Gratis-Strom nur heute für alle Elektroautos – der Grund

Tesla hat heute vor zehn Jahren seinen ersten Supercharger in Europa eröffnet. Der Elektro-Auto-Pionier feiert dieses Jubiläum auf besondere Art: Heute kann man jedes Elektro-Auto an allen Tesla-Superchargern kostenlos aufladen. Also nicht nur Tesla-Fahrer kommen in diesen Genuss, sondern alle Elektro-Auto-Besitzer, sofern ihre Ladestecker kompatibel zu den Tesla-Superchargern sind.

Den Gratis-Strom gibt es nur heute am 29. August 2023 von 09 Uhr MESZ bis zum Ende des Tages, genauer: Der Ladevorgang muss heute spätestens um 23:59 Uhr MESZ beginnen. Die genauen Teilnahmebedingungen lesen Sie hier.

Den Gratisstrom von Tesla gibt es in folgenden Staaten: Österreich, Belgien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowakien, Slovenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien.

Lese-Tipps zu Tesla-Fahrzeugen:

Wer kann an den Tesla-Superchargern kostenlos Strom aufladen?

Laut Tesla ist die Veranstaltung offen für Tesla-Besitzer und Nicht-Tesla-Besitzer mit und ohne ohne Mitgliedschaft und auch für Kunden, die über Chargemap in Frankreich bezahlen.

Diese eintägige Aktion ist Teil der Tesla “Electric Summer”-Events.

Hintergrund

Am 29. August 2013 hatte Tesla die ersten sechs Ladestationen in Norwegen eröffnet. Nach 10 Jahren umfasst Teslas Netz 36 Länder in Europa, im Nahen Osten und in Afrika mit über tausend Standorten und mehr als 13.000 einzelnen Supercharger-Ladeplätzen. Über 70 Prozent des europäischen Tesla-Netzes sollen jetzt auch für Elektrofahrzeuge anderer Marken zugänglich sein.

Tesla: 1000 Supercharger-Ladeplätze in Deutschland

Tesla Supercharger: So sparen alle E-Auto-Fahrer Geld beim Aufladen

Tesla öffnet deutsche Supercharger für Fremdmarken – teilweise