Platz für Starfield & PS5-Spiele: Samsung 980 Pro SSD 2 TB bei Amazon nie günstiger – nur kurz

Die Samsung 980 Pro ist hierzulande die gefragteste interne SSD mit PCIe 4.0 und M.2-Formfaktor. Wer nach einer zuverlässigen, schnellen und langlebigen Speicherlösung sucht, wird bei der Samsung-SSD fündig. Sie eignet sich nicht nur hervorragend als interner Speicher für PCs oder Laptops, um etwa ausreichend Platz für das am 05.09. erscheinende AAA-Spiel Starfield zu bieten. Die SSD ist auch optimal für die PS5 konzipiert. Viele sie als zusätzlichen Speicher in ihrer Playstation 5 und profitieren von deutlich mehr als den standardmäßigen 670 GB für Spiele. Zwar hat die Qualität der Samsung 980 Pro ihren Preis, aber aktuell bietet Amazon die SSD mit 2 TB zu einem stark reduzierten Preis an. Günstiger konnte man den Festplatten-Nachfolger mit 2 TB Kapazität bei Amazon bisher nicht kaufen, nicht einmal am Prime Day. Dieses Aktionsangebot ist jedoch nur für kurze Zeit verfügbar.

Deshalb ist die Samsung 980 Pro so immens beliebt

Die Samsung 980 Pro ist aktuell die meistverkaufte SSD bei Amazon und hat beeindruckende Kundenbewertungen mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen von über 24.000 Kunden. In Tests überzeugt die PCIe-4.0-SSD mit hohen Transferraten von 6.493 MB/s beim Lesen und 4.496 MB/s beim Schreiben. Damit nähert sie sich den maximalen Geschwindigkeiten von PCIe 4.0, die bei 5.000 MB/s (Lesen) und 7.000 MB/s (Schreiben) liegen. Wer für das am 5. September erscheinende PC-Spiel Starfield eine leistungsstarke SSD benötigt, trifft mit der Samsung 980 Pro eine ausgezeichnete Wahl.

Dank ihres M.2-Formfaktors eignet sie sich hervorragend für Gaming-PCs und Bürocomputer, aber auch als Erweiterung für die PS5. In der Sony-Konsole kann sie als zusätzlicher interner Speicher verwendet werden, um die standardmäßigen 670 GB für Spiele zu erweitern. Sony empfiehlt für den Betrieb in der Playstation 5 jedoch einen zusätzlichen Kühlkörper, den man für rund 10 Euro erwerben und einfach an der Samsung-SSD anbringen kann. Aktuell bietet Amazon die SSD mit 2 TB zu einem unschlagbaren Preis von 107,99 Euro an, wie ein Geizhals-Preisvergleich zeigt. Wer also auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, sollte schnell zugreifen, da das Angebot zeitlich begrenzt ist. Auch die Variante mit 1 TB ist momentan zu einem reduzierten Preis erhältlich.

Bestseller-SSD Samsung 980 Pro bei Amazon günstig wie nie

Auch Nachfolger Samsung 990 Pro bei Amazon im Angebot

Nicht nur die 2-TB-SSD Samsung 980 Pro ist derzeit bei Amazon im Angebot, sondern auch ihr neueres und schnelleres Pendant, die Samsung 990 Pro. Diese SSD mit M.2-Formfaktor ist ebenfalls mit der PS5 kompatibel und für kurze Zeit zu einem reduzierten Preis erhältlich. Die 990 Pro ist durch ihre hohe Geschwindigkeit ebenfalls für den kommenden PC-Blockbuster Starfield geeignet.

Samsung 990 Pro SSD 2 TB PCIe 4.0 M.2 für 139,99 Euro (- 42 %)

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben SSD

