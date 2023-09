Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Starke Saugkraft

Hervorragende Navigation und Hindernisvermeidung

Hochgradig anpassbare Karten Kontra Das Wischen ist schwierig, um klebrigen Schmutz und Flecken zu entfernen

Teuer Fazit Der Roborock S8+ ist ein effizienter Saugroboter mit vielen Anpassungsmöglichkeiten. Obwohl seine Nassreinigung nicht mit einem altmodischen Wischmopp mithalten kann, leistet er bessere Arbeit als viele der von uns getesteten Staubsaugerroboter. Insgesamt ist er eine hervorragende Option zur Ergänzung Ihrer regelmäßigen Reinigungsroutine.

Roborocks Staubsaugerroboter haben sich in einem überfüllten Markt immer hervorgetan, und der neue Roborock S8+ des Unternehmens scheint diesen Trend fortzusetzen. Die S8-Serie führt zwei Gummiwalzenbürsten ein, die eine bessere Schmutzentfernung mit weniger verhedderten Haaren ermöglichen, sowie ein neues Schallwischsystem, das Schmutz von Hartböden wie Holz und Vinyl abschrubbt.

Diese Staubsauger sind außerdem mit einer satten Saugleistung von 6.000 pA und einer reaktiven 3D-Hindernisvermeidung ausgestattet. Der S8+ ist das mittlere Modell der S8-Serie (mit dem Roborock S8 und dem Roborock S8 Pro Ultra).

Einrichten des Roborock S8+

Der Roborock S8+ besteht aus zwei Komponenten: dem Roboter und seiner Basisstation. Letztere erfordert einen gewissen Zusammenbau, aber die Einrichtung geht relativ schnell: Man schraubt die Ladestation einfach an den Kanister. Die Schrauben sind bereits vorinstalliert und ein Winkelschraubendreher mit Kreuzschlitz wird mitgeliefert, damit man sie festziehen kann.

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind zwei 2,5-Liter-Einweg-Staubsaugerbeutel (einer ist im Behälter bereits eingesetzt) und ein Wischaufsatz mit Mikrofasertuch.

Nachdem Sie den Staubsauger eingeschaltet haben, müssen Sie den Deckel hochklappen und den QR-Code mit der Roborock-App scannen. Die App führt Sie durch den restlichen Einrichtungsprozess, indem sie zunächst eine Verbindung mit dem temporären Netzwerk des Roboters herstellt und dann das Gerät mit Ihrem Heim-WLAN verbindet.

In meinem Test ging der Vorgang schnell vonstatten. Die App führt dann durch einige anfängliche Einstellungen, wie die Aktivierung von Smart Mapping, wodurch der Roboter bei seiner ersten Patrouille einen schnellen Scan des Wohnbereichs durchführen kann, ohne tatsächlich zu saugen.

Zwei Gummiwalzenbürsten und eine Saugleistung von 6000 pA sorgen dafür, dass der Roborock S8+ mehr Schmutz aufnimmt und weniger Haare verheddert. Michael Ansaldo/Foundry

Der S8+ nutzt eine Kombination aus PreciSense LiDAR-Navigation und reaktiver 3D-Hindernisvermeidung, um mit weniger Kollisionen durch den Raum zu manövrieren. Während des ersten Durchlaufs erfasst er alle zugänglichen Bereiche und rendert sie als Zonen auf einer Karte in der Roborock-App, die Sie in 2D oder 3D anzeigen können.

Den Grundriss, den der Roboter für meine untere Etage erstellte, teilte die App in zwei Zonen ein, mit dem Wohnzimmer in der einen und der Küche und dem Eingangsbereich in der anderen. Das ist zwar nicht unlogisch, aber ich ziehe es vor, die Küche und den Eingangsbereich als separate Bereiche darzustellen, da ich gerne die Möglichkeit habe, jeden Bereich separat zu reinigen.

Als ich den Roborock S8+ für die tägliche Pflege einsetzte, bemerkte ich sofort den Unterschied, den seine beiden Gummibürsten machen können

Glücklicherweise können Sie mit der Roborock-App Karten bearbeiten, indem Sie Räume zusammenlegen oder unterteilen, um den Grundriss genauer wiederzugeben. Außerdem können Sie virtuelle Möbel hinzufügen und platzieren, Bodentypen kennzeichnen und Stolperschwellen identifizieren. All dies hilft dem Roboter, sich effizienter in Ihrer Wohnung zu bewegen und das Risiko zu verringern, an Hindernissen hängen zu bleiben.

Mit der App können Sie wählen, ob Sie den gesamten kartierten Grundriss, einzelne Räume oder bestimmte Bereiche reinigen möchten. Sie können auch individuelle Reinigungseinstellungen für jeden Raum erstellen und die spezifischen Saug- oder Wischstufen auswählen, die automatisch angewendet werden sollen, wenn Sie einen Reinigungsauftrag starten.

Leistung des Roborock S8+

Als ich den S8+ für die tägliche Reinigung verwendete, bemerkte ich sofort den Unterschied, den die beiden Gummibürsten machen. Haustierhaare sind sowohl auf meinen Hart- als auch auf meinen Teppichböden ein fester Bestandteil. Die Haare verheddern sich oft in den Borstenbürsten und verstopfen entweder den Staubsauger oder werden in einen anderen Bereich des Bodens transportiert.

Mit dem S8+ war das kein Problem; die Haarbüschel ließen sich leicht vom Boden entfernen und im Mülleimer deponieren, ohne dass ich einmal anhalten und die Rollen entwirren musste.

Sie können die Karte Ihres Grundrisses in 2D oder 3D anzeigen und ihn durch Hinzufügen von virtuellen Möbeln individuell gestalten. Michael Ansaldo/Foundry

Das Staubsaugen im Allgemeinen ging bei meinen Tests praktisch von der Hand. Dank seines ausgeklügelten Navigationssystems musste der Roboter nur selten von einem Hindernis abgelenkt werden, und wenn er mit der Reinigung fertig war, kehrte er treu zu seiner Ladestation zurück, um seinen Staubbehälter zu leeren.

Weniger beeindruckt war ich von seiner Wischleistung. Um Hartböden zu reinigen, müssen Sie das 300-ml-Wischmodul mit Leitungswasser füllen und an der Unterseite des Roboters anbringen. Der Roboter befeuchtet das angebrachte Mikrofasertuch und zieht es über den Boden, während er durch den Raum streift.

Diese Methode reicht in der Regel aus, um oberflächlichen Schmutz zu entfernen. Hinterlässt aber tiefere Flecken, da die Schrubbbewegung fehlt, die ein Mensch mit einem Stabmopp ausführen würde. Roborock geht dieses Problem mit seinem VibraRise-System an, das mit Hilfe von Schallvibrationen den Boden mit gleichmäßigem Druck schrubbt.

Ich habe festgestellt, dass er getrocknete Verschmutzungen erfolgreicher entfernt als andere Staubsaugerroboter, die ich bisher im Einsatz hatte. Aber er hat immer noch Probleme mit klebrigen Verschmutzungen und Flecken. Diese müssen Sie wahrscheinlich mit einem altmodischen Wischmopp beseitigen.

Sollten Sie einen Roborock S8+ kaufen?

Der Roborock S8+ ist ein äußerst leistungsfähiger Staubsaugerroboter, der die Aufgabe, sowohl Teppiche als auch Hartböden sauber zu halten, erheblich erleichtern kann.

Absaugung: 6000pA

Bürste: Zwei Gummiwalzen

Wischen: Einfaches Sonic Mopping

Navigation: Lidar + 3D-Strukturiertes Licht

Kartierung: Ja

Selbstentleerend: Ja

App für Planung und Steuerung: Ja, Android und iOS

Kompatible Geräte: Smartphones, Amazon Echo, Google Home

Netzwerkkonnektivität: nur 2,4 GHz Wi-Fi

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übernommen.