Nur kurz: Balkonkraftwerk 600W-800W mit Amazon-Coupon 200 Euro günstiger

Am 16. August 2023 hat das Bundeskabinett das Solarpaket 1 verabschiedet, das eine vereinfachte Registrierung, flexiblere Anwendung und eine Anhebung der Maximalleistung von Balkonkraftwerken von 600 Watt auf 800 Watt vorsieht. Seither erfreuen sich die Mini-Solaranlagen wachsender Beliebtheit. Es ist ratsam, nicht einfach irgendein Balkonkraftwerk zu wählen, sondern auf renommierte Hersteller zu setzen.

Viele kennen Anker bereits durch ihre gefragten Powerbanks. Doch mit den Solix-Modulen beweist Anker, dass sie auch im Bereich der PV-Anlagen führend sind. Aktuell gibt es das neue Anker Solix RS40 mit zwei Panels und einem 600W-800W-Wechselrichter dank Amazon-Rabatt-Coupon zu einem um 200 Euro reduzierten Preis. Der Coupon gilt allerdings nur für kurze Zeit. Möchten auch Sie künftig Gratis-Strom aus der Sonne nutzen?

Balkonkraftwerk Anker Solix RS40 mit bis zu 25 Jahren Garantie

Das Balkonkraftwerk Anker Solix RS40, das erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist, vereint modernste Solar-Technologie mit Benutzerfreundlichkeit. Laut Anker bietet es eine Reihe von Vorteilen: Die Solaranlage ermöglicht ein kostenloses Over-the-Air-Update, wodurch die Leistung von 600W auf 800W erhöht werden kann, ohne dass ein neuer Wechselrichter erforderlich ist. Bei idealen Lichtbedingungen kann der 800W-Mikro-Wechselrichter eine herausragende Effizienz von 23 % bei der Energieumwandlung erzielen. Die Installation der beiden Solarpaneele ist dank Plug & Play kinderleicht und erfordert kein technisches Fachwissen.

Ein Schutzkontaktstecker ist bereits im Paket enthalten. Das Balkonkraftwerk überzeugt zudem durch seine Langlebigkeit, wobei Anker eine beeindruckende Garantie von bis zu 25 Jahren auf die Leistung gibt. Die PV-Anlage bietet zudem Flexibilität bei der Installation, sodass sie problemlos auf Balkonen, Terrassen oder im Garten platziert werden kann. Mit der dazugehörigen App können Nutzer die produzierte Strommenge und die CO₂-Einsparungen bequem überwachen. Sicherheit wird ebenfalls großgeschrieben: Das Gerät verfügt über die Wasserschutzklassen IP68 und IP67, was es sowohl wind- als auch wasserdicht macht.

Derzeit bietet Amazon das Balkonkraftwerk von Anker mit 200 Euro Rabatt an. Um den Preisabschlag zu erhalten, muss man lediglich den Rabatt-Coupon auf der Amazon-Angebotsseite aktivieren. Der Coupon gilt bis 10. September, jedoch nur, solange der Vorrat reicht.

Balkonkraftwerk bei Amazon mit 200 Euro Rabatt

So einfach lässt sich das Anker-Balkonkraftwerk installieren

Das Balkonkraftwerk Solix RS40 von Anker steht für Benutzerfreundlichkeit und unkomplizierte Montage. Diese Plug&Play-Mini-Solaranlage lässt sich ohne besondere technische Vorkenntnisse mühelos einrichten. Nachdem Sie die beiden Panels am Balkon befestigt haben, verbinden Sie die Kabel mit dem Wechselrichter. Ist dies erledigt, signalisiert die LED am Mikro-Wechselrichter dies durch rotes Blinken. Nun starten Sie die Anker-App und nehmen die Netzwerkeinstellungen vornehmen. Den Schutzkontaktstecker müssen Sie jetzt nur noch in eine Steckdose auf dem Balkon oder in der Wohnung stecken. Ein grünes Blinken der LED am Mikro-Wechselrichter zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Durch die Verknüpfung mit der Anker-App haben Sie die Möglichkeit, den Gerätezustand des Anker-Balkonkraftwerks zu kontrollieren und die Netzwerkeinstellungen zu bearbeiten.

