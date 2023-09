Asus Chromebook CM34 Flip im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Spektakuläre Akkulaufzeit

Geräumiges Touchpad

1080p-Webcam

Schönes Display Kontra Schwerer als erwartet

Das Display spiegelt zu stark in Außenbereichen

Mittlere Leistung Fazit Das Asus Chromebook CM34 Flip ist ein fantastisches Notebook für den Alltag. Zu den Pluspunkten zählen unter anderem die lange Akkulaufzeit von bis zu 19 Stunden, das geräumige Touchpad und der praktische 2-in-1-Formfaktor.



Heutzutage gibt es Chromebooks in fast allen Variationen, von Gaming-Geräten bis hin zu luxuriösen Convertibles. Obwohl konvertierbare Chromebooks, auch bekannt als 2-in-1-Geräte, in der Technikwelt nichts Neues sind, gibt es ein paar echte Vorreiter. Das neue Chromebook CM34 Flip von Asus ist ein solches Beispiel.

Unter der Haube steckt AMD-Hardware. Dazu gibt es ein berührungsempfindliches Display mit schmalen Rändern, ein 360-Grad-Scharnier und eine phänomenale Akkulaufzeit. Was die Ausstattung und die Funktionen angeht, so erfüllt dieses Gerät eine ganze Reihe von Kriterien.

Design & Verarbeitung

Unser Testgerät kam in der Farbe Ponder Blue, was dezent und vielleicht ein bisschen langweilig ist. Ausgestattet war es mit einer AMD-CPU R3-7320C, AMD Radeon-Grafik, 16 GB RAM und 128 GB PCIe-SSD-Speicher. Für das CM34 Flip gibt es nur eine Konfiguration, die auf alltägliche Aufgaben ausgerichtet ist.

Überrascht hat das Gewicht des Geräts. Für ein Convertible-Notebook ist es ziemlich schwer. Die Verarbeitung ist jedenfalls gut. Bei der Bildschirmdrehung um 360 Grad bleibt das Scharnier, das den Bildschirm mit dem Rest des Laptops verbindet, schön fest. Auch im Tastaturdeck war kein Knacken festzustellen.

Tastatur & Trackpad

Insgesamt ist die Tastatur angenehm zu bedienen. Sie ist hintergrundbeleuchtet und hat die volle Größe, was ausreichend Platz zwischen den Tasten ermöglicht. Das ermöglicht einen Tastenhub von 1,4 mm. Die Tastatur hat keinen Nummernblock, aber das ist eher bei Gaming-Laptops üblich.

Das Touchpad ist jedoch phänomenal. Es misst knapp 14 cm und sitzt genau in der Mitte des Tastaturdecks. Es hat Tippen und Streichen mit Leichtigkeit registriert. Ich konnte auch mit einer einzigen, nahtlosen Bewegung hinein- und herauszoomen.

Display & Audio

Das 16:10-Seitenverhältnis des Displays und die ultraflachen Ränder gefallen sehr gut. Man bekommt viel Bildschirm und es lässt sich sehr einfach auch durch lange Artikel scrollen. Das Display eignet sich auch gut für das Anschauen von Videos. Als ich mir den Trailer für den neuen Barbie-Film angesehen habe, waren die verschiedenen Rosatöne in der fantastischen Welt von Barbie sowohl lebendig als auch scharf. Das Display hat eine Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Das ist perfekt für den allgemeinen Gebrauch oder für Büroarbeiten.

Einziges Problem mit dem Display: Es spiegelt stark in Außenbereichen. Ich arbeite an schönen Tagen gerne auf meiner Terrasse, aber es ist nahezu unmöglich, bei direktem Sonnenlicht etwas auf dem Display zu sehen. Die Helligkeit beträgt etwa 300 nits. Das ist für Innenräume in Ordnung, aber draußen sieht es anders aus. Allerdings ist das für Touchscreen-Laptops nicht ungewöhnlich.

Ich schätze klar klingende Lautsprecher. Das Flip ist mit Harman Kardon-zertifizierten Lautsprechern ausgestattet, die einen gewissen Schalldruck haben (und das ist auch gut so). Als ich Musik von The Cranberries spielte, hörte sich der kraftvolle Gesang von Dolores O’Riordans († 2018) knackig und voll an. Ich würde sagen, die Lautsprecher sind stark genug, um einen mittelgroßen Raum mit Klang zu füllen.

Webcam

Die 1080p-Webcam ist ein nettes Extra. Da heutzutage so viele Menschen von zu Hause aus arbeiten, macht es Sinn, Laptops mit 1080p-Webcams auszustatten anstatt der billigeren 720p-Kamera. Und wer möchte schon bei Videokonferenzen unscharf aussehen. Insgesamt war ich mit der Qualität dieser Webcam zufrieden. Die Farben sind satt und warm, und ich konnte keine Unschärfen um mein Gesicht herum feststellen. Auch die Hintergrunddetails waren relativ deutlich.

Konnektivität

Das Flip hat eine gute Auswahl an Anschlüssen. Es gibt HDMI 2.1, zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-C, einen USB 3.2 Gen 2 Typ-A, eine Audiobuchse, einen Micro-SD-Kartenleser und einen Kensington Lock Slot. Das ist eine gute Auswahl, sodass Sie keinen Adapter mitnehmen müssen, falls Sie mal eine externe Maus oder einen Monitor anschließen möchten.

Leistung

Das Flip ist eines der ersten Geräte, das AMDs neue Reihe von Chromebook-spezifischen CPUs enthält. Die AMD-CPU Ryzen 3 7320C besitzt vier Kerne mit acht Threads. So lassen sich mehrere Aufgaben und Anwendungen gleichzeitig verarbeiten. Beim Surfen und Wechseln der Registerkarte im Chrome-Browser wurde das System nicht spürbar langsamer.

Allerdings ist das Flip nicht das leistungsstärkste Gerät auf dem Markt. Es ist sicher besser als die Geräte mit Snapdragon-CPUs, aber es ist nicht so leistungsfähig wie das Acer Chromebook Spin 514, das mit einem AMD Ryzen 5 5625C ausgestattet ist. Das Spin 514 hat eine CPU mit sechs Kernen und 12 Threads. Je mehr Kerne, desto besser. Allerdings ist das Spin aufgrund dieser Hardware auch teurer.

Das Flip kann alltägliche Aufgaben gut bewältigen. Sofern das alles ist, wonach Sie suchen, dann wird es Sie nicht enttäuschen.

So hat das Asus Chromebook CM34 Flip in unseren browserbasierten Benchmarks abgeschnitten:

CrXPRT 2: 148

Speedometer: 73,7

Basemark Web 3.0: 725,03

Kraken: 716.7

Jetstream 2: 171.377

Das Acer Chromebook Spin 514 zum Beispiel erreichte in unserem Speedometer-Benchmark, der die Reaktionsfähigkeit von Webanwendungen misst, einen Wert von 210. Das Flip hingegen erreichte nur 73,7 Punkte. Wenn ich raten müsste, dann liegt das wahrscheinlich an der CPU des Flip, die nicht so viele Kerne oder Threads hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man in der Praxis einen so großen Leistungsunterschied zwischen den beiden Geräten bemerkt. Das Flip ist kein leistungsstarkes Windows-Gerät, aber das will es auch gar nicht sein.

Akkulaufzeit & Laden

Das Flip hielt mit einer einzigen Akkuladung 19 Stunden durch, das ist wirklich beeindruckend. Ich habe den Benchmark sogar zweimal durchgeführt, weil ich von dem Ergebnis so überrascht war. Wir verwenden den CrXPRT-2-Akku-Benchmark auf Chromebooks, bei dem verschiedene Aufgaben durchlaufen werden bis der Laptop abschaltet. Der 60-Wattstunden-Akku des Flip ist größer. Daher habe ich erwartet, dass er die 10-Stunden-Marke erreicht. Das Endergebnis hat meine Erwartungen allerdings deutlich übertroffen. Sofern Sie auf der Suche nach einem langlebigen Alltagsgerät sind, können Sie kaum viel Besseres als dieses Chromebook bekommen.

Fazit

Mit seinem lebendigen Touchscreen, dem 2-in-1-Formfaktor und der fantastischen Akkulaufzeit hat das Flip eine Menge zu bieten. Es ist eine gute Wahl für Studenten oder diejenigen, die einfach ein Alltagsgerät brauchen. Das Touchpad ist geräumig und die 1080p-Webcam nimmt klare, farbenfrohe Videos auf.

Das Flip ist allerdings schwerer als die meisten Convertible-Laptops. Das könnte ein Hindernis darstellen. Aber wenn Sie das Gewicht nicht stört, ist es ein wirklich guter Kauf.

Das Chromebook CM34 Flip kostet bei Asus 899 Euro kosten.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei PCWorld und wurde ins Deutsche übersetzt.