Firefox 117: Mozilla stopft Lücken und bringt Cloud-freie Übersetzungsfunktion

Mit dem Update auf die neue Firefox-Version 117.0 haben die Mozilla-Entwickler mindestens 13 Sicherheitslücken im Browser geschlossen. Die integrierte Übersetzungsfunktion für Web-Seiten kommt erstmals ohne Web-Dienste aus. Updates auf Firefox ESR 115.2.0 und 102.15.0 sind ebenfalls verfügbar.

In Firefox 117.0 haben die Entwickler mindestens 14 Schwachstellen behoben. Darunter sind wenigstens sieben Lücken, die Mozilla als hohes Risiko einstuft. Ein Angreifer könnte die eine oder andere Sicherheitslücke ausnutzen, um Code einzuschleusen und auszuführen. Angriffe auf Firefox-Nutzer sind bislang nicht bekannt.

Neu in Firefox 117

Die bislang als Browser-Erweiterung (Firefox Translations) angebotene Übersetzungsfunktion für Web-Seiten wird jetzt in Firefox integriert und arbeitet vollständig lokal. Sie benötigt also, anders als bei anderen Browsern, keinen Cloud-Dienst, überträgt den Text nicht an einen anderen Web-Server. Die neue Implementierung wird nicht von Anfang an standardmäßig aktiviert sein, sondern in den nächsten Wochen schrittweise freigegeben. Ab Firefox 118 wird sie für alle verfügbar sein. Die bisherige Browser-Erweiterung wird nicht mehr weiterentwickelt. Mozilla hat die Übersetzungsfunktion im Rahmen des EU-Projekts Bergamot zusammen mit mehreren europäischen Universitäten entwickelt. Sören Hentzschel stellt sie in seinem Blog ausführlich vor.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Firefox bietet die Speicherung von Kreditkartendaten fürs Online-Shopping bereits in mehreren Ländern, darunter Deutschland. Ab Firefox 117 kommen neben Österreich auch Italien, Spanien, Belgien und Polen hinzu. Bei der Videowiedergabe im Bild-im-Bild-Modus unterstützt Firefox jetzt auch Untertitel bei Arte und Disney+.

Firefox ESR

Firefox ESR befindet sich derzeit in der Übergangsphase zwischen v102. und v115. Das bedeutet, Mozilla pflegt zwei Versionszweige mit Updates. Das Update auf Firefox ESR 102.15.0 ist das letzte für diese Browser-Generation und behebt mindestens sechs Schwachstellen. Die neue Generation erhält ein Update auf die Version 115.3.0, in der die Entwickler wenigstens 14 Lücken geschlossen haben.

Auf Rechnern, die noch mit Windows 7 oder 8.1 laufen, wird Firefox seit Anfang August per Update auf die ESR-Version 115 umgestellt, die Mozilla noch bis September 2024 mit Sicherheits-Updates versorgt. Firefox 117 lässt sich auf diesen Systemen nicht mehr installieren. Das gilt sinngemäß auch für macOS 10.12, 10.13 und 10.14.

Am 26. September will Mozilla Firefox 118 sowie Firefox ESR 115.3 veröffentlichen, der nächste Streich soll vier Wochen später folgen.