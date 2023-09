Bis zu 50 % Rabatt: 18V-Akku & Werkzeug von Bosch kurz zu Amazon-Aktionspreisen

Gerade Profi-Handwerker, aber auch ambitionierte Heimwerker greifen nicht zu No-Name-Werkzeug, sondern zu Marken-Geräten von Bosch Professional oder Bosch DIY. Online-Riese Amazon bietet jetzt zahlreiche Produkte wie 18V-Akku, Akkuschrauber, Bohrer-Sets, aber auch Garten- und Outdoor-Geräte wie Rasenmäher oder 18V-Akku-Heckenschere zu Aktionspreisen an. Es locken Rabatte von 50 % und mehr. Wer gerade Bedarf an Top-Werkzeug oder an einem Akku 18V von Bosch Pro oder Bosch hat, der sollte die Aktionen nicht verpassen. Die Rabatt-Deals gelten allerdings nur für kurze Zeit. Wir haben einige der besten Angebote zusammengestellt.

18V-Akku-Werkzeug und Zubehör von Bosch Professional zu Aktionspreisen

Für alle, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Akkuschrauber oder Schlagbohrschrauber sind, bietet Amazon aktuell den Bosch Professional 18V-Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C zu einem hohen Rabatt von 52 Prozent an. Dieses Modell sticht besonders durch sein hohes Drehmoment von 110 Nm hervor, was für Schlagbohrschrauber nicht alltäglich ist. Ebenfalls im Angebot ist der 18V-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 von Bosch Pro, der exklusiv bei Amazon mit zwei 2,0-Ah-Akkus, einem Ladegerät und einem 35-teiligen Impact-Zubehör-Set geliefert wird. Für diejenigen, die etwas mehr Power benötigen, gibt es den Akku-Bohrhammer GBH 18V-21, der mit einer Schlagenergie von 2 Joule, zwei 5 Ah Akkus und weiterem Zubehör punktet.

Eines der Highlight-Angebote ist auch der Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 C, der mit beeindruckenden 3,3 Joule und einer hohen Kundenbewertung von 4,8 von 5 Sternen bei Amazon glänzt. Wer noch mehr Leistung benötigt, sollte den ProCore-Akku von “Bosch Blau” in Betracht ziehen, der besonders für leistungsintensive Geräte geeignet ist und aktuell 18 Prozent günstiger angeboten wird. Nicht zu vergessen ist die Akku-Kreissäge GKS 18V-57, die mit einer Schnitttiefe von 57 mm überzeugt. Beachten Sie, dass dieses Angebot zeitlich begrenzt ist und es noch viele weitere reduzierte Produkte in den Kategorien Akkuschrauber, Kreissäge und mehr gibt. Ein Blick auf die Amazon-Aktionsseite lohnt sich.

Werkzeuge und Gartengeräte von Bosch DIY zu Aktionspreisen

Amazon hat nicht nur die Preise von zahlreichen Werkzeugen und Zubehör von Bosch Professional drastisch im Preis gesenkt, sondern auch von der grünen Reihe Bosch DIY. Die Geräte sind nicht für den professionellen Dauereinsatz konzipiert, sondern eher für den Hausgebrauch. Dafür muss man in 18V-Akku-Schlagbohrschrauber UniversalImpact oder EasyCut-Multifunktionswerkzeug auch weniger investieren. Auch das 70-teilige Bohrer- und Schrauber-Set X-Line Titanium lässt sich viel günstiger kaufen als regulär. Neben Werkzeugen wie Akkuschraubern, Schleifgeräten oder Sägen gehören zum Aktionssortiment auch Gartengeräte wie Rasenmäher, Akku-Heckenschere oder Akku-Rasentrimmer. Auch hier können wir ob der riesigen Aktions-Auswahl von Bosch nur einen kleinen Teil herausheben. Wer keines der nur für kurze Zeit stark rabattierten Angebote verpassen möchte, schaut sich in der Aktions-Übersicht bei Amazon um.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Bosch

Wer sich neben 18V-Akku und Werkzeugen von Bosch Professional oder Gartengeräten von Bosch DIY für weitere Spar-Angebote bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.