Endgeräten. Bei Netflix gibt es Tausende Filme und exklusive Top-Serien rund um die Uhr. Sie bestimmen also, was und wann Sie auf dem Smart-TV, Notebook, Tablet und Smartphone ansehen.

Die Kombination aus On-Demand-Streaming und Live-TV gibt es jetzt Abo O2 TV XL zum Top-Angebotspreis von 9,99 Euro monatlich bei einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Danach kostet das Abo 12,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Sofern Sie schon Netflix-Kunde sind, profitieren Sie ebenfalls vom O2-Angebot und wechseln ganz einfach zum besseren O2-Tarif.

Hinweis: Das Angebot gilt nur für O2-Bestandskunden. Sie müssen also entweder einen Mobilfunkvertrag oder einen Internetvertrag bei O2 haben – ansonsten zahlen Sie den Standardpreis für das Unterhaltungspaket.

O2 TV XL inkl. Netflix Standard mit Werbung für 9,99 Euro im Monat

Das bekommen Sie in der Abo-Kombi

Hinter O2 TV steckt waipu.tv – ein seit Jahren bekannter Anbieter von IP-TV übers Internet. Entsprechend ausgereift und umfassend sind die Leistungen und Funktionen von O2 TV XL:

Über 130 TV-Sender in HD (hier zur Senderliste)

Pause- und Neustartfunktion

O2 TV auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Einfach im WLAN fernsehen

Unterwegs und im EU-Ausland

Als Extra gibt es bei O2 TV XL einen Aufnahmespeicher für insgesamt 100 Stunden – Sie können also ganz einfach Ihre eigene Mediathek aufbauen.

Im Netflix-Abo „Standard mit Werbung“ streamen Sie die Filme, Serien und Dokus von Netflix in Full-HD-Auflösung (1080p) auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. In dem Einstiegs-Abo (Normalpreis: 4,99 Euro im Monat) wird durchschnittlich vier Minuten Werbung pro Stunde eingeblendet. Das sind Clips mit einer Länge von 15 bis 30 Sekunden, die vor und während der ausgewählten Serien und Filme laufen.

Hinweis: Für die Nutzung von Netflix wird ein gesonderter Abo-Vertrag mit Netflix geschlossen beziehungsweise der bestehende Abo-Vertrag wird übernommen.

O2 TV XL inkl. Netflix Standard mit Werbung für 9,99 Euro im Monat

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren “Schnäppchen & Deals”-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!