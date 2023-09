Dieses neue Chrome-Feature spart Ihnen jede Menge Zeit

Chromium-basierte Browser wie eben Google Chrome oder Microsoft Edge bieten jetzt eine geniale Funktion für Youtube-Videos. Sie können so einfach wie nie Screenshots aus den Videos generieren.

Youtube-Screenshot in Chrome

Öffnen Sie Youtube.com in einem Chrome-basierten Browser. Wir haben festgestellt, dass die Option in Chrome und Edge zum Beispiel bereits funktioniert, Opera bietet diese neue Funktion bisher nicht an. Starten Sie ein Video – sehen Sie sich etwa die neuesten PC-WELT-Videos zu unserem großen Projekt “Höllenmaschine” an. Passen Sie die Videoqualität so an, wie der Screenshot nachher sein soll. Ist das Video auf 144p gestellt, ist auch die Screenshot-Qualität miserabel. Bei HD/4K ist die Qualität natürlich am höchsten. Pausieren Sie das Video an der Stelle, von der Sie einen Screenshot aufnehmen möchten. Nun zweimal Rechtsklick auf das Video, damit das gewünschte Kontextmenü erscheint. Klicken Sie auf “Videoframe kopieren”.

Nun haben Sie den Screenshot erfolgreich in die Zwischenablage kopiert. Von hier aus können Sie das Bild überall einfügen. Sei es in einem Chat bei Teams, Whatsapp & Co. oder in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop von Adobe.

Foundry

Laut dem neuesten Beitrag im Google Keyword-Blog sollte dies mit jedem eingebetteten Video funktionieren, bei dem das Rechtsklickmenü nicht unterdrückt wird. Also nicht nur bei Youtube.

Youtube-Screenshot in Firefox

Auch in Firefox können Sie einen Screenshot aus einem Youtube-Video erstellen. Während die Funktionsweise ziemlich identisch ist, ist das Ergebnis ein anderes.

Klicken Sie auch in Firefox zweimal auf die rechte Maustaste, sobald Sie das Video an der Stelle pausiert haben, von der Sie einen Screenshot aufnehmen möchten. Im Kontextmenü klicken Sie auf die Option “Standbild aufnehmen”.

Der Screenshot wandert in diesem Fall nicht wie bei Chrome in die Zwischenablage, um diesen schneller weiterzuleiten oder zu bearbeiten, sondern wird erst einmal gespeichert. Dafür vergeben Sie einen Bildnamen – andernfalls heißt die Bildaufnahme einfach “snapshot.jpg”. Standardmäßig finden Sie den Screenshot im Ordner “Downloads”.

Um diesen weiterzuverarbeiten, müssen Sie in diesem Fall immer zunächst der Order aufrufen und anschließend das Bild aufnehmen.