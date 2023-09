Whatsapp: Bald kein SMS-Code mehr zur Konto-Verifizierung nötig

Whatsapp führt eine neue Art der Verifizierung für Benutzerkonten ein. Demnach sollen Whatsapp-Nutzer ihre Whatsapp-Konten künftig via Mail bestätigen können. Das berichtet WABetainfo, das für diese Neuerung Hinweise in der neuen Android-Beta-Version 2.23.16.15 gefunden hat.

So funktioniert das neue Feature

Die E-Mail-Adresse, die Whatsapp-Nutzer für diese Verifizierung angeben, können andere Whatsapp-Nutzer nicht sehen. Sie dient nur zur Verifizierung des Kontos. Da dieses Feature sich noch in der Entwicklung befindet, sind bisher nicht alle Details der Umsetzung klar, aber so viel lässt sich bereits jetzt sagen: Die Mail-Verifizierung soll vorwiegend in solchen Fällen helfen, in denen Nutzer den sonst üblichen sechsstelligen Verifizierungscode per SMS nicht erhalten können. Genau in diese Lücke soll bald die Mail-Verifizierung springen.

Schon jetzt steht fest, dass die Mail-Verifizierung eine Alternative beziehungsweise Option zur SMS-Verifizierung werden wird und diese nicht ersetzen soll.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.18.19: what's new?



WhatsApp is working on an email verification feature, another way to access your account, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/z4tNt5mb7d pic.twitter.com/Dolfq3wPGs — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 31, 2023

Mail-Verifizierung können Sie bisher nicht ausprobieren

Die Konto-Verifizierung via Mail ist, wie zuvor erwähnt, derzeit noch in der Entwicklung und kann nicht einmal von Beta-Testern derzeit ausprobiert werden. Es ist noch völlig offen, wann Whatsapp dieses Feature an alle Nutzer ausrollen wird.

Die neue Optik können Sie bereits testen

Ganz anders stellt sich dagegen die Lage bei den Änderungen an der Benutzeroberfläche von Whatsapp dar, die der Messengerdienst bald für alle Nutzer ausrollen wird. Diese neue Optik können Beta-Tester bereits jetzt ausprobieren. Mehr dazu lesen Sie in dieser Meldung: Whatsapp erhält modernen Look – daran müssen sich Nutzer jetzt gewöhnen.

