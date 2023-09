Garmin Dash Cam Live im Test: LTE, Online-Speicher, Premium-Preis

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Großartige Aufnahmen bei Tag und Nacht

Großes Farbdisplay und Telefonanschlussmöglichkeit

Speichert Aufnahmen in der Cloud

Live-Ansicht und Fahrzeugverfolgung Kontra Ziemlich teuer

Cloud-Uploads erfordern ein Abonnement

Sollte bei diesem Preis eigentlich 2160p-Auflösung und USB Typ-C bieten Fazit Wir lieben das elegante Design, die guten Aufnahmen und die erweiterten Funktionen dieser Dashcam. Angesichts der hohen Einstiegskosten und der laufenden LTE-Kosten richtet sie sich jedoch an ein ausgewähltes Publikum.

Preis beim Test

$399.99

Aktuell bester Preis: Garmin Dash Cam Live

Shop Preis Garmin €390 Jetzt ansehen

Garmin Dash Cam Live für 390 Euro bei Amazon anschauen

Die Dash Cam Live von Garmin ist das erste Produkt des Unternehmens, das Videos automatisch online speichert und aufbewahrt. In Anbetracht meiner Erfahrungen mit den Dashcams der x7-Serie, die ich wirklich sehr schätze, habe ich mir von diesem neuesten Produkt viel versprochen.

Die Dash Cam Live mit einem Kanal kostet allein 390 Euro – gleich viel wie etliche Dreikanal-Geräte, etwa der Cobra SC 400D.

Hinzu kommt die monatliche Gebühr für die LTE-Verbindung und den Online-Speicher in Höhe von 10,99 Euro pro Woche oder 24,99 Euro pro Monat. Natürlich müssen Sie kein Abo abschließen, jedoch würde es dann auch reichen, eine günstigere Dash Cam von Garmin ohne diesen Service zu kaufen.

Design und Funktionen der Garmin Dash Cam Live

Die Dash Cam Live ist etwas größer als die Kameras der x7-Serie: Sie ist etwa 8,3 cm breit, 5 cm hoch und 2,15 cm dick und wiegt knapp 110 Gramm. Doch die Gesamtanmutung ist immer noch “schlank”. Durch die Größe ist genug Platz für ein scharfes 3-Zoll-Farbdisplay vorhanden. Es gibt kaum eine Dash Cam, die besser in der Hand liegt oder besser aussieht als die Dash Cam Live.

Lesen Sie weiter: In unserer Übersicht über die besten Dash Cams finden Sie Informationen über konkurrierende Produkte.

Auf der rechten Seite der Kamera befinden sich vier Multifunktionstasten. Sie sind nicht beschriftet, aber leicht zu erlernen. Der SD-Kartensteckplatz befindet sich auf der Unterseite der Kamera, während auf der linken Seite der Micro-USB-Stromanschluss zu finden ist. Wir schreiben das Jahr 2023, die Dash Cam Live ist super teuer…. Es ist Zeit für Typ-C!

Der Micro-B-USB-Anschluss der Dash Cam Live.

Bei der Kamera handelt es sich um ein Modell mit 1440p-Auflösung (30 Bilder pro Sekunde) und einem Sichtfeld von 140 Grad, das über Garmins übliche erstklassige Verarbeitung verfügt (vergessen Sie die DriveCam 76). Ebenfalls an Bord ist GPS, das Garmin glücklicherweise nutzt, um automatisch das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einzustellen. Viele Hersteller stellen zwar das Datum ein, machen aber nicht den zusätzlichen Schritt, die Zeitzone zu berechnen. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ein großes Lob an Garmin.

Die Dash Cam Live verfügt auch über meine Lieblingshalterung in der Branche. Es handelt sich um eine etwas größere Version der Klebeplatte/Magnethalterung mit voll einstellbarem Kugelarm, die bei der Garmin Das Cam 47, 57 usw. mitgeliefert wird. Die Halterung ermöglicht ein einfaches Anbringen/Abnehmen und Ausrichten der Kamera, hält sie aber dennoch fest an ihrem Platz. Meine einzige, sehr kleine Beschwerde ist, dass ich die kleinere Platte, die bereits für die 57 an meiner Windschutzscheibe befestigt ist, nicht für die Live verwenden konnte.

Die Dash Cam Live wird mit einer 16-GB-Karte geliefert (angesichts des Preises hätte ich mindestens 64 GB erwartet) und kann mit Karten bis zu 512 GB (Klasse 10 oder besser) verwendet werden. Anstelle eines Superkondensators verwendet die Kamera eine Lithiumbatterie, die für 30 Minuten reicht.

Speicherkarten-Angebote bei Amazon ansehen

Garmin hat die Dash Cam Live auch mit einem Mikrofon ausgestattet, und sie reagiert auf Befehle wie “Video speichern”, “Travelapse starten” usw., nachdem man “Okay, Garmin….” gesagt hat. Travelapse ist eine Zeitraffer-Version einer Aufnahme.

Das “Live” im Namen der Kamera bezieht sich auf die Tatsache, dass Sie jederzeit die Garmin Drive-App verwenden können, um mit Ihrem Smartphone eine Live-Ansicht der Kamera zu erhalten. Wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Fahrzeugs sind, ist die Cam zur Überwachung der Umgebung sehr nützlich.

Die Wiedergabefunktion der Garmin Dash Cam Live direkt auf der Kamera. Jon Jacobi / Foundry

Das i-Tüpfelchen ist das Repertoire an Funktionen für unsichere Fahrer, etwa Kollisions- und Spurhaltewarnungen, Erinnerungen an das Anfahren und Warnungen vor roten Ampeln und Radarkontrollen.

Wie schneidet die Garmin Dash Cam Live ab?

Sowohl die Tag- als auch die Nachtaufnahmen der Dash Cam Live waren sehr gut. Eine sehr schöne Mischung aus Details, reibungsloser Stabilisierung und satten Farben. Auf den Videos ist teilweise ein leichtes Flimmern zu sehen, doch pausiert man die Aufnahme, kann man Details wie Nummernschilder klar erkennen – der ganze Sinn einer Dash Cam.

Die Dash Cam Live war perfekt auf den bewölkten Tag in San Francisco eingestellt.

Während die obige Aufnahme an einem bewölkten Tag großartig war, wirkten die Aufnahmen bei hellerer Sonne leicht überbelichtet, wie unten zu sehen. Die Blendung auf der rechten Seite ist darauf zurückzuführen, dass die Kamera etwas zu niedrig an der Windschutzscheibe angebracht ist.

Es gibt eine Belichtungseinstellung, mit der Sie die Aufnahmen etwas abdunkeln können, aber wir veröffentlichen unsere Bilder immer mit den Standardeinstellungen.

Diese Tageslichtaufnahme war ein wenig überbelichtet. Sie können die Belichtung in den Einstellungen verringern.

Die Nachtaufnahmen waren ebenfalls sehr gut, wie Sie unten sehen können. Und die Dash Cam Live hat Scheinwerfer anderer Autos gut kompensiert, das heißt, es gab kaum Streulicht.

Diese Nachtaufnahme zeigt gute Details und minimale Scheinwerferreflexe.

Ich kann die von Garmin angegebene Akkulaufzeit von 30 Minuten in der Praxis bestätigen. Achten Sie darauf, den Parkmodus auszuschalten, bevor sie die Kamera aus dem Auto nehmen. Sonst aktiviert sich die Kamera bei Bewegung womöglich von selbst. Ich habe nun Dutzende Videos von der Innenseite meiner Tasche und meinem Hausflur.

Beeindruckt war ich auch von der einfachen Verbindung zur Live-Ansicht und dem prompten Hochladen der Videos in den Garmin Vault.

Alles in allem sind die Aufnahmen der Garmin Dash Cam Live sehr gut. Bei dem Preis würde ich mir die Option für 2160p-Aufnahmen wünschen, aber trotzdem sind sie insgesamt sehr gut.

Sollten Sie die Garmin Dash Cam Live kaufen?

Viele von Ihnen werden angesichts des Preises und der laufenden LTE-Kosten der Dash Cam Live schwer schlucken. Aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie die Kamera letztlich gern benutzen werden. Mir ging es zumindest so.

Abgesehen davon hätten eine 2160p-Fähigkeit und ein Typ-C-Anschluss mein Unbehagen mit dem Preis insgesamt verringert.

Dieser Testbericht erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation PCWorld und wurde von uns übersetzt und angepasst.