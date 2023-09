Tesla überarbeitet Tesla Model 3 rundum: Neuerungen und Preise

Tesla überarbeitet das Tesla Model 3 sechs Jahre nachdem das erste Fahrzeug vom Band lief. Das Upgrade kommt für das Model 3 mit Hinterradantrieb sowie für die “Long Range”-Version mit Allradantrieb und maximaler Reichweite; für das Performance-Modell gibt es das Upgrade noch nicht. Tesla verspricht eine bessere Aerodynamik, eine neue Beleuchtung und einen komplett überarbeiteten Innenraum. Gerade die Innenraumgestaltung war bisher nicht unbedingt eine Stärke des Teslas, wenn man sie mit anderen Premium-Fahrzeugen vergleicht.

Das sind die Neuerungen laut Tesla:

Außenansicht

Optimierte Aerodynamik: Schärfere Karosserielinien und aerodynamisch optimierte Oberflächen sollen Luftwiderstand und Windgeräusche reduzieren und die Reichweite erhöhen. In der Tat empfanden wir das Tesla Model 3 während unseres Tests als etwas laut und lauter als beispielsweise den Audi E-Tron, obwohl Letzterer ein viel höher gebautes SUV ist.

Neues Design der Außenbeleuchtung: Neu gestaltete Scheinwerfer und Rückleuchten.

Zwei neue Farben: Ultra Red und Stealth Grey.

Für Reichweite optimierte Felgen/Reifen: Styling mit verbesserter Aerodynamik, gepaart mit leiseren Reifen, die für maximale Reichweite optimiert sein sollen.

Innenraum

Kokon-Design: Kokonartiger Innenraum mit hochwertigeren Materialien wie echtem Aluminium und Textilgewebe usw.

Personalisierbare Ambientebeleuchtung

Sitze: Die belüfteten Vordersitze und beheizten Sitze an allen weiteren Plätzen sind voll in die Klimaautomatik integriert.

Leiser Innenraum: 360°-Akustikverglasung, verbesserte Radaufhängungsbuchsen, Dichtungen und schalldämpfende Materialien sollen den Innenraum leiser machen.

Mittelkonsole: Neu gestaltete Mittelkonsole mit Aluminiumdekor, Stauraum und zwei Drahtlos-Ladedocks für Mobiltelefone. Laden von Laptops und Mobilgeräten an einem vorderen und zwei hinteren USB-C-Ladeanschlüssen mit jeweils bis zu 65 Watt Leistung. Bluetooth.

Neues Audiosystem: Bei den Modellen mit maximaler Reichweite umfasst das System 17 Lautsprecher, zwei Subwoofer und zwei Verstärker. Das Audiosystem der Versionen mit Hinterradantrieb arbeitet mit 9 Lautsprechern, einem einzelnen Subwoofer und einem Verstärker. Native Unterstützung für Spotify, Apple Music und Tidal. Zusätzliche und leistungsfähigere Mikrofone sollen für eine verbesserte Klangqualität bei Telefongesprächen sorgen.

Fondmonitor: Das neue 8-Zoll-Display für den Fond integriert Bedienelemente für Klimaanlage, Belüftung und Audio-/Videosystem.

Hebelloses Lenkrad: Die Lenkradhebel sind durch haptische Schalter sowie physische Tasten ersetzt, wodurch das Lenkrad ein aufgeräumteres Bild abgeben soll. Wie beim neuesten Model S und Model X wählt die “Smart Shift”-Steuerung automatisch die richtige Fahrtrichtung zum Anfahren.

Touchscreen: Der 15,4-Zoll-Touchscreen in der Mitte des Armaturenbrett hat eine unveränderte Größe, bietet aber dank schmalerer Einfassung mehr Nutzfläche. Er verfügt über eine personalisierbare Benutzeroberfläche.

Konnektivität: Tesla verspricht eine um 50 % verbesserte Mobilfunkleistung, ohne Details dazu zu nennen. Es gibt zudem 2 WLAN-Reichweiten, Dualband-WLAN-Funktionen (2,4 GHz und 5 GHz).

Sicherheit: verbesserter Seitenaufprallschutz.

Preis und Verkaufstart

Das Model 3 Upgrade startet in Deutschland bei 42.990 Euro vor staatlicher Förderung. Die Auslieferungen des Model 3 mit Hinterradantrieb und der Version mit Allradantrieb mit maximaler Reichweite beginn Tesla Ende Oktober in Europa.

Das neue Tesla Model 3 Upgrade hier anschauen und bestellen

Tesla-Auto-Tests:

Tesla auf der IAA in München

Ab dem 5. September können Sie das neue Tesla Model 3 auf der IAA in München am Zuschauerbereich des Open Space am Königsplatz (KP135) sehen.