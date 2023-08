Wenn hochauflösende Grafiken und ultraschnelle Reaktionszeiten über Triumph oder Niederlage entscheiden, ist es unerlässlich, den optimalen Monitor zu wählen. Große Marken wie MSI, Samsung oder Acer locken mit glänzenden Marketingstrategien und der Annahme, dass ein höherer Preis gleichbedeutend mit höherer Qualität ist. Doch in der sich rasant entwickelnden Technikwelt gibt es oft weniger bekannte Marken, die hochwertige Produkte für deutlich weniger Geld anbieten.

Ein solches Beispiel ist der aktuell bei Amazon am häufigsten verkaufte Monitor von Odys, einer Marke aus dem beschaulichen Willich in Nordrhein-Westfalen. Mit seinem 31,5-Zoll-Curved-Display, WQHD-Auflösung und einer hohen Bildwiederholrate von 165 Hz zeigt dieser Gaming-Monitor, dass man nicht immer tief in die Tasche greifen muss, um Spitzenleistung zu erhalten. Aktuell zu einem Schnäppchenpreis von nur 229,95 Euro angeboten, stellt er eine attraktive Option für alle dar, die ein erstklassiges Gaming-Erlebnis suchen, ohne ihr Budget überzustrapazieren.

Darum ist der Topseller-Monitor so beliebt

Der Gaming-Monitor Odys XP32 Pro besitzt einen 31,5 Zoll großen Curved-Bildschirm mit einem Radius von 1500R, der eine immersive Atmosphäre erschafft, die den Spieler direkt ins Geschehen zieht. Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hertz übertrifft er viele Konkurrenten und sorgt für ein flüssiges Gameplay, insbesondere bei schnellen Szenen. Dank der Kompatibilität mit AMD Free Sync und Nvidia G-Sync werden Ruckeln und Tearing minimiert, was zu einem klaren und geschmeidigen Bild beiträgt. Eine Reaktionszeit von 1 ms gewährleistet scharfe Darstellungen, selbst bei rasanten Bewegungen.

Zusätzlich unterstützt der Gaming-Monitor HDR, was für lebendige Farben sorgt. Sein nahezu randloses Design, kombiniert mit Blaulichtreduktion und einer Helligkeit von 400 Lumen, steigert das Seherlebnis und den Komfort. Das schlichte, schwarze Äußere passt zu vielen Gaming-Setups, wobei Design natürlich mmer subjektiv ist. Bei einem aktuellen Preis von 229,95 Euro ist es kein Wunder, dass dieser Monitor bei Amazon so gefragt ist. Derzeit ist der Odys XP32 Pro der meistverkaufte Monitor bei Amazon überhaupt.

Amazon-Topseller-Monitor mit 31,5 Zoll und WQHD

Wer verbirgt sich hinter Odys?

Seit der Gründung im Jahr 2005 hat sich Odys laut eigener Darstellung als Inbegriff von Qualität und Innovation in der Technologiebranche etabliert. Was einst als Marke für Consumer Electronics begann, hat sich zu einem Vorreiter in der digitalen Evolution entwickelt. Als Aushängeschild der AXDIA International GmbH steht Odys heute für erstklassige Lifestyle-Produkte im Segment der Unterhaltungselektronik. Das breite und zukunftsweisende Produktangebot von Odys deckt alles ab, von E-Mobilität bis zu Notebooks, Monitoren und smarten Technologielösungen. Partnerschaften mit Technologie-Schwergewichten wie Microsoft und Intel zeugen vom Engagement für Qualität und Spitzentechnologie.

Was Odys jedoch laut eigener Darstellung von anderen unterscheidet, ist die Fähigkeit, Design, Funktionalität und modernste Technologie harmonisch zu verbinden, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit aus den Augen zu verlieren. Produkte wie der Gaming-Monitor Odys XP32 und der XP32 Pro sind Beispiele für diese Philosophie, die ein nahtloses Spielerlebnis durch fortschrittliche Technologien wie G-Sync und Free Sync bieten. Für Odys ist Qualität mehr als nur ein Wort; es ist ein Versprechen. Ein Versprechen, das in ihrem Service, ihrer Arbeit und ihrer Philosophie verankert ist. “Qualität ist kein Zufall”, so ihr Credo. Und es ist genau diese Hingabe und das Streben nach Perfektion, die Odys zu einem verlässlichen Namen in der Welt der Technologie gemacht haben.

