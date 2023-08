Die besten Thermomix-Kochbücher

Beim Thermomix TM6 sind weltweit mehr als 80.000 Rezepte via Cookidoo-Abo direkt aufs Display abrufbar. Besitzer vom Vorgängermodell TM5 synchronisieren die Rezepte auf den Cook-Key. Alternativ können Sie die Cookidoo-Rezeptdatenbank auch am PC und via App am Smartphone und Tablet nutzen. Doch 48 Euro für das Jahresabo ist ein stolzer Preis. Lesen Sie hier den Tipp Cookidoo-Abonnement ein Jahr kostenlos nutzen.

Unabhängig davon wollen viele Thermomix-Nutzer lieber ein gedrucktes Kochbuch, um auf dem Sofa zu blättern und nach interessanten Rezepten zu suchen. Bei Amazon gibt es eine gute Auswahl – gedruckt und digital für den Kindle sowie per Kindle-App auf Smartphones und Tablets.