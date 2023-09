Microsoft Edge: Geheime Funktion für HD-Screenshots aus Videos

In der aktuellen Version 116 von Microsofts Browser Edge versteckt sich eine neue Funktion, mit der sich hoch aufgelöste Screenshots beliebiger Webvideos erstellen lassen. Die “Copy Video Frame“ genannte Funktion erstellt dabei einen Schnappschuss des Videos, der deutlich höher aufgelöst ist als ein klassischer Screenshot, der mit der in Windows integrierten Screenshot-Funktion über die Druck-Taste erstellt wurde.

Screenshots in voller Auflösung

Erreichen lässt sich das neue Feature über einen doppelten Rechtsklick in einem beliebigen Webvideo. Daraufhin erscheint ein Menü, in dem “Copy Video Frame“ ausgewählt werden kann. Der Schnappschuss des Videos wird dann in die Zwischenablage verfrachtet, behält aber im Vergleich zu einem über die Druck-Taste erzeugten Screenshot die ursprüngliche Qualität und Auflösung bei. Normalerweise orientiert sich die Auflösung des Screenshots nämlich an der Bildschirmauflösung des jeweiligen Geräts. Mit der neuen Funktion in Edge können daher auch mit einem Full-HD-Bildschirm Standbilder aus einem 4K-Video in voller Auflösung erstellt werden.

Schnappschuss erstellen und weiterbearbeiten

Das Erstellen eines Screenshots aus einem Youtube-Video ist einfach: Das jeweilige Video darf gerade laufen oder pausiert sein. Ein doppelter Rechtsklick öffnet ein Menü, in dem “Copy Video Frame“ ausgewählt werden muss. Der im Hintergrund erstellte Schnappschuss lässt sich dann in ein beliebiges Grafikprogramm wie MS Paint oder Gimp einfügen.

Edge Sidebar für mehr Übersicht

Neu in Edge 116 ist zudem die Funktion, die Menüleiste des Browsers am linken oder rechten Bildschirmrand anzeigen zu lassen. Die “Edge Sidebar“ getaufte Funktion steht auch unter Windows 10 zur Verfügung und orientiert sich an Windows Copilot für Windows 11. Über das Menü lassen sich die Mini-Tools, der Bing Chat und weitere Funktionen aufrufen. Künftig will Microsoft weitere Features in Edge integrieren, darunter die Bing Chat AI, Plugins von Drittherstellern oder neue Mausgesten.