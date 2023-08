Das ECO-System der HMX4: ZOTAC ZBOX pico PI430AJ mit revolutionärer AirJet-Kühlung

Die revolutionäre AirJet-Kühltechnik von Frore Systems hat es in die Höllenmaschine geschafft – und zwar in Form des Mini-PCs ZOTAC ZBOX pico PI430AJ, der das ECO-System der HMX4 bildet. In der Zbox kommt der Intel Core i3-N300 mit acht Effizienzkernen zum Einsatz, der eine Verlustleistung von lediglich 7 Watt hat.

Damit ist die HMX4 ECO nicht nur das spromsparenste Zweitsystem aller bisherigen Höllenmaschinen, sondern arbeitet dank AirJet-Kühlung auch komplett lautlos. Im folgenden Video erklären wir die Funktionsweise der AirJet-Technik, die auf winzige vibrierende Membranen statt Lüfter-Rotorblätter setzt:

ZOTAC ZBOX pico PI430AJ im Detail

Die zentrale Komponente des Mini-PCs ist der Achtkerner Intel Core i3-N300 mit einem Basistakt von 800 und einer Boost-Frequenz von 3800 MHz. Der 7-Watt-Prozessor integriert zudem die CPU-Grafik Intel UHD Graphics. Hinzu kommen 8 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher sowie eine PCIe-4.0-SSD.

An Anschlüssen bietet die ZOTAC ZBOX pico PI430AJ auf der Vorderseite den Einschaltknopf, dreimal USB 3.2 mit 10 Gbit/s – davon einmal als USB-C ausgeführt – sowie einen Micro-SD-Kartenleser. Monitore schließen Sie auf der Rückseite entweder über den DisplayPort-1.4 und die HDMI-2.0-Buchse an. Zusätzlich lässt sich der USB-C-Anschluss ebenfalls nutzen, um einen Bildschirm per DisplayPort anzuschließen.

Hinzu kommt auf der Rückseite der 5-Volt-Stromanschluss sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer und Mikrofon. Für die Konnektivität zuständig sind ein Gigabit-Lan-Port sowie Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2.

Alles in allem ist die ZOTAC ZBOX pico PI430AJ ein perfektes ECO-System: besonders stromsparend, lautlos und kompakt – und trotzdem leistungsstark genug fürs Surfen, Word, Excel & Co., Video-Streamen und Musik hören.

ZOTAC hat uns den derzeit einzigen europäischen Prototypen der ZOTAC ZBOX pico PI430AJ für die Höllenmaschine zur Verfügung gestellt, der noch nicht ganz dem finalen Design entspricht. Der Gewinner der HMX4 bekommt natürlich die Verkaufsversion der ZBOX – auf die ZOTAC übrigens satte 5 Jahre Garantie gewährt.

