Mit Google Geld sparen bei Flugbuchungen: So geht’s

Google bietet mit Google Flüge auch eine Flugsuchmaschine an. Mit drei neuen Funktionen soll es diese ihren Benuutzern jetzt noch einfacher machen, um den günstigsten Flug zu finden.

Finden Sie den günstigsten Buchungszeitraum

Google Flüge will Nutzern bei der Frage helfen, ob es günstiger ist, sofort zu buchen oder doch lieber auf niedrigere Preise für ihr Traumziel zu warten. Dafür zeigt der Dienst bereits an, ob die aktuellen Preise niedrig, typisch oder hoch sind. Dazu vergleicht Google Flüge die Durchschnittspreise aus der Vergangenheit für dieselbe Strecke.

Diese Ansicht wird nun um eine weitere Einstufung erweitert. Google Flüge zeigt jetzt an, wann die Preise für den vom Nutzer gewählten Zeitraum und sein Reiseziel in der Regel am niedrigsten waren. Das soll bei der Entscheidung helfen, in welchem Zeitraum vor dem gewünschten Abflug der Flug am günstigsten angeboten werden könnte.

Flüge günstig buchen: Die besten Spartipps & Vergleichsportale

Aktivieren Sie die Preisverfolgung

Ähnlich wie bei einem Preisvergleichsportal, bietet Google Flüge nun außerdem die Möglichkeit, eine Preisverfolgungsfunktion zu aktivieren. Das Portal benachrichtigt seine Nutzer dann, wenn die Flugpreise deutlich fallen. Wer sich mit seinem Google-Konto anmeldet, kann den Preisalarm entweder für einen bestimmten Zeitraum oder flexible Flugtermine einrichten.

Flüge mit Preisgarantie

Aktuell nur für Nutzer in den USA verfügbar, ist die neue Funktion “Preisgarantie“. Mit diesem bunten Symbol werden alle die Flüge markiert, bei denen Google davon ausgeht, dass sich der Preis bis zum Abflugdatum nicht mehr weiter verändern wird. Wann dieses Feature in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.