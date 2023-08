Samsung Galaxy Z Fold 5 vs. Galaxy Z Fold 4: Was soll ich eher kaufen?

Auf den ersten Blick sieht das neue Galaxy Z Fold 5 dem Vorgänger Galaxy Z Fold 4 bemerkenswert ähnlich. Bedeutet: Das ältere Modell könnte für Sie immer noch eine wirklich gute Option sein, wenn Sie es zu einem günstigen Preis bekommen. Auf der anderen Seite gibt es beim neuen Modell einige wichtige Änderungen, die für viele bei der Wahl eines neuen faltbaren Smartphones entscheidend sein können.

Was ist, wenn Sie bereits ein Z Fold 4 besitzen? Lohnt sich ein Upgrade wirklich? Schauen wir uns einen Vergleich des Galaxy Z Fold 5 mit seinem Vorgänger, dem Galaxy Z Fold 4, an, um diese Entwicklung besser zu verstehen.

Design und Verarbeitung

Beginnen wir mit dem Design: Sowohl das Galaxy Z Fold 5 als auch das Z Fold 4 weisen den charakteristischen Faltmechanismus von Samsung auf. Das Galaxy Z Fold 5 hat eine Größe von 129,9 x 154,9 x 6,1 Millimeter im ausgeklappten Zustand und 67,1 x 154,9 x 13,4 Millimeter im zusammengeklappten Zustand.

Im Gegensatz dazu misst das Z Fold 4 im ausgeklappten Zustand 130,1 x 155,1 x 6,3 Millimeter und im zusammengeklappten Zustand 67,1 x 155,1 x 14,2-15,8 Millimeter. Das Z Fold 5 ist mit einem Gewicht von 253 Gramm etwas leichter als das Z Fold 4 mit 263 Gramm – was Sie in der Praxis kaum bemerken werden. Beide sind natürlich sperrige, schwere Geräte im Vergleich zu normalen Handys.

Und beide verfügen über ein 6,2-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hertz, das lebendige Bilder und reibungslose Interaktionen bietet. Das Z Fold 5 hat ein größeres Seitenverhältnis von 23,1:9, während das Z Fold 4 ein Seitenverhältnis von 21,1:9 hat. Die internen faltbaren Displays sind jedoch genau gleich – beide Modelle bieten ein 7,6 Zoll großes AMOLED Falt-Display mit 120 Hertz und einem Seitenverhältnis von 21,6:18.

Außerdem stehen Ihnen eine Reihe von Farboptionen für unterschiedliche Geschmäcker zur Verfügung. Das Z Fold 5 ist in den Farben Icy Blue, Phantom Black, Cream, Grey und Blue erhältlich. Das Z Fold 4 ist in den Farben Graygreen, Phantom Black, Beige und Burgundy erhältlich.

Eine der wichtigsten Änderungen in der Bauweise ist jedoch, dass das Scharnier des Galaxy Z Fold 5 überarbeitet wurde, was zwei wesentliche Verbesserungen mit sich bringt:

Erstens ist der Knick im inneren Infinity-Flex-Bildschirm nun viel weniger auffällig. Zweitens lässt sich das Galaxy Z Fold 5 jetzt komplett flach zusammenklappen. Es gibt keine unangenehme Lücke mehr zwischen den beiden Bildschirmhälften wie bei früheren Fold-Generationen. Dies trägt nicht nur zu einem schlankeren Profil des Handys bei, sondern mindert auch das Risiko, dass Schmutz wie Sand oder kleine Gegenstände zwischen die beiden inneren Bildschirmhälften gelangen, was die Gefahr von Schäden verringert.

Es ist auch erwähnenswert, dass der für das Galaxy Z Fold 5 entwickelte S Pen jetzt 41 Prozent schlanker ist. Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil ist, dass die dem Galaxy Z Fold 5 beiliegende S-Pen-Hülle im Vergleich zu ihrem Gegenstück für das Z Fold 4 stromlinienförmiger ist. Das hat zur Folge, dass das Tragen des Geräts ergonomischer und weniger umständlich ist.

Was das Design und die Verarbeitung betrifft, so liegen die größten Änderungen beim Gewicht, den Abmessungen, den Farben, einem leicht veränderten Seitenverhältnis des externen Bildschirms und natürlich dem faltbaren Scharnier des Galaxy Z Fold 5. Ansonsten handelt es sich äußerlich um fast die gleichen Geräte.

Specs & Leistung

Unter der Haube wird das Z Fold 5 vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, der bessere Verarbeitungsfähigkeiten als der Snapdragon 8+ Gen 1 des Z Fold 4 bietet. Im Geekbench 5 Multi-Core-Test erzielte das Z Fold 5 4740 Punkte, während das Z Fold 4 3636 Punkte erreicht. Der Leistungsvorteil des neueren Modells ist also recht offensichtlich.

Beide Modelle verfügen über 12 GB RAM und Speicheroptionen von 256 GB, 512 GB und 1 TB. Das Z Fold 5 nutzt jedoch die schnellere UFS 4.0-Speichertechnologie, was zu schnelleren Datenzugriffs- und Anwendungsladezeiten beiträgt.

Beide Geräte verfügen über einen seitlich angebrachten Fingerabdruckscanner, 5G-Konnektivität, NFC und unterstützen bis zu 8K-Videoaufnahmen, was für Nutzer, die hochwertige Multimediadateien erstellen möchten, interessant ist. Ein kleiner Unterschied ist Bluetooth 5.3, da das Z Fold 4 Bluetooth 5.2 hatte. Beide Telefone verfügen über Tri-Band Wi-Fi 6E.

Kamera und Video

Die Rückkamera des Z Fold 5 verfügt über einen 50-MP-Hauptsensor mit f/1.8-Blende, ein 10-MP-Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom mit 30-fachem Digitalzoom und ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit 123 Grad. Im Gegensatz dazu bietet das Z Fold 4 eine ähnliche 50-MP-Hauptkamera, eine Telekamera mit den gleichen Zoom-Werten sowie ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit 123 Grad. Das Z Fold 5 verfügt jedoch über ein fortschrittlicheres Kamerasystem unter dem Display mit einer Auflösung von 4 MP, was zu einer verbesserten Leistung der Frontkamera führt.

Um ehrlich zu sein, werden Sie jedoch keinen großen Unterschied bei den mit diesen Handys aufgenommenen Fotos feststellen. Es handelt sich im Grunde um die gleichen Kameras, und die einzigen Unterschiede liegen in der Software und den Algorithmen, die für die Verarbeitung der Fotos zuständig sind.

Die Qualität dieser Fotos können Sie in unseren Tests des Galaxy Z Fold 5 und Z Fold 4 sehen.

Akku & Laden

Beide Modelle sind mit einem 4.400-mAh-Akku ausgestattet und unterstützen das Aufladen mit 25 Watt. Das garantiert eine zuverlässige Akkulaufzeit, um die faltbaren Displays und leistungsstarken Prozessoren zu unterstützen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Fortschritte des Z Fold 5 bei der Prozessoreffizienz zu einem optimierten Stromverbrauch führen. In unserem Akkutest erreichte es respektable 11 Stunden und 10 Minuten, während das Galaxy Z Fold 4 nur 7 Stunden und 40 Minuten durchhielt.

Außerdem ist das kabellose Qi-Laden integriert, und bei beiden Modellen können Sie Ohrhörer oder andere kompatible Geräte mit Reverse Charging kabellos aufladen.

Software und Aktualisierungen

Das Galaxy Z Fold 5 wird mit One UI 5 ausgeliefert, Samsungs angepasster Oberfläche, die auf Android 13 basiert. Das Vorgängermodell Z Fold 4 erhielt in diesem Jahr ebenfalls das One UI 5-Upgrade – allerdings wird es im Vergleich zum neueren Z Fold 5 wahrscheinlich ein Software-Update weniger erhalten. Insgesamt handelt es sich bei One UI 5 um eine robuste Android-Oberfläche, die von einer Sammlung vorinstallierter Apps begleitet wird. Samsung präsentiert die fortschrittlichsten Multitasking-Fähigkeiten und eine außergewöhnliche App-Optimierung unter allen verfügbaren faltbaren Geräten.

Um den Nutzen des 7,6-Zoll-Bildschirms zu maximieren, bietet das Galaxy Z Fold 5 die Möglichkeit, drei Apps gleichzeitig zu nutzen, mit einigen nützlichen Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger. Zunächst einmal gibt es einen zusätzlichen Komfort: Sie können den Mehrfenstermodus starten, indem Sie mit zwei Fingern entweder von unten oder von der Seite des Displays nach oben wischen.

Außerdem werden in der unteren Taskleiste des Displays nun die vier zuletzt verwendeten Apps angezeigt, was eine Steigerung gegenüber den zwei Apps auf dem Fold 4 darstellt. Darüber hinaus können Sie jede App mühelos in ein schwebendes Fenster umwandeln, indem Sie sie von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten ziehen.

Ein wichtiger Bestandteil der Funktionen des Z Fold 5 ist die Unterstützung für beidhändiges Ziehen und Ablegen. Das bedeutet, dass Sie beispielsweise mit einer Hand ein Bild in Ihrer Fotogalerie drücken und halten können, während Sie mit der anderen Hand gleichzeitig die Nachrichten-App aktivieren, und das Bild dann nahtlos zwischen den beiden Anwendungen übertragen können.

Preis und Verfügbarkeit

Hier sehen Sie die unverbindliche Preisempfehlung von Samsung für das Galaxy Z Fold 5:

Galaxy Z Fold 5 mit 256 GB | 1.899 Euro

Galaxy Z Fold 5 mit 512 GB | 2.019 Euro

Galaxy Z Fold 5 mit 1 TB | 2.259 Euro (exklusiv bei Samsung)

Zum Start des Galaxy Z Fold 4 rief Samsung folgende Preise für die Speichergrößen auf:

256 GB | 1.799 Euro

515 GB | 1.919 Euro

1 TB | 2.159 Euro (exklusiv bei Samsung)

Mittlerweile sind die Preise natürlich gesunken:

Überraschenderweise hat das Galaxy Z Fold 5 das Galaxy Z Fold 4 nicht vollständig ersetzt, da beide Geräte gleichzeitig bei Samsung erhältlich sind.

Fazit

Die Verbesserungen in Bezug auf den Prozessor und das Scharnier rechtfertigen den leichten Preisanstieg des Z Fold 5 gegenüber dem Z Fold 4. Das Vorgängermodell ist jetzt etwas günstiger, aber grundsätzlich sind beide immer noch sehr teuer.

Aus heutiger Sicht empfehlen wir Ihnen, sich für das Z Fold 5 zu entscheiden, wenn Sie den Kauf eines faltbaren Samsung-Geräts in Erwägung ziehen. In Anbetracht der verlockenden Inzahlungnahmeangebote könnten Sie es günstiger kaufen, wenn Sie ein halbwegs aktuelles Handy haben, das Sie loswerden möchten.

Angesichts der großen Ähnlichkeiten zwischen dem Z Fold 5 und dem Z Fold 4 werden die Unterschiede zwischen diesen beiden faltbaren Geräten den meisten Nutzern im Alltag wahrscheinlich nicht auffallen. Das Z Fold 4 ist eines der besten faltbaren Geräte des letzten Jahres und wird durch die Ankunft des Z Fold 5 sicherlich nicht in den Schatten gestellt. Wenn Sie also ein günstiges Z Fold 4 ergattern können und Ihnen der schnellere Prozessor und das neue Falt-Scharnier des Z Fold 5 egal sind, dann ist dieses Handy genau das Richtige für Sie.

Wenn Sie sich jedoch zum ersten Mal an ein faltbares Gerät wagen oder Ihr letztes Upgrade schon ein paar Jahre zurückliegt, sollten Sie sich für das Galaxy Z Fold 5 entscheiden. Das schlankere und leichtere Design ist definitiv der ansprechendste Aspekt, dicht gefolgt von dem nahtlosen Aussehen, wenn das Gerät geschlossen ist. Da es das neuere Gerät ist, wird es auch mindestens ein zusätzliches Android-Update erhalten und länger unterstützt werden als das Z Fold 4.

Letztendlich stellt das Galaxy Z Fold 5 eher eine Evolution als eine Revolution dar. Wer also bereits ein Z Fold 4 besitzt, braucht nicht zu wechseln.

Specs

Galaxy Z Fold 5:

Aufgeklappt: 129.9x 154,9 x 6,1 mm

Zusammengeklappt: 67.1 x 154,9 x 13,4 mm

253 Gramm

6,2 Zoll 120 Hz AMOLED-Display für die Abdeckung (23,1:9)

7,6 Zoll 120 Hz AMOLED faltbares internes Display (21,6:18)

Gorilla Glass Victus 2 auf dem vorderen Display und der Rückseite

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12GB RAM

256GB/512GB/1TB UFS 4.0 Speicher

Rückseitige Kameras: 50Mp Hauptkamera f.1.8, 10Mp f/2.4 3x Teleobjektiv, 12Mp f/2.2 123-Grad-Ultraweitwinkel

4Mp f/1.8 Kamera unter dem Display

10Mp f/2.2 Abdeckkamera

Bis zu 8K-Videoaufzeichnung

4.400mAh Akku mit 25W Ladeleistung

Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

5G

NFC

Erhältlich in Icy Blue, Phantom Black, Creme, Grau, Blau

Galaxy Z Fold 4:

Aufgeklappt: 155.1 x 130,1 x 6,3 mm

Zusammengeklappt: 155.1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm

263 Gramm

6,2 Zoll 120 Hz AMOLED-Deckelanzeige (21,1:9)

7,6 Zoll 120 Hz AMOLED faltbares internes Display (21,6:18)

Gorilla Glass Victus+ auf der Vorder- und Rückseite

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12GB RAM

256GB/512GB/1TB UFS 3.1 Speicher

Rückseitige Kameras: 50Mp Hauptkamera mit f.1.8, 10Mp 3x Tele mit 30x Raumzoom, 12Mp 123-Grad Ultra-Weitwinkel

4Mp Unter-Display-Kamera

10Mp Abdeckkamera

Bis zu 8K Videoaufnahme

4400mAh Akku mit 25W Ladeleistung

Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

5G

NFC

Erhältlich in Graugrün, Phantomschwarz, Beige und Burgunderrot

