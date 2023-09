Gratis-Spiele bei Epic und Steam: Astro-Bot-Klon, Fischfabriks-Shooter, SNES-Adventure

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Indiegame im 16-Bit-Look

Das 2020 veröffentlichte Indiespiel “Cave Story+“ wirkt auf den ersten Blick wie aus der Zeit gefallen: Eine Grafik im Stil alter 16-Bit-Spiele, einfache Texturen und pixelige Gegner. Dennoch sollten sich Fans von Jump & Runs diesen Gratis-Download bei Epic Games nicht entgehen lassen! Die Fachpresse vergab für den unterhaltsamen Genrevertreter eine Durchschnittswertung von beachtlichen 83 Prozent. Und auch die Spieler sind vom diesem Retro-Trip mehr als begeistert.

Cave Story+ kostenlos bei Epic Games

Steam: Ärger in der Fischfabrik

Beim kostenlos auf Steam erschienenen “Can Strike“ handelt es sich um einen Ego-Shooter mit Roguelike-Elementen: Als Mitarbeiter einer Fischereifirma muss der Spieler einem Streik beitreten und sich gegen die Roboter erwehren, die von der Firmenleitung eingesetzt wurden. Dafür stehen zahlreiche Waffen zur Verfügung und auch grafisch macht der Titel etwas her. Bei der Community kommt das Spiel bislang größtenteils positiv an. Daher spricht für Genrefans nichts gegen den kostenlosen Download von “Can Strike“.

Can Strike kostenlos bei Steam

Steam: Astro-Bot-Klon zum Gratis-Download

Die Entwickler von “Boti: Byteland Overclocked – Prologue“ haben sich offensichtlich bei Sonys Exklusivtitel “Astro Bot“ bedient. Das Ergebnis ist ein schickes Jump & Run im Bonbon-Look. Der Prologue ist bei Steam gerade als Gratis-Download erschienen. Ein Koop-Modus soll auch zu zweit unterhalten. Die Vollversion erscheint am 15. September 2023, ein Preis steht noch nicht fest. Der Prologue wurde von den Steam-Spielern bislang größtenteils positiv aufgenommen. Wer sich für diese Art Spiel erwärmen kann, sollte unbedingt eine Proberunde starten!

Boti: Byteland Overclocked – Prologue kostenlos bei Steam

GOG: Brandneuer Retro-Titel mit SNES-Grafik

Mit “Drekirökr – Dusk of the Dragon“ steht bei GOG ein kostenloses Adventure zum Download bereit. Der Look des Spiels orientiert sich an Klassikern für SNES oder GBA. Im Mittelpunkt des noch in der Entwicklung befindlichen Spiels steht die Zeit: Die meisten Orte verändern sich im Verlauf des Spiels. Daneben gibt es unterhaltsame und taktische Kämpfe und zahlreiche Charaktere, mit denen der Spieler interagieren kann.

Drekirökr – Dusk of the Dragon kostenlos bei GOG