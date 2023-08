Deutsche Post stellt diesen wichtigen Service ein

Die Deutsche Post stellt zum 31. Dezember 2024 einen wertvollen kostenlosen Service ein: Das Produkt “Unverpackt eingelieferte Schlüssel”. Auf der Gesamtpreisliste der Deutschen Post finden Sie dieses Angebot auf Seite 31 vorgestellt. Die Post beschreibt dieses unserer Meinung nach sehr wertvolle Angebot folgendermaßen:

Gefundene Schlüssel, die einen Anhänger mit einer zustellfähigen Anschrift haben, können unverpackt bei der Deutschen Post eingeliefert werden. Sie werden dann an die angegebene Anschrift zugestellt. Das Entgelt ist von den Empfänger:innen zu entrichten.

Mit anderen Worten: Sie finden irgendwo einen Schlüssel oder Schlüsselbund, an dem sich ein Adressaufkleber oder Ähnliches befindet. Dann müssen Sie sich um nichts weiter kümmern und auch kein Briefkuvert suchen, sondern werfen den Schlüssel zusammen mit dem Adressschild daran einfach in den nächsten Briefkasten. Die Post stellt den Schlüssel dann an die genannte Adresse zu. Das ist aber nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland möglich und funktioniert nicht mit ausländischen Adressen.

8,50 Euro zahlt Empfänger

Für diesen Service erhebt die Deutsche Post zwar eine Gebühr in Höhe von 8,50 Euro vom Empfänger. Doch der ersparte Ärger und die Mehrkosten für das Nachfertigen der Schlüssel dürften ungleich schwerer wiegen. Im Kleingedruckten zum Produkt “Unverpackt eingelieferte Schlüssel” auf der Gesamtpreisliste liest man jedoch unter Anmerkung 2: Das Produkt “Unverpackt eingelieferte Schlüssel wird zum 31.12.2024 eingestellt. Rückfragen hierzu an schluesselservice@deutschepost.de.”

Auch Schlüsselfund-Services sind betroffen

Von der Einstellung sind auch Schlüsselfunddienste wie Keymail oder Keygarant betroffen, die genau diesen Service der Post nutzen. Laut des Info-Portals paketda versucht Keymail nun eine andere Lösung mit der Deutsche Post auszuhandeln.

Übrigens: Falls es Sie interessiert, wie die Deutsche Post generell mit Fundgegenständen in Briefkästen umgeht und wie Sie selbst bei der Post nach verlorenen Gegenständen nachfragen können, sollten Sie diesen Blogbeitrag der Post lesen.