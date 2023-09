Günstiger GPS-Tracker ohne Abo-Zwang bei Aldi ausverkauft: hier noch erhältlich

Aldi verkauft in seinem Onlineshop ab dem 4. September 2023 einen GPS-Tracker ohne Abo-Zwang. Sie zahlen einmalig 99,99 Euro für den “Copenhagen GPS-Tracker Cobblestone, schwarz” und können ihn dann rund vier Jahre lang nutzen. Update 4.9.2023, 09.30 Uhr: Der Tracker ist bei Aldi zwar ausverkauft. Doch Conrad verkauft dieses Modell ebenfalls zum Aldi-Preis von 99,99 Euro und kann noch liefern. Update Ende

Zum Kaufpreis kommen noch 5,95 Euro Versandkosten. Sie zahlen also insgesamt 105,94 Euro. Die UVP für diesen GPS-Tracker beträgt 139,99 Euro. Der Aldi-Preis ist richtig gut, wird derzeit aber durch das Angebot von Proshop noch um knapp 2 Euro unterboten. Aber alle anderen Anbieter verkaufen den Copenhagen Cobblestone GPS Tracker deutlich teurer.

Aktuelle Preise für Copenhagen Cobblestone GPS Tracker

Einsatzzweck

Mit dem Copenhagen Cobblestone GPS Tracker lokalisieren Sie zum Beispiel Autos, Boote oder Koffer. Immer vorausgesetzt, dass der Tracker an seinem Standort das GPS-Signal empfangen und eine Mobilfunkverbindung mit der eingebauten Daten-SIM aufbauen kann. Der Tracker misst ca. 6,4 x 6,4 x 2,3 cm (L x B x H), wiegt circa 88 Gramm und ist nach IP67 geschützt vor Staub und Wasser.

Weder Abo-Gebühren noch Akku-Aufladung

Sie zahlen in den zirka vier Jahren Nutzung weder eine Gebühr für die SIM-Karte, noch müssen Sie den Akku aufladen. Denn der Copenhagen Cobblestone GPS Tracker besitzt eine Langzeitbatterie für die gesamte Einsatzzeit. Sobald die Batterie leer ist, lässt sich der Tracker nicht mehr verwenden. Die eingebaute Daten-SIM funktioniert laut Aldi in der EU, in der Schweiz und in Norwegen.

Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt also von der Einsatzfrequenz ab. Die Angabe von 4 Jahren bezieht sich auf einen Einsatz, bei dem der Tracker seine Position einmal pro Tag meldet. Muss der Tracker nur einmal pro Woche ein Signal absetzen, dann könnte er sich laut Aldi bis zu zehn Jahre lang nutzen lassen. Sie können unter fünf unterschiedlichen Tracking-Profilen entscheiden und damit selbst die Lebensdauer beeinflussen.

Diese 5 Tracking-Profile stehen zur Verfügung:

“Vollgas-Modus”: sendet alle 10 Minuten eine Position. Dieses Profil leert die Batterie aber in weniger als 5 Wochen.

Live-Tracking: Sendet bei der ersten Bewegung eine Position, danach alle 15 Minuten, während er bewegt wird und 15 Minuten nach der letzten Bewegung.

Nach Bewegung: sendet eine Position nach einer Stunde ohne Bewegung

24 Stunden: sendet eine Position am Tag.

7 Tage: sendet eine Position die Woche.

Allerdings muss klar sein: Wenn Sie ein Fahrzeug in Echtzeit verfolgen wollen, dann sind viele Standortangaben kurz hintereinander erforderlich. Die vier Jahre Einsatzdauer können Sie dann vergessen.

Hier sehen Sie den Standort

Sie sehen den Standort des GPS-Trackers in der App, die es kostenlos für Android und iOS gibt. Außerdem ist die Ortung über ein Online-Portal möglich.

Bei Nichtgefallen können Sie den Tracker kostenlos zurücksenden.

