ID.GTI Concept: VW zeigt ersten vollelektrischen GTI – Stärken und Schwächen

Volkswagen zeigt am Vorabend der IAA 2023 in München das Showcar ID.GTI Concept. Diese Studie soll zeigen, wie künftig GTI-Modelle der elektrischen Fahrzeugbaureihen aussehen könnten. Denn von ausgewählten Modellen der vollelektrischen ID.-Familie wird es künftig auch sportlich-emotionale GTI-Versionen geben. So, wie man es bisher von Golf und Polo kennt.

ID. GTI Concept VW

Die Serienversion des Fahrzeugs soll auf Basis des „Modularen E-Antriebsbaukastens“ (MEB) spätestens im Jahr 2027 auf die Straßen kommen. „Die perfekte Kombination aus Fahrspaß und Alltagstauglichkeit – dafür stehen die drei Buchstaben GTI seit Jahrzehnten“, jubelt VW-Markenchef Thomas Schäfer. Er fährt in perfekter Marketingsprache fort: „Mit dem ID.GTI Concept bringen wir die GTI-DNA ins Elektrozeitalter: unverändert sportlich, ikonisch, technisch progressiv, erreichbar. Aber dabei neu interpretiert für morgen: elektrisch, vollvernetzt, superemotional. Fahrspaß und Nachhaltigkeit passen zusammen. Ein alltagstauglicher Volkswagen Sportwagen für das Elektrozeitalter: 100 Prozent elektrisch, 100 Prozent Emotion.“

Die Realität: Nur ein Motor und nur Frontantrieb

Der ID.GTI Concept basiert auf dem ID.2all, also auf dem künftigen elektrischen Kompaktwagen der 25.000-Euro-Klasse mit Frontantrieb, und soll als alltagstauglicher Sportwagen gebaut werden. Das bedeutet aber auch, dass der ID.GTI Concept nur Frontantrieb besitzt und keinen Allradantrieb. Und somit nur einen Elektro-Motor.

VW ID. GTI Concept Heckansicht VW

Der ID.GTI Concept besitzt eine Vorderachsquersperre, die von einem Fahrdynamikmanager elektronisch geregelt wird. Eine derartige Traktionsregelung hat derzeit kein ID-Modell von VW. Über einen neu entwickelten „GTI-Erlebnisschalter“ auf der Mittelkonsole kann der Fahrer auswählen, welchen Antriebscharakter der ID.GTI Concept haben soll. Damit sollen sich der Antrieb, das Fahrwerk, die Lenkung, das Sounderlebnis und selbst die simulierten Schaltpunkte im Stile eines der historischen GTI-Modelle abstimmen lassen, wie zum Beispiel für den Golf GTI I von 1976.

Der ID.GTI Concept ist 4,10 Meter lang und hat einen Radstand von 2,6 Meter. Er steht auf 20-Zoll-Leichtmetallrädern mit Performance-Reifen der Dimension 245/35. Hoch ist der GTI 1,499 Meter und 1,84 Meter breit. Der Kofferraum fasst 490 Liter.

Im Inneren gibt es ein 10,9 Zoll/27,7 cm großes Cockpit-Display und einen 12,9 Zoll/32,7 cm großen Touchscreen. Dazu Head-up-Display für Fahrer und Beifahrer. Mit einschaltbarem GTI-Modus, der zum Beispiel auf der Nürburgring Nordschleife den Streckenverlauf anzeigt.

Wofür steht eigentlich das „I“ in GTI?

Beim Golf GTI mit Verbrennermotor steht das „I“ für Injection. Beim elektrischen GTI muss dieser Buchstabe zwangsläufig eine neue Bedeutung bekommen und die heißt „Intelligence“.

GTI im Elektrozeitalter

