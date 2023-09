Warum Ihr Handy am 14.09. um 11 Uhr klingeln wird

Am 14. September, einem Donnerstag, findet um 11 Uhr wieder der bundesweite Warntag statt. Das teilt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mit. An diesem Tag testen Bund, Länder und Kommunen die Funktionsfähigkeit ihrer Warnsysteme. Seit dem desaströsen Versagen der Warnfunktionen am Warntag am 10. September 2020, in dessen Folge sogar der Chef des BBK seinen Hut nehmen musste, stehen die in Deutschland vorhandenen Warnsysteme wieder verstärkt in der öffentlichen Wahrnehmung.

Der bundesweite Warntag soll die Funktionsfähigkeit der unterschiedlichen Warnsysteme überprüfen. Außerdem dient der Warntag dazu, die Bevölkerung über die unterschiedlichen Warnmittel zu informieren.

Smartphone-Deals bei Amazon ansehen

Diese Warnmittel werden am 14.9.2023 um 11 Uhr getestet

Wenn das BBK am Warntag seine Probewarnung in Form eines Warntextes an alle an das „Modulare Warnsystem“ angeschlossenen Systeme verschickt, wird diese Warnung über unterschiedliche Wege an die Bevölkerung weitergegeben.

Gegen 11.45 folgt die Entwarnung über alle Warnmittel und Endgeräte, über welche zuvor die Warnung versendet wurde. Mit einer Ausnahme: Über Cell Broadcast wird noch keine Entwarnung verschickt. Derzeit prüfen die Mobilfunknetzbetreiber, ob sie auch für Cell Broadcast eine Entwarnung verschicken können.

Lese-Tipps:

Unabhängig vom bundesweiten Warntag gibt es auch auf einzelne Bundesländer begrenzte Warntage: Darum klingeln heute nur in diesen beiden Bundesländern alle Handys.

Sie finden auf dieser Seite des BKK alle Informationen zum bundesweiten Warntag am 14.9.2023 um 11 Uhr.