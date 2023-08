Nur kurz topgünstig: Bosch 18V-Akkuschrauber inkl. 2x Akku für 88,59 Euro

In jedem Haushalt gibt es bestimmte Werkzeuge, die nicht fehlen dürfen. Sei es, um einfach nur ein Bild an die Wand zu bringen, ein Regal zusammenzubauen oder als erfahrener Heimwerker komplexe Arbeiten zu verrichten – ein leistungsstarker und zuverlässiger Akkuschrauber sollte immer zur Hand sein. Dabei ist es wichtig, ein Modell zu wählen, das sowohl kraftvoll als auch benutzerfreundlich ist, damit sowohl Profis als auch Hobby-Heimwerker stets die besten Ergebnisse erzielen können. Ein Modell, das in dieser Hinsicht heraussticht, ist der 18V-Akku-Bohrschrauber Bosch UniversalDrill. Derzeit gibt es dank einer Rabatt-Aktion bei Amazon ein unschlagbares Angebot für dieses Top-Werkzeug, das von Amazon-Kunden mit durchschnittlich 4,7 Sternen sehr hoch bewertet wurde. Im Set mit zwei Akkus und Ladegerät zahlt man aktuell nur 88,59 Euro für den Akkuschrauber von Bosch. Das Spar-Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit, ebenso wie die Aktionspreise für weiteres Bosch-Werkzeug und Gartengeräte wie Multischleifer, Kreissäge oder Laubbläser – später mehr dazu. Was den Akku-Bohrschrauber auszeichnet und ob er Ihre Anforderungen erfüllt, beleuchten wir nachfolgend.

Das macht den top-bewerteten Akkuschrauber von Bosch so beliebt

Der 18V-Akku-Bohrschrauber UniversalDrill ist ein flexibles und leistungsstarkes Werkzeug, mit dem sich verschiedenste Projekte erledigen lassen. Der Akkuschrauber zeichnet sich durch sein Zwei-Gang-Getriebe aus, das mit 20 Drehmomentstufen und einer Bohrstufe ausgestattet ist. Dies ermöglicht kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren mit einem maximalen Drehmoment von 40 Nm. Ein weiterer Vorteil dieses Akkuschraubers ist seine Vielseitigkeit. Er eignet sich für verschiedene Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff, was ihn zu einem Top-Werkzeug für Heimwerker und Profis gleichermaßen macht. Dank seiner ergonomischen Form und einem Gewicht von nur 1,2 Kilogramm ist der Bosch-Akkuschrauber auch für zeitaufwendige Aufgaben geeignet. Das geringe Gewicht erleichtert insbesondere Arbeiten über Kopf und minimiert die Ermüdung des Benutzers.

Der UniversalDrill lässt sich ganz einfach zwischen Schrauben und Bohren wechseln. Der 1. Gang mit niedriger Drehzahl eignet sich ideal zum Schrauben, während der 2. Gang mit hoher Drehzahl für das Bohren vorgesehen ist. Der Bohrer- und Bitwechsel ist ebenfalls unkompliziert, dank des 10mm-Schafts und des einhülsigen Schnellspannbohrfutters. Dank der 20 Drehmomentstufen kann der Akkuschrauber optimal an verschiedene Materialien angepasst werden, wobei ein niedriges Drehmoment für weichere und ein mittleres bis hohes Drehmoment für härtere Materialien empfohlen wird. Nach der durchschnittlichen Sterne-Bewertung von 4,7 zu urteilen, sind Amazon-Kunden mit dem 18V-Akku-Bohrschrauber von Bosch top-zufrieden. Der Online-Händler bietet den Bosch UniversalDrill im Rahmen einer neuen Spar-Aktion inklusive zweier Akkus und Ladegerät derzeit mit 47 % Rabatt an. Somit zahlt man aktuell nur 88,59 Euro für das Komplettset. Ein besseres Angebot hat laut Geizhals-Preisvergleich momentan kein anderer Händler. Allerdings gilt das Rabatt-Angebot nur für kurze Zeit und solange der Vorrat von Amazon reicht. Interessenten sollten also rasch zuschlagen.

Bosch-Akkuschrauber bei Amazon topgünstig

Rabatt-Aktion: Bosch-Werkzeuge und -Gartengeräte günstiger

Neben dem Akkuschrauber hat Amazon noch viele weitere Werkzeuge und Gartengeräte von Bosch deutlich im Preis gesenkt. Dazu zählen Multischleifer, Kreissäge, Stichsäge, Schlagbohrmaschine, Laubbläser, Heckenschere und vieles weiteres mehr. Wer seine Gartenhecke von überstehenden Ästen oder braunen Blättern befreien möchte, spart beim Kauf der 18V-Akku-Heckenschere Bosch AHS 50-20 Li über 70 Euro im Vergleich zum regulären Preis. Auch bei den restlichen Angeboten winken hohe Rabatte von bis zu 52 %. Wer keines der Spar-Angebote verpassen möchte, stöbert einfach in der Bosch-Aktionsübersicht bei Amazon. Nachfolgend haben wir zudem einige ausgewählte Highlights zusammengestellt. Die Rabatt-Deals gelten jedoch wie beim 18V-Akkuschrauber Bosch UniversalDrill nur für kurze Zeit.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Akkuschrauber

