Die Highlights der IFA 2023

Die IFA ist vom 1. bis 5. September als Präsenzmesse zurück – das wird gleichermaßen von Herstellern und Besuchern honoriert. Der Veranstalter freut sich über ausverkaufte Standflächen und viele neue Anbieter, die erstmals auf der IFA vertreten sind. Wie in der Vor-Pandemie-Zeit gibt es auf der größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte zahlreiche neue Produkte aus unterschiedlichen Bereichen zu sehen. Wir haben einige Produkt-Highlights für Sie entdeckt.

Heimspiel für AVM: Neue Fritzboxen und Zubehör

Schon seit Jahren nutzt AVM aus Berlin die IFA zur Vorstellung neuer Fritzboxen und entsprechendem Zubehör. Unter dem Motto „Starke Verbindungen“ gibt es Halle 10.2 Neuheiten zu den Themen Glasfaser, Wi-Fi 7 und Smart Home.

Im Rampenlicht steht das neue Premium-Modell Fritzbox 5690 Pro, das Glasfaser und DSL kombiniert. Außerdem ist es ein leistungsstarker Triband-WLAN-Router, der bereits auf das schnelle Wi-Fi 7 setzt. Damit sollen WLAN-Geschwindigkeiten von 720 MBit/s im 2,4 GHz-Frequenzband und bis zu 2.880 Mbit/s im 5 GHz-Band möglich sein. Dank Unterstützung für den Smart-Home-Standard Zigbee eignet sich die Fritzbox 5690 Pro als vielseitige Smart-Home-Zentrale. Die Verfügbarkeit gibt AVM mit Q4 an, der Listenpreis liegt bei 339 Euro.

AVM

Für Kabelkunden gibt es die Fritzbox 6670 Cable. Sie unterstützt ebenfalls den WLAN-Standard Wi-Fi 7 für mehr Geschwindigkeit und weniger Latenz im drahtlosen Heimnetz. Für die Anbindung von Smart-Home-Geräten im Heimnetzwerk gibt es auch hier Zigbee. Ansonsten ist die Ausstattung nahezu gleich mit dem bisherigen Modell 6660. Auch die Fritzbox 6670 Cable ist für das vierte Quartal zu einer UVP von 289 Euro geplant.

AVM

Weitere Produkte am AVM-Messestand sind Fritz Powerline 1240 AX (159 Euro) für die schnelle Datenübertragung über die Stromleitung und der neue Tür-/Fensterkontakt Fritz-DECT 350 (39 Euro) als Ergänzung der smarten Heizkörperregle Fritz-DECT 302. Abgerundet wird das Produktportfolio von den bereits erhältlichen Fritz-Fon X6 und dem Fritz Smart Gateway.

AVM

Notebooks der Thomson A- und M-Serie

Von Thomson gibt es zwei neue Notebooks an: Die A-Serie kombiniert Leistung mit extremer Leichtigkeit – und bringt dabei nur 900 Gramm auf die Waage. Das 14-Zoll-Notebook nutzt – weil randlos – die gesamte Größe des Chassis. Die integrierte Windows Hello-Kamera ermöglicht es, den Computer per Gesichtserkennung zu entsperren.

Trotz der schmalen Abmessungen gibt es drei USB-Anschlüsse – darunter ein Thunderbolt 4-kompatibler C-Port, HDMI und sogar ein SD-Kartenleser. Bei der Leistung kann man je nach Bedarf und Budget zwischen einem Intel Core i3, i5 oder i7 Prozessor der neuesten Generation wählen. Die Preise reichen von 899 bis 1.299 Euro.

Thomson

Die M-Serie punktet mit ansprechender Leistung, geringem Gewicht und attraktivem Preis. Zur Auswahl stehen 14-, 15- und 17-Zoll-Modellen. Der 14-Zöller wiegt nur 1,29 kg. Die Modelle der M-Serie sind sehr kompakt und schlank – unabhängig von der gewählten Größe.

Für eine ausreichende Leistung sorgen die Intel Core i3-, Core i5- und Core i7-Prozessoren. Der SSD-Speicher reicht von 256 GB bis 1 TB. Die Akkulaufzeit beträgt zwischen sieben und neun Stunden. Die Preise liegen je nach Größe und Ausstattung zwischen 699 und 999 Euro.

Neues Premium-Smartphone von Sony

Auf der IFA hat Sony sein neues Premium-Smartphone Xperia 5 V vorgestellt. Angetrieben wird es vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ihm zu Seite stehen 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicherplatz, der sich per Micro-SD erweitern lässt. Das OLED-Display mit FHD+-Auflösung misst 6,1 Zoll und bietet 120 Hz Bildwiederholrate und ein Seitenformat von 21:9.

Das Xperia 5 V besitzt zwei Kameralinsen mit Brennweiten von 16 und 24 Millimetern. Durch eine Cropping-Funktion will Sony mit der 24-Millimeter-Linse aber auch eine Brennweite von 48 Millimetern ermöglichen. Der 5.000-mAh-Akku wird mit bis zu 30 Watt geladen – auch drahtlos.

Sony

Ab Mitte September soll das Xperia 5 V in den drei Farbvarianten Schwarz, Platinsilber und Blau ab 999 Euro verfügbar sein.

Lenovo Legion Go: Die Zukunft des Gamings?

Falls Sie auf der Suche nach einer Konsole im Stil der Nintendo Switch sind, die auch leistungsstärkere Games spielen kann, dann könnte die Legion Go von Lenovo die Antwort sein. Die abnehmbaren Controller dieser Konsole können sowohl als Handheld als auch über einen USB-C-zu-HDMI-Dongle eines Drittanbieters an Ihren Fernseher angeschlossen werden. Aber das ist noch nicht alles! An der Seite der Konsole befindet sich die neue Lenovo Legion Glasses, mit der sich Grafiken über AR projizieren lassen. Das bedeutet, dass Sie das Erlebnis eines großen Bildschirms überall in Ihrem Zuhause haben können.

Hannah Cowton / Foundry

Abgesehen von der intelligenten Brille ist die Go-Konsole auch ein echtes Biest. Sie besitzt ein 8,8 Zoll großes QHD+-Display, einen AMD Ryzen Z1 Extreme-Prozessor mit AMD RNDATM-Grafik und 16 GB RAM, sodass Sie sowohl offline als auch über die Cloud spielen können. Der Lenovo Legion Go Gaming-Handheld kommt voraussichtlich im Oktober 2023 zum Listenpreis von 799 Euro auf den Markt, die kompatible VR-Brille Legion Glass soll 499 Euro kosten. Das ist nicht gerade günstig, aber andererseits ist dies möglicherweise die Zukunft des Gamings.

OLED-Fernseher ohne Kabel

Mit dem Modell Signature OLED M (Modell 97M3) präsentiert LG den weltweit ersten OLED-Fernseher (97 Zoll), der abgesehen vom Netzteil komplett ohne Kabel auskommt. Möglich wird das dank der Zero Connect-Box, an die sich auch weitere Geräte wie Spielekonsolen und Set-Top-Boxen anschließen lassen. In Echtzeit gibt es kabellose Übertragungen in 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz über eine Entfernung von bis zu zehn Metern zum Bildschirm.

LG

Die Zero Connect-Box unterstützt Optionen wie HDMI 2.1, USB, RF, LAN und Bluetooth und macht so den Anschluss verschiedener externer Geräte einfacher. Die Box ermittelt den optimalen Übertragungsweg von Bild und Ton. Dafür sorgt nicht zuletzt eine einstellbare Antenne, die je nach Standort des Bildschirms positioniert wird.

Mit dem Gallery Design kann der LG Signature OLED M nahtlos an die Wand gehängt werden und wird so individuell in die Raumgestaltung integriert.

In Deutschland ist die Markteinführung für Q4 geplant. Neben dem 97-Zoll LG Signature OLED M werden auch 83- und 77-Zoll OLED evo M Modelle mit Zero Connect-Technologie erhältlich sein.

Fernseher zum Mitnehmen: Cool, oder?

LG Electronics (LG) wird den tragbaren Lifestyle-Bildschirm StanbyME Go (Modell 27LX5) auch nach Deutschland bringen. Das Modell mit 27-Zoll-Touch-Display, 20-Watt-Vierkanal-Lautsprechersystem und Akkulaufzeit von bis zu drei Stunden wird mit einer robusten Tragetasche geliefert. Der Bildschirm schaltet sich automatisch ein, sobald das Gehäuse geöffnet, und aus, sobald es geschlossen wird. Der StanbyME Go lässt sich neigen, um 90 Grad vom Quer- ins Hochformat drehen oder in der Höhe auf bis zu 18 Zentimeter anpassen – oder man legt ihn flach auf den Tisch.

LG

Ausgestattet mit der LG-eigenen webOS Smart-TV-Plattform lässt sich der StanbyME Go mit iOS- oder Android-Geräten verbinden. Mit der Spracherkennung können Nutzer Apps starten, den Ton einstellen und nach Inhalten suchen. Der LG StanbyME Go soll ab dem 4. Quartal auch in Deutschland eingeführt werden.

Neue Sport-Smartwatches von Garmin

Die neue Venu 3 Serie von Garmin liefert mehr Gesundheits- und Fitnessinfos als jede andere Smartwatch des Herstellers. Möglich sind detaillierte Analysen von Aktivitäten sowie Schlaf, Stress und mehr. Der tägliche Morning-Report zeigt die wichtigsten Infos für den Start in den Tag und wie sich die Fitness gezielt verbessern lässt. Mit mehr als 30 Sport- und Outdoor-Apps sowie animierten Workouts bleibt der Nutzer immer in Bewegung.

Garmin

Dazu gibt es zahlreiche smarte Features: So kann man Anrufe und Nachrichten mit der Sprachassistenz tätigen bzw. versenden, kontaktlos via Garmin Pay bezahlen oder die Lieblings-Playlists genießen – direkt über die Smartwatch. Dank zwei Schriftgrößen ist es nun noch leichter, die Informationen auf dem Display abzulesen. Das alles mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen im Smartwatch-Modus. Darüber hinaus kann man Apps, Display Design und mehr aus dem Connect IQ Store direkt auf die Smartwatch herunterladen und sie so ganz nach den eigenen Wünschen individualisieren.

Die Venu 3 ist mit einer leichten Lünette aus Edelstahl, mit einem 1,4-Zoll Touchdisplay und einem Silikonarmband ausgestattet und in den Farben Steinweiß/Silber und Schwarz/Schiefergrau erhältlich. Die Venu 3S kommt mit 1,2-Zoll Touchdisplay in den Farben Kieselgrau/Schiefergrau, Salbeigrau/Silber, French Gray/Softgold, Dust Rose/Softgold, und Elfenbein/Softgold. Die Preise starten ab 499 Euro.

Neue Jackery Powerstations

Von Jackery, weltweit führender Anbieter von tragbaren und umweltfreundlichen Stromlösungen, gibt es zwei neue Powerstations: Als kleinster und leichtester Spross der Plus Familie soll sich der Explorer 300 Plus inklusive handlichem Solarmodul im Pad-Format als Solargenerator für die Tasche eignen. Zur IFA gibt es den Explorer 300 Plus für 389 Euro bei Amazon.

Jackery

Mehr Energiebedarf deckt die neue Powerstation Explorer 1000 mit 1,26 kWh in einem kompakten Format ab. Mit bis zu drei handlichen Battery Packs lässt sich die Kapazität flexibel auf 5 kWh erweitern. So versorgt der Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer Ausgangsleistung von 2000 Watt elektrische Geräte über insgesamt sieben Anschlüsse an der Frontseite – von Steckdosen über USB-C und A bis 12-Volt – sicher und zuverlässig mit Strom.

NanoQLED-Fernseher von Grundig

Mit dem Vision 8+ London CQA8490 will Grundig einen neuen TV-Standard definieren. Dank Quantenpunkt-Leuchtdioden (QLEDs) soll es brillante und unverfälschte Farben geben – bei tiefen Schwarzwerten und hohem Kontrast. Durch die 4K-Ultra-HD-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel) werden Bilder scharf und detailreich dargestellt, HD- und Full-HD-Inhalte werden automatisch hochskaliert. Der Vision 8+ beherrscht die Standards HDR10+ und Dolby Vision IQ für eine optimale Abstimmung der Helligkeit einer Filmszene auf die Lichtverhältnisse im Zimmer.

Grundig

Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hertz. Die drei HDMI 2.1-Anschlüsse ermöglichen unter anderem eine variable Bildwiederholrate (VRR) und den Auto Low Latency Mode. Davon sollen vor allem Gamer profitieren.

Für einen satten Sound arbeitet Grundig mit dem Lautsprecherspezialisten ELAC zusammen. Das Ergebnis sind vier Lautsprecher mit insgesamt 72 Watt RMS Leistung, davon zwei Frontlautsprecher. Grundig präsentiert das neue QLED-TV-Gerät in Halle 3.1 am Stand 105.

Audio-Accessoires von Blaupunkt

Blaupunkt Audio zeigt in Halle 22 (Stand 304) erstmals seinen neuen Sound Seat. Der musikalische 80 Watt starke Bluetooth-Hocker mit seinem Durchmesser von 36 cm bietet eine Sitz- oder Ablagefläche, während er sich mit seinem schwarzen Design in jedes Ambiente einfügen soll. Die Multipairing-Funktion ermöglicht dabei das Koppeln mehrerer Sound Seats für die nächste Party.

Blaupunkt

Das Audio Shelf Board ist als kleines Wandboard weit mehr als ein Bluetooth-Lautsprecher mit 2 x 5 Watt und bietet neben der Ablagefläche von 40 x 16 cm, eine integrierte Wireless-Charging-Funktion für das Smartphone sowie verschiedene Beleuchtungsmodi.

Blaupunkt Audio

Wischroboter mit innovativen Funktionen

Der neue L20 Ultra von Dreame Technology bietet als Saug- und Wischroboter Features, die bislang kein anderer Hersteller bei seinen Modellen hat. Schon bei der Saugstärke von 7000 Pa punktet der L20 Ultra (Listenpreis: 1.199 Euro).

Dreambot L20 Ultra Complete im Test: Völlig neues Feature verbessert Reinigung

Die neue, innovative MopExtend-Technologie reinigt auf bis zu 2 Millimeter Abstand zu Rändern und Fußleisten sauber und gründlich. Die neue Mopp-Trenn-Automatik sorgt dafür, dass die Mopps automatisch direkt in der Basisstation verbleiben, wenn die Sensoren hochflorige Teppiche erkennen.

Dreame

Das exklusive DuoScrub-Mopping System verwendet zwei Hochgeschwindigkeits-Rotationsmopps, die unter Druck schrubben, um hartnäckigen Schmutz und verschüttete Flüssigkeiten zu entfernen, so dass keine Verschmutzungen in Ihrem Zuhause zurückbleiben.

Ugreen: Powerstations und Ladegeräte

Mit Ugreen drängt ein weiterer Hersteller in den boomenden Markt der Stromversorgungslösungen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Nexode 300 Watt Galliumnitrid-Ladegerät. Es soll in der Lage sein, mehrere Geräte an vier USB-C-Anschlüsse und einem USB-A-Anschluss gleichzeitig schnell aufzuladen.

Ugreen

Die mobile Powerstation PowerRoam 2200 besitzt die neuesten LiFePO4-Batterien, die auch in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. Dadurch will Ugreen der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen und tragbaren Energielösungen gerecht werden.

Für den nächsten Sommer – Eismaschine von Gastroback

Bei Hitzerekorden tut Abkühlung gut. Mit der Eismaschine Advanced Control im schicken Edelstahllook von Gastroback gibt es zart schmelzende Eiscreme, fruchtiges Sorbet, cremiges Softeis oder den eigenen Frozen-Yoghurt aus gesunden Zutaten – selbst zubereitet. Dank 180-Watt-Kühlkompressor ist die Eismaschine in wenigen Minuten auf bis zu -30 Grad Celsius gekühlt und sofort einsatzbereit für bis zu 1,5 Liter Speiseeis pro Stunde.