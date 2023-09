Aldi-Schnäppchen: Stromgenerator mit fast 70 Prozent Rabatt

Ab heute, Sonntag (3.9.2023), hat Aldi in seinem Online-Shop wieder einen Stromgenerator im Angebot. Auf den SG3200X Stromerzeuger von Hersteller Scheppach gewährt der Discounter jetzt satte 69 Prozent Rabatt. Gegenüber der UVP in Höhe von 849 Euro kostet der Generator bei Aldi nur 259 Euro.

Stromgenerator für 259 Euro bei Aldi (statt 849 Euro UVP)

Transportabler Stromgenerator für Baustelle, Haus und Garten

Der Scheppach SG3200X eignet sich mit seinem 4-Takt-Benzinmotor mit 212 cm³ Hubraum und 6 PS für Arbeiten auf der Baustelle sowie für Haus und Garten. Dank der Fahrvorrichtung und des ausklappbaren Handgriffs ist der Stromgenerator außerdem transportabel. Für einen zuverlässigen Betrieb sollen ein Überlastungsschutz, ein Spannungsmesser und eine Ölstandwarnanzeige sorgen.

Notstromversorgung bei einem Stromausfall

Der mobile Stromerzeuger kann unter anderem genutzt werden, um Maschinen und Werkzeuge außerhalb der Werkstatt zu betreiben. Als Notstromversorgung bei einem Stromausfall eignet er sich ebenfalls. Der Benzin-Motor ermöglicht eine Leistung von bis zu 4,3 kW, sodass der Generator über eine Leistung von maximal 2.800 Watt verfügt.

Als Kraftstoff verwendet der Stromgenerator bleifreies Benzin. Der integrierte Tank fasst 15 Liter. Der Generator misst 66 x 60 x 50 cm und bringt 44,7 Kilogramm auf die Waage.

Stromgenerator bei Amazon noch günstiger

Mit dem Schnäppchenpreis von 259 Euro unterbietet Aldi auf den ersten Blick die Konkurrenz. Bei Amazon kostet der Stromgenerator inklusive Versand 299 Euro. Bei Aldi kommen jedoch noch hohe Versandkosten hinzu. So fallen für die Bestellung pauschal 5,59 Euro an. Hinzu kommen weitere 39,95 Euro an Kosten für die Speditionslieferung. Damit landet der Preis für die Bestellung am Ende bei 304,54 Euro, womit Amazon den besseren Deal bietet.

Stromgenerator für 299 Euro inkl. Versand bei Amazon