Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Intuitive Bedienung für müheloses Kochen

Superleicht zu reinigen

Vielseitig: Vollgepackt mit Funktionen

Innovativer digitaler Kochsensor Kontra Verarbeitungsqualität könnte besser sein

Unhandlich: nimmt viel Platz auf der Arbeitsfläche ein

Teuer Fazit Die Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse ist wohl eine der cleversten Luftfritteusen auf dem Markt. Sie verfügt über sechs Kochmethoden, eine Dual-Cook-Funktion für gleichzeitiges Kochen und einen digitalen Kochfühler für perfekt gegartes Fleisch ohne ständige Überwachung.



Die Verarbeitungsqualität lässt vielleicht ein wenig zu wünschen übrig und das Gerät ist sicher nicht billig, aber es ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine Fritteuse mit Spitzenleistung und Komfort suchen.

Preis beim Test

$249.99

Heißluftfritteusen gehören zu den Geräten, die in den letzten Jahren zu einem Muss für jeden Hobbykoch geworden sind. Ob es nun die einfache Handhabung, die effizienten und zeitsparenden Kochfunktionen oder der im Vergleich zu herkömmlichen Öfen geringere Energieverbrauch ist, Heißluftfritteusen haben die Welt im Sturm erobert.

Eine der größten Marken, die diese Entwicklung anführt, ist die amerikanische Küchengerätemarke Ninja. Wir haben uns in unserem Test die neueste Kreation des Unternehmens näher angeschaut, die Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse.

Zum besseren Verständnis: Obwohl Ninja mit den intelligenten Kochfähigkeiten der Maschine wirbt, bezieht sich das auf den Kochfühler und andere fortschrittliche Funktionen. Vernetzte Fähigkeiten bietet die Heißluftfritteuse nicht.

Design und Verarbeitung

Kunststoffgehäuse

Digitales Display

Mitgelieferter digitaler Kochfühler

Wenn Sie bereits mit Ninja-Heißluftfritteusen vertraut sind, werden Sie feststellen, dass dieses Modell seinem Vorgänger, dem DZ401, sehr ähnelt. Bevor ich also in die Bewertung eintauche, möchte ich kurz darauf eingehen, was diese beiden Modelle voneinander unterscheidet.

Ninja hat das Bedienfeld ein wenig umgestaltet und den alten zentralen Drehknopf gegen einige elegantere digitale Tasten ausgetauscht. Der größte Unterschied ist jedoch der digitale Kochsensor. Dieses raffinierte Gadget war erstmals beim Foodi MAX Health Grill von Ninja zu sehen, der vor ein paar Jahren auf den Markt kam.

Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind: Die Sonde ist ein abnehmbarer Metallzapfen, der die Temperatur Ihres Essens während des Kochens genau im Auge behält. Er lässt sich an der Seite des Geräts verstauen und wird bei Bedarf eingesteckt (z. B. zum Garen von Steaks und Braten).

Lee Bell / Foundry

Der Clou ist jedoch, dass Sie über das Display der Fritteuse eine Reihe von voreingestellten Garoptionen auswählen können, von blutig bis durchgebraten (je nach Fleisch). Sie lassen die Sonde einfach im Gerät, während das Fleisch sein Ding macht, und die Fritteuse meldet Ihnen, wenn es zum Verzehr bereit ist.

Die zahlreichen Funktionen des Geräts sind dabei sehr hilfreich, da es dank seiner sechs Betriebsarten (Luftfritieren, max. knuspriges Luftfritieren, Backen, Braten, Dehydrieren und Aufwärmen) eine Vielzahl von Zubereitungsmöglichkeiten bietet.

Und wie sieht es mit dem Design aus? Um ehrlich zu sein, war ich beim Auspacken des Geräts nicht begeistert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich schon seit fast zwei Jahren den super robusten Foodi MAX Health Grill von Ninja benutze, der aus sehr hochwertigen Materialien besteht.

Diese Fritteuse bietet nicht die gleiche Verarbeitungsqualität. Die verchromten Akzente sind in Wirklichkeit aus Kunststoff und sehen daher etwas billig aus, und die Schubladen fühlen sich etwas zu wackelig an – als würden sie leicht zerbrechen, wenn man sie fallen lässt.

Die ganze Sache schreit nicht gerade nach Qualität. Das Gerät ist aber dennoch sehr ästhetisch. Das elegante Design wird in jeder Küche eine gute Figur machen.

Leistung und Funktionen

Zwei Schubladen

Synchronisierungsfunktion

Sechs Garmethoden

Wie Sie es von einem Ninja-Gerät erwarten können, arbeitet diese Fritteuse durchweg gut und liefert hervorragende Ergebnisse. Dazu trägt sicherlich auch die reichhaltige Ausstattung bei, denn dank der sechs Kochmodi (Luftfritieren, max. knuspriges Luftfritieren, Backen, Braten, Dehydrieren und Aufwärmen) eignet sich das Gerät für eine Vielzahl von Kochsituationen.

Die einzige Methode, die fehlt, ist das Grillen. Ninja möchte wahrscheinlich, dass Sie dafür einen der Gesundheitsgrills separat kaufen.

Ich habe jeden einzelnen dieser Modi einem strengen Test unterzogen und sogar mit dem Dehydrieren von Orangen für meine Negronis experimentiert. Glauben Sie mir, sie funktionieren perfekt.

Lee Bell / Foundry

Mein erster Test war das Garen eines zwei Kilogramm schweren Hähnchens in einer der Schubladen. Dank der Sonde war es nach etwa 40 Minuten perfekt gegart. Und das Beste daran? Ich konnte mir in Ruhe meine Lieblingssendung ansehen, ohne mir den Stress zu machen, alle 15 Minuten nach dem Rechten zu sehen. Die Sonde funktionierte einwandfrei.

Die wahre Magie dieser Heißluftfritteuse liegt jedoch darin, dass sie eine ganze Mahlzeit auf einmal zubereiten kann. Während das Hähnchen in der linken Schublade brät, kann ich in der anderen Schublade Kartoffelwürfel hinzugeben und einfach 20 Minuten lang braten lassen, bevor ich die Synchronisierungsfunktion aktiviere.

Wenn der Timer abläuft, sind das Hähnchen und die Kartoffelwürfel perfekt gegart und bereit zum Essen.

Sie ist vielseitig, synchronisiert wie ein Profi und funktioniert reibungslos, was sie zu einem Muss in der Küche macht.

Es gibt auch eine Match-Taste, wenn Sie in beiden Schubladen das Gleiche zubereiten wollen. Das funktioniert gut, wenn man zum Beispiel eine Familienportion Pommes zubereiten möchte. Sie müssen nur die Garmethode für eine Schublade einstellen, auf “Match” drücken, und die Einstellungen werden in die andere Schublade übertragen.

Lee Bell / Foundry

Was den Platz angeht, so passt in jede Schublade dieser Heißluftfritteuse eine erstaunliche Menge an Lebensmitteln. Jede Schublade hat ein Fassungsvermögen von 4,75 Litern oder etwa 1,5 Kilogramm Kartoffeln. Das macht sie meiner Erfahrung nach ideal zum Kochen für zwei bis drei Personen. Ninja gibt an, dass er vier Personen satt macht, aber das hängt ganz davon ab, wie hungrig man ist.

Das Beste an diesem Gerät ist die Geschwindigkeit, mit der es kocht. Ninja behauptet, dass die Fritteuse 75 Prozent schneller ist als normale Öfen.

Das beschleunigt zwar das Garen und spart Energie, aber ich bin mir nicht sicher, ob man in einem Viertel der Zeit die gleichen Ergebnisse erzielt. Bratkartoffeln zum Beispiel brauchen etwa 20 bis 25 Minuten, während mein normaler Ofen 60 bis 70 Minuten benötigt.

Was die Reinigung angeht, so hat Ninja sie super einfach gestaltet. Die Grillplatten der Fritteuse lassen sich herausnehmen und können zusammen mit dem Rest der Schublade direkt in die Spülmaschine gelegt werden, was die Reinigung nach den Mahlzeiten zu einem Kinderspiel macht.

Kurz gesagt, sie liefert eine gleichbleibend erstklassige Leistung. Die Heißluftfritteuse ist vielseitig, lässt sich wie ein Profi synchronisieren und funktioniert reibungslos, was sie zu einem unverzichtbaren Küchenhelfer macht.

Preis und Verfügbarkeit

In Deutschland hat die Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse eine UVP in Höhe von 269,99 Euro und ist bei Ninja und Coolblue erhältlich. Mit dem Code “AF70″ gewährt Ninja in seinem Online-Shop aktuell 70 Euro Rabatt, wodurch die Heißluftfritteuse nur rund 200 Euro kostet. Günstiger geht es auch bei Coolblue. Hier ist das Gerät aktuell für 227 Euro erhältlich.

Selbst wenn sich bei der Anschaffung viel sparen lässt, sollten Sie beachten, dass das deutsche Modell der Foodi MAX ein 2.470-Watt-Gerät ist. Damit ist die Fritteuse nicht besonders stromsparend.

Dennoch ist die Zubereitung eines Abendessens im herkömmlichen Backofen noch teurer als in der Heißluftfritteuse. Denn wenn Sie nicht gerade einen ganzen Braten zubereiten, werden Sie das Gerät in der Regel viel kürzer laufen lassen als ihren Backofen, in dem der Garprozess länger dauert.

Fazit

Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Heißluftfritteuse sind, die wirklich alles kann, ist die Foodi MAX Dual Zone genau die Richtige für Sie. Sie bietet nicht nur sechs Zubereitungsmethoden, darunter Luftfritieren, Braten, Backen und sogar Dehydrieren, sondern auch die Doppelkochfunktion für gleichzeitiges Garen und den digitalen Kochfühler, der die Zubereitung von Mahlzeiten zum Kinderspiel macht. Das empfiehlt sich vor allem für Fleisch-Fans.

Damit wird das Kochen (und das anschließende Aufräumen) praktisch zum Kinderspiel. Deshalb und aus vielen anderen Gründen halte ich sie für eine der besten Heißluftfritteusen, die Sie derzeit kaufen können.

Sicher, die Verarbeitungsqualität mag teilweise zu wünschen übrig lassen, und sie ist sicherlich nicht billig, aber sie ist definitiv eine hervorragende Wahl für alle, die eine Luftfritteuse mit intelligenten Funktionen, Spitzenleistung und Komfort suchen.

Wenn die Ninja Foodi MAX Dual Zone nicht das richtige für Sie ist, werfen Sie einen Blick in unseren großen Vergleichstest mit den besten Heißluftfritteusen.

Wattleistung: 2.470 W

2.470 W Fassungsvermögen: 9,5 Liter

9,5 Liter Abmessungen: H: 32,5 x B: 41,5 x T: 27 cm

H: 32,5 x B: 41,5 x T: 27 cm 6 Kochmodi: Luftbraten, Max. knuspriges Luftbraten, Backen, Braten, Dehydrieren, Aufwärmen

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.