Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ausgezeichnete Leistung

Schönes, großes Display

Großartiges Spielerlebnis Kontra Mäßige Audio-Leistung

Durchschnittliche Akkulaufzeit

Erfordert ein Abo bei einem Spiele-Streaming-Dienst für Premium-AAA-Spiele Fazit Gaming auf einem Chromebook schien bis jetzt ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Sofern man das Acer Chromebook 516 GE mit einem Streaming-Dienst wie Nvidia’s GeForce Now kombiniert, ist auch das Spielen in ansprechender Qualität möglich. Bei diesem Asus-Modell handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Chromebook, das den Beginn einer neuen Ära markiert.

In letzter Zeit gibt es einen Trend zu neuen Chromebooks, die sich an Gamer richten. Der Zeitpunkt dafür ist vielleicht etwas komisch, da Google seine Spiele-Streaming-Plattform Stadia im Januar 2023 geschlossen hat. Allerdings gibt es immer noch viele andere großartige Spiele-Streaming-Dienste sowie eine Reihe von Android-Apps, die auf Chromebooks laufen.

Das Modell von Acer heißt Chromebook 516 GE, wobei das “GE” für Gaming Edition steht. Aber kann es mit den Konkurrenten in diesem aufstrebenden Sektor mithalten? Hier ist der vollständige Test des Acer Chromebook 516 GE.

Design & Verarbeitung

Geringes Gewicht für die Größe

Sauberes und elegantes Design

Klobig, aber relativ leicht

Das 516 GE ist für den Einsatz im Gaming-Bereich konzipiert. Daher ist es logisch, dass es sich nicht um ein kleines und kompaktes Chromebook handelt. Das Aluminiumgehäuse misst 357 × 250 × 21 mm und wiegt nur 1,7 kg.

Das Gehäuse bietet Raum für das 16-Zoll-IPS-Display, die Vierfach-Lautsprecher, eine Tastatur in voller Größe (mit programmierbarer Beleuchtung) und ein großes Trackpad. Es gibt auch eine ordentliche Auswahl an Anschlüssen für Monitor, Game-Controller, Ethernet-Kabel und andere Geräte.

Martyn Casserly

Das Iron-Farbschema ist cool – ohne die oft knalligen Designs, die wir bei dedizierten Gaming-Laptops gesehen haben. Unter dem Display befinden sich zwei große Abluftöffnungen. Sie helfen dabei, die Wärme abzuleiten und die Hitzeentwicklung auch bei intensiven Gaming-Sessions erträglich zu halten.

Martyn Casserly

Dank des relativ leichten Gehäuses und der attraktiven Lackierung kann das Acer das Doppelleben eines normalen Chromebooks führen, das auch in einem Meeting nicht fehl am Platz wäre. Das 516 GE fühlt sich robust und professionell an. Das ist keine schlechte Kombination.

Bildschirm und Lautsprecher

16-Zoll-IPS-Bildschirm

Vierfach-Lautsprecher

Kein Touchscreen

Wenn Sie ernsthaft spielen wollen, brauchen Sie natürlich ein vernünftiges Display mit schnellen Bildwiederholraten. Das Chromebook 516 GE erfüllt diese Anforderungen. Acer stattet das Gerät mit einem 16-Zoll-LCD-IPS WQXGA-Panel aus, das eine Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixel und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet.

Martyn Casserly

Das gestochen scharfe Display hat genug Platz, um die vielen bewegten Aspekte eines AAA-Spiels darzustellen, aber auch die Zahlen einer Excel-Tabelle. Man wird nicht viele Chromebook-Displays finden, die so nahtlos zwischen Spielen und Arbeiten wechseln können.

Die Farben werden erstklassig wiedergegeben. Das Display deckt 100 Prozent des sRGB-Farbraums ab, sodass Sie sehr detaillierte Farbtöne erhalten. Außerdem ist es durch das Seitenverhältnis von 16:10 etwas größer als die 16:9-Panels, die man üblicherweise bei Chromebooks findet. Auch das Scrollen von Bildern läuft flüssig. Ddie hohe Bildwiederholfrequenz sorgt dafür, dass Sie beim Spielen keine wichtigen Elemente verpassen.

Wenn Sie Ihre Abenteuer im Garten oder in hell erleuchteten Räumen erleben möchten, sollte die maximale Helligkeit von 370 nits gerade ausreichen, aber 516 GE ist in Innenräumen definitiv angenehmer zu nutzen.

Ein Nachteil ist, dass es bei diesem Chromebook keinen Touchscreen gibt. Wenn Sie gerne Android-Games spielen, könnte das ein kleines Problem darstellen. Aber das dünnere Panel hilft, das Gewicht niedrig zu halten. Das Hauptaugenmerk liegt auf Spiele-Streaming-Diensten, für die man ohnehin einen Controller anschließen würde.

Der Sound kommt aus vier Lautsprechern, deren Gitter auf beiden Seiten der Tastatur und auf der Unterseite des Geräts angebracht sind. Sie können eine ordentliche Lautstärke erzeugen, aber der Klang ist nicht besonders beeindruckend. Verglichen mit dem 3D-Effekt vieler dedizierter Lautsprechersysteme klingen sie ziemlich flach.

Es gibt jedoch einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, an den man externe Lautsprecher anschließen kann, um den Klang zu verbessern. Alternativ setzen Sie Gaming-Kopfhörer auf, um das Erlebnis noch intensiver zu gestalten.

Tastatur & Trackpad

Bequeme Tastatur

RGB-Hintergrundbeleuchtung

Großes Trackpad

Die normalgroße Tastatur des Chromebook 516 GE ist sehr angenehm zu bedienen, obwohl sie recht weich ist und ein gewisses Maß an taktilem Feedback vermissen lässt, das manche Gamer vielleicht bevorzugen. Für mich war das aber kein Problem, und die Tastatur funktioniert sowohl für die Arbeit als auch für Spiele gut.

Martyn Casserly

Die farbige RGB-Hintergrundbeleuchtung, bei der man die Farbe der Tasten auswählen kann, ist eindeutig auf das Spielen ausgerichtet.

Acer hat auch die Umrandungen der W-, A-, S- und D-Tasten hervorgehoben, die in Spielen häufig für Bewegungen verwendet werden. Man kann zwar keine speziellen Farben für bestimmte Tasten einstellen, aber ein nicht-weißer Tastaturhintergrund beim Spielen im Dunkeln ist bei einem Chromebook ziemlich cool.

Martyn Casserly

Das Trackpad hat eine gute Größe und reagiert schnell auf Gesten. Wenn Sie FPS- oder Echtzeit-Strategie-Titel spielen wollen, sollten Sie wahrscheinlich in eine Gaming-Maus investieren, Für alltägliche Aktivitäten ist das Trackpad allerdings solide.

Anschlüsse, Konnektivität und Webcam

Jede Menge Anschlüsse

Enthält Ethernet und HDMI

Anständige 1080p-Webcam

Acer hat das Chromebook 516 GE mit einer Fülle von Anschlüssen ausgestattet, die das Spielerlebnis verbessern können.

An den Flanken befinden sich zwei USB-C 3.2 Ports, ein 2.5-Gigabit-Ethernet-Port (für kabelgebundene Internetverbindungen beim Streamen von Spielen), ein HDMI Port (zur Anzeige auf einem Fernseher oder Monitor) und ein USB-A 3.2 Port (für allgemeine Peripheriegeräte). Die Vielzahl an Anschlüssen ist eine der Hauptstärken des 516 GE.

Martyn Casserly

Das Notebook besitzt außerdem Wi-Fi 6E-Fähigkeiten und Bluetooth 5.2 – ist also so aktuell wie möglich. Das sollte bedeuten, dass das Gerät gut für die Zukunft gerüstet ist.

Die eingebaute Webcam bietet eine Auflösung von bis zu 1080p und liefert ein sauberes Bild. Sie ist nicht die beste, die ich je gesehen habe, aber auch nicht die schlechteste. Wenn Sie also nur ein Gerät für Videokonferenzen suchen, ist es für diese Aufgabe geeignet.

Martyn Casserly

Intel Core i5-Prozessor

8 GB RAM und 256 GB interner Speicher

Ausgezeichnete Spieleleistung

Chromebooks sind oft recht einfach ausgestattet, da ChromeOS nicht viele lokale Anwendungen ausführt und sich eher auf webbasierte Aufgaben konzentriert.

Acer hält sich beim 516 GE jedoch nicht zurück, denn es wird von einem Intel Core i5-1240p-Prozessor der 12. Generation (Alder Lake) mit 12 Kernen angetrieben. Dieser wird von einer integrierten Intel Iris Xe GPU, 8 GB LPDDR4X RAM und einer 256 GB SSD begleitet. Das sorgt für eine exzellente Spieleleistung.

Das Ausprobieren des alten Android-Favoriten Asphalt 9: Legends brachte ein flüssiges und visuell ansprechendes Erlebnis. Es gab keine Ruckler und mein PS4-Controller, der über Bluetooth mit dem Chromebook verbunden war, lieferte schnelle und präzise Reaktionen.

Die Anmeldung bei Nvidias Cloud-Gaming-Plattform GeForce Now ermöglichte mir den Zugang zu komplexeren Titeln, bei denen sich das 516 GE ebenfalls als stabiles und ruckelfreies Erlebnis erwies. Google und Acer haben sich zusammengetan: Jeder Käufer vom Chromebook 516 GE erhält eine dreimonatige kostenlose Testversion der Ultimate-Stufe von GeForce Now.

Es ist wirklich beeindruckend, wie weit sich diese Online-Technologie in kurzer Zeit entwickelt hat. AAA-PC-Spiele werden auf einem Chromebook perfekt gerendert, dank der Arbeit, die auf der Serverseite von Nvidia GeForce Now geleistet wird. Neben den Free-to-Play-Demos gab es auch neue und klassische Spiele, die man kaufen kann, sowie die Möglichkeit, seine Steam-, Ubisoft-, GOG- und Epic-Konten zu verbinden und auf seine bereits gekauften Spiele zuzugreifen (vorausgesetzt, sie sind auch auf GeForce Now verfügbar).

Martyn Casserly

Natürlich brauchen Sie eine starke Internetverbindung, um die Leistung auf hohem Niveau zu halten. Mit dem Ethernet-Anschluss sind Sie nicht zwingend auf Wi-Fi angewiesen. Allerdings fand ich die Wireless-Geschwindigkeiten schnell genug, um einige grafisch anspruchsvolle Spiele mit Leichtigkeit zu übertragen.

Gelegentlich gab es ein Problem mit den Tasten des Controllers, die nicht immer mit den Befehlen übereinstimmten, aber insgesamt war die Erfahrung sehr positiv. Es beweist, dass Chromebook-Gaming endlich erwachsen geworden ist.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das Chromebook 516 GE im Vergleich zu anderen von uns getesteten Modellen abschneidet, habe ich es einigen unserer regelmäßigen Benchmarks unterzogen.

Akku & Laden

Solide Akkulaufzeit

Kein wirklich schnelles Aufladen

Tolle Leistung ist schön und gut, aber wenn der Akku nach kurzer Zeit den Geist aufgibt, dann wird es mit dem Spielen nicht mehr viel werden. Glücklicherweise ist das kein Problem für das Chromebook 516 GE. Die Akkulaufzeit ist nicht spektakulär, aber immer noch im Rahmen vieler Windows-Gaming-Laptops.

Nach einer Stunde Spielzeit mit FPS-ähnlichen Games auf Nvidias GeForce Now-Service war die Akkulaufzeit um 20 Prozent gesunken. Der Akku sollte also fünf bis sechs Stunden durchhalten. Die Tatsache, dass die Gaming-Server einen Großteil der Arbeit erledigen, bedeutet natürlich, dass das Chromebook selbst Energie sparen kann. Das macht es im Vergleich zu leistungsfähigeren Windows-Gaming-PCs ziemlich konkurrenzfähig.

In unserem Standard-Videotest streamen wir mit 1080p und stellen das Display auf 200 nits ein. Das Chromebook 516 GE schaffte akzeptable, wenn auch nicht übermäßig beeindruckende fünf Stunden und zehn Minuten bis der Akku leer war.

Auch die Ladezeiten waren anständig: In 15 Minuten war das Gerät wieder auf 21 Prozent und in einer halben Stunde auf 41 Prozent aufgeladen. Eine vollständige Aufladung dauerte allerdings rund 90 Minuten, also sollten Sie das Gerät vor dem Verlassen des Hauses eine ganze Weile an die Steckdose anschließen.

Software

Läuft mit ChromeOS

Streaming-Dienste wie GeForce Now funktionieren einwandfrei

Da es sich um ein Chromebook handelt, läuft das 516 GE auf ChromeOS, dem abgespeckten Betriebssystem, das dem Chrome-Browser sehr ähnlich sieht und sich auch so anfühlt.

Aus diesem Grund können Sie keine Windows- oder MacOS-Anwendungen ausführen, es sei denn, sie haben eine Android-Entsprechung. Die Hinzufügung von Android-Apps bringt zwar eine gewisse Erleichterung mit sich, aber die Größenanpassung an die Desktop-Dimensionen ist nach wie vor schwierig.

Martyn Casserly

Aber für viele Dienste gibt es jetzt Webversionen. Sie machen es einfach, die Arbeit zu erledigen, die neuen Daten zu synchronisieren und ein Chromebook wie jeden anderen Laptop zu benutzen. Die Google-eigene Software deckt einen Großteil der Funktionen von Microsoft Office ab, wobei einige der Anwendungen auch offline funktionieren und Änderungen geladen werden, sobald Sie wieder eine Internetverbindung herstellen.

Wie Sie an dem oben erwähnten Nvidia GeForce Now-Service sehen können, ist es heutzutage durchaus möglich, leistungsstarke Apps auf einem Chromebook zu nutzen, ohne sie lokal installieren zu müssen.

Fazit

Angesichts der hohen Preise vieler dedizierter Grafikkarten macht der Chromebook-Ansatz Sinn. Sie können Spiele streamen und auf viele AAA-Titel zugreifen, ohne ein Vermögen auszugeben.

Das Acer Chromebook 516 GE erfüllt diese Anforderungen auf bewundernswerte Weise. Das Display ist groß, scharf und farbenfroh, die Tastatur ist auch über längere Zeiträume hinweg komfortabel und verfügt über eine RGB-Hintergrundbeleuchtung. Die Leistung ist in allen Situationen so gut wie bei jedem Chromebook zu diesem Preis.

Aber in Verbindung mit einem Spiele-Streaming-Dienst wie Nvidia GeForce Now wird das Spielerlebnis auf die nächste Stufe gehoben. Es ist leichter als ein durchschnittliches 16-Zoll-Gaming-Notebook. Die Akkulaufzeit ist gut genug, um eine längere Gaming-Session zu überstehen.

Sofern Sie ein Chromebook für den allgemeinen Gebrauch suchen, gibt es viele günstigere Optionen. Aber falls Sie ein Gaming-Chromebook wollen, ist dies das richtige Gerät für Sie.

