Digital Life 5/2023 iPhone: Jetzt am Kiosk

Mit dem neuen Apple-Betriebssystem iOS 17 wird Ihr iPhone zum besseren Helfer in vielen Lebenslagen. Dank des smarten Displays zeigt es Ihnen beim Aufladen wichtige Infos wie das aktuelle Wetter an. Mit der Live-Sprachausgabe verwandelt es Text in Sprache. Für eine bessere Augengesundheit kontrolliert es den Abstand der Augen zum Schirm. Kartendaten lassen sich nun auch ohne Internet nutzen. Auf Nachrichten antworten Sie einfach per Wischgeste. Mit Journal erhalten Sie sogar eine ganz neue App – und, und, und.

Alle iOS-17-Neuheiten finden Sie in diesem Heft und dank der übersichtlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen profitieren Sie sofort davon. Dazu bietet die Download-DVD die besten Programme, um Ihr iPhone mit dem Windows- oder Mac-Rechner zu verbinden – darunter Top-Vollversionen für den Datentransfer und das iPhone-Management.

Die neue Digital Life 5/2023 iOS. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 5/2023 iOS

Einstieg in iOS 17

Die Neuheiten in iOS 17 auf einen Blick

So installieren Sie iOS 17 auf Ihrem iPhone

So lösen Sie typische Update-Probleme

Neue Basisfunktionen

Telefon-App – verbessert und mit neuem Design

So richten Sie Ihr neues Kontaktposter ein

Neuer Standby-Modus: iPhone-Display wird smart

Über NameDrop teilen Sie Kontaktdaten

Der richtige Abstand der Augen zum Bildschirm

Neue Siri-Stimmen auf dem iPhone aktivieren

Live-Sprachausgabe liest eingegebenen Text vor

Sprachausgabe mit der eigenen Stimme trainieren

Mehr als einen Timer stellen

Von neuen Einstellungen in iOS 17 profitieren

Adaptive Audio für besseren Sound der AirPods

…

Nachrichten, Facetime und Karten

Warnung vor Nacktbildern in Nachrichten aktivieren

Karten auf das iPhone laden und offline nutzen

Bei Ankunft automatisch Bescheid geben

Sprachnachrichten sofort als Text und mehr

Nachrichten schneller sichten und beantworten

Nachrichten mit Suchfiltern wiederfinden

Facetime-Videoanrufe mit Gesten animieren

Mit FaceTime über den Fernseher telefonieren

Ladesäulen mit der Karten-App finden

Einheiten umrechnen und Nachrichten übersetzen

Fotos

Fotos flotter zuschneiden – direkt in der Fotos-App

Aus Fotos animierte Live-Sticker gestalten

Per Sticker direkt auf Nachrichten reagieren

Alben mit den Fotos der Haustiere erstellen

Personen intelligenter gruppieren

Nachschlagen, was auf einem Foto ist

Apps

Bequemere Texteingaben dank Autokorrektur

Webseiten im Browser Safari vorlesen lassen

Mehr Privatsphäre beim Surfen mit Safari

Zusätzliche Surfprofile in Safari erstellen

Leichter einkaufen per Lebensmittel-Liste

Mit der Journal-App Erinnerungen festhalten

Passwörter per iCloud mit Kontakten teilen

Geräte im Aktivitätsverlauf prüfen

Mentale Gesundheit per Health-App optimieren

Software auf der Download-DVD

Die Digital Life 5/2023 iOS ist für 5,90 Euro am Kiosk erhältlich. Sie können das Heft auch bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder als ePaper herunterladen.