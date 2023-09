Nur für kurze Zeit: 17 GB Allnet-Flat für 7,99 Euro im Monat

Sie wollen weniger als 10 Euro bezahlen und sich dennoch keine Sorgen machen müssen, ob das monatliche Datenvolumen wirklich reicht? Dann ist dieser Tarif von handyvertrag.de genau passend für Sie: Für nur 7,99 Euro im Monat erhalten Sie eine Allnet-Flat in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze, LTE-50-Geschwindigkeit und 17-GB-Datenvolumen. Gegenüber dem üblichen Preis für diesen Tarif sparen Sie Monat für Monat sechs Euro – also in der gesamten Vertragslaufzeit von 24 Monaten satte 144 Euro.

Wie unser PC-Welt-Handytarifvergleich zeigt, sind die Konkurrenzangebote entweder einige Euro teurer oder sie erhalten weniger Datenvolumen. Ausgenommen sind die handyvertrag.de-Schwestermarken, sim.de, PremiumSIM, simplytel und winSIM, deren Angebote in ähnlichen Preisregionen liegen.

Zum Angebot: LTE All 17 GB für nur 7,99 statt 19,99 Euro im Monat

Die LTE-Geschwindigkeit bis zu 50 MBit/s ist mehr als ausreichend, um unterwegs auf dem Smartphone oder zuhause per Hotspot-Verbindung auf dem Tablet Filme anzusehen. Netflix empfiehlt eine Geschwindigkeit von 10 MBit/s für das Streamen in HD-Qualität. Und auch das Datenvolumen von 17 GB ist mehr als ausreichend, um jeden Tag Filme, Serienfolge, Reels und Youtube-Clips auf das Smartphone zu streamen und Podcasts zu hören.

Passend dazu gibt es die Allnet-Flat im deutschlandweit gut ausgebaute O2-Netz. Damit telefonieren Sie rund um die Uhr in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunknetze und dank Roaming auch im EU-Ausland ohne Aufpreis.

Wichtig: Der Angebotspreis von 7,99 Euro gilt dauerhaft! Heißt: Es gibt keine Preiserhöhung im Laufe der Vertragslaufzeit und bei Nichtkündigung auch darüber hinaus. Auch die 10-Extra-GB bleiben nach der Mindestvertragslaufzeit weiterhin bestehen.

Flexibel beim Vertragsabschluss

Den LTE-Tarif mit Allnet-Flat und Download-Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s gibt es in zwei Varianten: In der monatlich kündbaren Variante kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro hinzu. Wählen Sie den Tarif mit 24 Monaten Laufzeit, bezahlen Sie einmalig 9,99 Euro. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch und kann mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden.

Zum Angebot: LTE All 8+9 GB für nur 7,99 statt 13,99 Euro im Monat

Die wichtigsten Details im Überblick

O2-Mobilfunknetz

Grundgebühr pro Monat: 7,99 Euro

Internet-Flatrate mit 17 GB Datenvolumen

LTE-Geschwindigkeit bis zu 50 MBit/s

Telefonie-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

SMS-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

EU-Roaming inklusive

Einfache Rufnummernmitnahme

Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat, 19,99 Euro Bereitstellungsgebühr

Alternativ: 24 Monate Laufzeit, 9,99 Euro Bereitstellungsgebühr

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Einfache Rufnummernmitnahme vom bisherigen Anbieter

Zum Angebot: LTE All 8+9 GB für nur 7,99 statt 13,99 Euro im Monat

Sie suchen einen günstigeren Tarif oder einen mit mehr Datenvolumen? Auch dann gibt es hier bei handyvertrag.de die passenden Angebote:

LTE All 5+2 GB für 5,99 Euro statt 8,99 Euro im Monat

LTE All 30 GB für 11,99 Euro statt 19,99 Euro im Monat

LTE All 50 GB für 19,99 Euro statt 29,99 Euro im Monat

Die sonstigen Leistungen außer dem Datenvolumen entsprechen denen vom LTE All 8+9 GB.

Neu: Handytarifvergleich von PC-Welt

Sie suchen einen günstigen Handytarif (ohne Smartphone)? In unserem Tarifvergleich finden Sie stets die besten Angebote – mit jedem Datenvolumen und in Ihrem Wunschnetz. Hier geht es zum PC-Welt-Handytarifvergleich.

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren “Schnäppchen & Deals”-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!