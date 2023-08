Neues Design des GPU-Stromanschlusses macht Kabel überflüssig und liefert 900 Watt

In letzter Zeit haben wir eine Menge Entwicklungen im Bereich der GPU-Stromanschlüsse gesehen. Jetzt wurde eine weitere neue Option von einem Twitter-Leaker enthüllt. GC-HPCE könnte es Grafikkarten ermöglichen, Strom direkt von einem Motherboard-basierten Anschluss zu beziehen und bis zu 900 Watt Gesamtleistung zu liefern.

Wir haben lange vor dem Monomo_US-Tweet diese Art von Anschluss schon einmal gesehen. Es sieht so aus, als hätte Asus eine vorläufige Version des GC-HPCE verwendet, als das Unternehmen auf der Computex im Mai eine “kabellose” GPU-Motherboard-Verbindung vorstellte. Die neue Verbindung ist eine Ergänzung zum Haupt-PCIe-5.0-Anschluss, der sich ein paar Zentimeter weiter hinten auf dem Motherboard befindet. Die GPU wird gleichzeitig an den PCIe-Hauptanschluss und den GC-HPCE-Stromanschluss angeschlossen, wobei letzterer über ein herkömmliches Stromversorgungskabel, das an der Rückseite des Motherboards angeschlossen wird, mit Strom versorgt wird.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Mit einem Anschluss auf der Rückseite der Hauptplatine können Sie die Anzahl der Kabel in der primären Desktop-Kammer reduzieren, was sowohl den Luftstrom als auch die Ästhetik verbessert.

Aber dieses Design hat noch mehr praktische Verbesserungen zu bieten. Eine Gesamtlebensdauer des Anschlusses von 200 Zyklen ist eine große Verbesserung gegenüber der 12-Zyklen-Bewertung des 12VHPWR, so dass er weit weniger anfällig für Schäden durch das Einsetzen und Entfernen von Grafikkarten sein sollte (solange man die eigentliche Stromschiene auf der Rückseite des Motherboards in Ruhe lässt, nehme ich an). Aber sie ist auch für mehr Leistung ausgelegt: Der 28-polige Anschluss ist für bis zu 900 Watt ausgelegt, die vermutlich von mehreren rückseitig montierten Stromversorgungskabeln geliefert werden.

Mehrere konkurrierende Standards sind immer ein Problem. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Standard an Bedeutung gewinnt, zumal Asus anscheinend so sehr dahintersteht, dass es bereits Hardware baut. Angesichts der Tatsache, dass immer leistungsfähigere GPUs selbst die Grenzen des PCIe-5.0-Stromverbrauchs überschreiten, ganz zu schweigen von der Möglichkeit, Stromkabel leichter zu verstecken, wäre es für jeden Grafikkartenhersteller ein Segen, die GC-HPCE-Verbindung zu unterstützen. Der Nachteil ist, dass Sie sowohl ein kompatibles Motherboard als auch eine kompatible GPU benötigen (obwohl vorhandene Netzteile problemlos funktionieren sollten, etwa mit Adaptern).

Da der Übergang zu PCIe 5.0 nur langsam vorankommt, sind die Standards und Erwartungen noch im Fluss. Wer weiß, was sich bis zur Computex im nächsten Jahr durchsetzen wird?

Dieser Artikel wurde vom englischen Original ins Deutsche übersetzt und erschien ursprünglich auf pcworld.com.