Whatsapp erhält modernen Look – daran müssen sich Nutzer jetzt gewöhnen

Die Oberfläche von Whatsapp erhält ein optisches Update. Das ist schon länger bekannt, aber jetzt dürfen die ersten Beta-Tester einen Blick auf die Änderungen werfen. Über das Google Play Beta-Programm ist für Android-Geräte die Beta von Whatsapp für Android in der Version 2.23.18.18 verfügbar, wie WABetainfo meldet. Ähnliche optische Veränderungen wurden schon früher in dieser Woche in der Whatsapp-Beta für iOS (Version: 23.17.1.77) gesichtet.

Schriftzug “Whatsapp” in Grün und veränderte Hintergrundfarbe

Die wichtigsten Änderungen an der Oberfläche von Whatsapp: Die obere und untere Leiste haben nun keinen grünen Hintergrund mehr, sondern einen weißen Hintergrund (im hellen Design). Und damit die gleiche Hintergrundfarbe wie der Hauptbereich der App. Dadurch wirkt Whatsapp gleich moderner und nicht mehr so altbacken. Zusätzlich ist auf dem folgenden Screenshot der App zu sehen, dass “Whatsapp” oben links auf der Oberfläche in grüner Schriftfarbe angezeigt wird und mit einer veränderten Schriftart:

Wabetainfo.com

Zusätzlich arbeiten die Entwickler auch an Filter-Funktionen für Chat-Konversationen. So sollen sich die Nutzer künftig beispielsweise nur die ungelesenen Nachrichten anzeigen lassen können. Zur Auswahl stehen die Filter “Alle” (All) , “Ungelesene” (Unread), “Persönliche” (Personal) und “Geschäftlich” (Business). Wer in Whatsapp viele Nachrichten erhält, dürfte sich über diese neue Filter-Funktion sicherlich freuen, denn sie hilft dabei, den Überblick zu behalten.

Whatsapp erhält noch weitere Änderungen an der Oberfläche

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Meta die neue Oberfläche an alle Whatsapp-Nutzer ausliefert. Dann wird es auch noch weitere Änderungen an der Oberfläche geben, die derzeit noch in der Entwicklung sind.

Whatsapp-Nutzern empfehlen wir einen Blick in diesen Ratgeber. Hier finden Sie Tipps & Tricks, die jeder Nutzer kennen sollte. Etwa wie Sie Whatsapp als Notiz-App nutzen oder gelöschte Chats wiederherstellen können.