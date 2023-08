Wi-Fi 7 wird es wohl nur für Windows 11 geben, nicht aber für Windows 10

Die Anforderungen an WLAN-Netze steigen immer weiter: Für Streaming in HD, flotte Downloads oder verzögerungsfreies Online-Gaming sind Drahtlosnetzwerke mit einem hohen Datendurchsatz und geringer Latenz nötig. Bislang konnte man die aktuellen Standards auf seinem Rechner mit entsprechenden Karten oder Dongles nachrüsten. Für den kommenden Standard Wi-Fi 7 ist wohl aber ein Computer mit Windows 11 Voraussetzung.

Kein Wi-Fi 7 für Windows 10

Zwar wird Wi-Fi 7 erst für das kommende Jahr erwartet. Auch für diesen neuen Standard soll es Nachrüst-Lösungen geben. Diese erfordern voraussichtlich aber einen PC mit installiertem Windows 11. Wer hingegen noch Windows 10 verwendet, kann den kommenden WLAN-Standard wohl nicht nutzen. Dies geht aus einem geleakten Dokument des Herstellers Intel hervor.

Treiber für Windows 11, Linux und Chrome OS

Grund für den Ausschluss von Windows 10 sind voraussichtlich fehlende Treiber für Wi-Fi 7. So dürfte es sowohl von Intel selbst als auch von anderen Herstellern wie Qualcomm oder Mediathek keine Wi-Fi-7-Treiber für Windows 10 mehr geben. Wer hingegen auf Linux, Chrome OS oder Windows 11 setzt, kann sich die entsprechenden Treiber herunterladen. Zudem muss für Wi-Fi 7 zwingend ein neuer Router angeschafft werden, der den neuen Standard unterstützt.

Mit Wi-Fi 7 werden Datenraten von bis zu 5,8 Gbit pro Sekunde möglich. Dazu müssen alle am Transfer teilnehmenden Geräte wie Router, PC, Smartphone oder Tablet den Standard entsprechend unterstützen. Wi-Fi 7 nutzt zum Erreichen dieser hohen Datenmengen die drei Frequenzbänder 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Die Kanalbreite steigt im Vergleich zu Wi-Fi 6 on 160 MHz auf 320 MHz an. Darüber hinaus lassen sich mehrere Kanäle aus unterschiedlichen Bändern bündeln.

Wer noch Windows 10 einsetzt, kann dies bis zum 14. Oktober 2025 ohne Bedenken tun. Danach wird Microsoft keine Sicherheitsupdates mehr für Privatkunden anbieten.