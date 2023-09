Amazon ist mit Luna bereits 2020 in den Cloud-Gaming-Sektor eingestiegen, aber die Einführung erfolgte seitdem nur schrittweise.

Es dauerte 18 Monate, bis der Dienst in den USA für die breite Öffentlichkeit verfügbar war, und ein weiteres Jahr für die internationale Verfügbarkeit. Selbst jetzt ist er nur in vier Ländern verfügbar – inklusive Deutschland.

Trotzdem ist ein Konkurrent zu Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now sicherlich eine gute Sache, vor allem nachdem Google Stadia eingestellt wurde. Hier finden Sie alles, was Sie über Amazon Luna wissen müssen.

Wann wurde Amazon Luna veröffentlicht?

Luna wurde ursprünglich auf dem Amazon-Event im September 2020 vorgestellt, obwohl das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nicht sagte, wann der Dienst allgemein verfügbar sein würde.

Wie sich herausstellte, war das erst fast 18 Monate später der Fall. Nach einer ausgedehnten “frühen Zugangsphase” wurde Luna schließlich im März 2022 in den USA für die breite Öffentlichkeit verfügbar.

Ein Jahr später, im März 2023, startete der Dienst in Großbritannien, Kanada und Deutschland. Er ist nun in allen vier Ländern verfügbar und funktioniert auf dieselbe Weise wie in den USA.

Amazon hat vermutlich immer noch Pläne, den Dienst auch in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. Wann das sein wird, ist bislang nicht klar.

Wie viel kostet Amazon Luna?

Luna ist für jedermann in den USA, Großbritannien, Kanada und Deutschland verfügbar, wobei ein Luna+-Abonnement 9,99 Euro pro Monat kostet. Eine 7-tägige kostenlose Testversion ist ebenfalls verfügbar.

Wenn Sie jedoch bereits ein Amazon Prime-Abonnement haben, können Sie auf einige Inhalte zugreifen, ohne dafür extra zu bezahlen. Die Auswahl der spielbaren Spiele wechselt regelmäßig, also informieren Sie sich auf der Amazon-Website über die neuesten Informationen – sie sollten in allen Ländern gleich sein.

Wenn Sie die Luna+ und die Prime Gaming-Angebote nicht überzeugen, können Sie sich auch bei Ubisoft Plus anmelden. Das kostet 17,99 Euro pro Monat, bietet Ihnen aber Zugang zu hochkarätigen Titeln wie “Watch Dogs: Legion“, “Assassin’s Creed Valhalla” und “Far Cry 6“.

Beide Dienste unterstützen eine Auflösung von bis zu 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde, aber bei Ubisoft+ ist man auf ein Gerät gleichzeitig beschränkt, während Luna+ zwei Geräte unterstützt.

Eine weitere Option ist das Abonnement speziell für die Partyspiele von Jackbox (4,99 Euro). Jedes dieser Abonnements funktioniert unabhängig voneinander oder kann kombiniert werden – man muss nicht zuerst für Luna bezahlen, um Ubisoft+ zu bekommen.

Bild: Amazon

Der Luna Controller, der für die Nutzung des Dienstes entwickelt wurde, ist in Deutschland ebenfalls erhältlich. Er kostet normalerweise 69,99 Euro, wird teilweise aber auch schon für unter 50 Euro angeboten. Eine Handy-Halterung, in die Controller und Smartphone eingeklinkt werden können, gibt es bei Amazon bereits ab 14,99 Euro.

Luna funktioniert aber auch mit dem Xbox One-Controller, dem DualShock 4 (PS4) oder einer normalen Maus und Tastatur am PC.

Wie man Luna beitritt

Jetzt, wo Luna die Testphase beendet hat, könnte es nicht einfacher sein. Gehen Sie einfach auf die Luna-Seite und melden sich mit Ihrem Amazon-Konto an. Klicken Sie dann entweder auf “Kostenlos spielen mit Prime” oder kaufen Sie eines der anderen Abonnements.

Wie bei einem vollständigen Prime-Abonnement können Sie jederzeit kündigen.

Denken Sie daran, dass dieses Angebot nur verfügbar ist, wenn Sie sich in den USA, Großbritannien, Kanada oder Deutschland befinden – allerdings können Sie diese Anforderung möglicherweise mit einem VPN umgehen.

Was brauche ich, um Amazon Luna zu spielen?

Ein wichtiges Verkaufsargument von Luna ist die Möglichkeit, auf den Geräten zu spielen, die Sie bereits besitzen. Bislang ist der Dienst auf PC, Mac, Fire TV, Android (allerdings nicht auf allen Geräten) und iOS verfügbar – letzteres über eine Web-App.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind die folgenden Geräte mit Luna kompatibel:

Auf einem PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad oder Android-Gerät benötigen Sie zusätzlich eines der folgenden Programme:

Google Chrome (Version 83+) für PC, Mac und (Version 86+) Chromebook.

Microsoft Edge (Version 90+) für PC und Mac.

Safari (iOS 15+) für iPhone und (iPadOS 15+) iPad.

Google Chrome (Version 86+) für Android-Geräte (Android 10+).

Wie zu erwarten, benötigen Sie auch eine starke Internetverbindung mit einer Download-Geschwindigkeit von 10 Mbps oder mehr. Für ein optimales Erlebnis empfiehlt Amazon die Verwendung eines Ethernet-Kabels oder ein flottes 5GHz-WLAN-Netz.

Sie können Luna mit einer Tastatur und Maus oder einem Bluetooth-Controller spielen, aber Amazon empfiehlt Ihnen, den speziellen Luna-Controller zu kaufen. Er sieht fast genauso aus wie der Controller für die Xbox und bietet ein ähnliches Spielerlebnis.

Der Luna-Controller hat jedoch noch weitere Tricks in petto: Alexa-Integration und die Möglichkeit, nahtlos zwischen Geräten zu wechseln.

Bild: Amazon

Amazon Luna-Spiele

Amazon Luna umfasst jetzt eine große Auswahl an verschiedenen Spielen. Diese variieren je nach gewähltem Abonnement, aber die vollständigen Listen sind auf der Amazon-Website verfügbar.

Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, für Luna+-Abonnenten im August 2023 waren es etwa folgende Titel:

Encodya (neu)

Wunderknabe: The Dragon’s Trap (wieder dabei)

StarWars Pinball (wieder dabei)

Aber auch als normales Prime-Mitglied können Sie über Prime Gaming ohne zusätzliche Kosten auf die folgenden neuen Spiele zugreifen:

Batora: Lost Haven

SteamWorld Quest

Die Schlümpfe: Mission Vileaf

Ys VII: Lacrimose von Dana

Einzelheiten zu all diesen Spielen finden Sie im entsprechenden Amazon Luna-Blogbeitrag. Auf der Hauptseite des Luna-Blogs können Sie mehr über andere Titel erfahren, die kürzlich hinzugefügt wurden.

Dazu gehört Fortnite, das bekannte Survival-Spiel von Epic Games. Es ist für alle Amazon Prime-Mitglieder verfügbar, oder über ein Luna+-Abonnement, wenn Sie es vorziehen. Im Gegensatz zu Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now gibt es keine Möglichkeit, kostenlos darauf zuzugreifen.

Im Gegensatz zu den anderen oben genannten Titeln wird “Fortnite” auf unbestimmte Zeit verfügbar sein – es soll die Plattform in absehbarer Zeit nicht verlassen. Fast alle Spiele auf Luna unterstützen auch plattformübergreifendes Spielen, sodass Sie sich mit Freunden auf einem anderen Cloud-Gaming-Dienst, einer Konsole oder einem PC zusammenschließen können.

Neben dem Spielangebot gibt es auch eine Integration mit Twitch, dem Streaming-Dienst für Spiele, der zu Amazon gehört. Innerhalb von Luna “Experience” sehen die Spieler die Option, einen entsprechenden Twitch-Stream anzusehen, während es auch die Möglichkeit gibt, das Spiel direkt in der Twitch-App zu starten.

Das unten stehende offizielle Bild zeigt, wie die Luna-Benutzererfahrung aussieht. Mit dabei: Twitch-Streams und Screenshots, die in den Hauptbildschirm für jedes Spiel integriert sind.

Bild: Amazon

Dieser Testbericht erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde von uns übersetzt und angepasst.