Lokale TCP-Verbindungen beschleunigen

Netzwerkverbindungen über das TCP-Protokoll lassen sich mit einer Vielzahl von Parametern steuern und optimieren. Das ist jedoch eine Aufgabe für Profis, weshalb Windows dabei auf vorgefertigte Profile zurückgreift. Bereits seit mehr als zehn Jahren verwendet das Betriebssystem allerdings ein Profil namens „Internet“ auch für LAN-Verbindungen. „Internet“ ist optimiert für die damalige Netzwerkhardware, neuere und schnellere Geräte von heute berücksichtigt es nicht. Erkennbar ist die Benutzung des Internetprofils, wenn Sie in der Windows-Powershell den Befehl Get-NetTCPConnection eingeben. In der Spalte „AppliedSetting“ erscheint daraufhin immer wieder die Einstellung „Internet“. In Windows gibt es allerdings auch das Profil „Datacenter“, das für die schnellen Netzwerke in großen Unternehmen ausgelegt ist. Privatnutzer können es ebenfalls verwenden, um ihr LAN zu beschleunigen.

Der IT-Dienstleister Alexander Fuchs hat daher ein Powershell-Script geschrieben, das das Internet- mit den Einstellungen des Datacenter-Profils ausstattet und dieses außerdem noch an einigen Stellen optimiert. Bevor Sie beginnen, sollten Sie auf jeden Fall eine Systemsicherung durchführen: Öffnen Sie die Systemsteuerung in der Kategorieansicht, klicken Sie auf „Systemwiederherstellung konfigurieren“ und legen Sie mit „Erstellen“ einen aktuellen Wiederherstellungspunkt an. Rufen Sie dann die Download-Adresse auf und klicken Sie auf „Code –› Download ZIP“. Speichern Sie die ZIP-Datei in einem beliebigen Ordner und entpacken Sie sie.

Rufen Sie nun die Powershell von Windows mit Administrator-Rechten auf: Tippen Sie powershell in das Suchfeld der Taskleiste, vergewissern Sie sich, dass „Windows PowerShell“ markiert ist, und klicken Sie auf „Als Administrator ausführen“. Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf die Datei „W10ANDW11-NETWORKTCP-DESUBOPTIMIZATION.ps1“ aus dem heruntergeladenen ZIP-File und wählen Sie sodann „Mit PowerShell ausführen“. Das Script passt die Windows-Einstellungen für TCP-Verbindungen an. Damit die neue Konfiguration auch wirksam wird, müssen Sie Windows neu starten. Die höhere Geschwindigkeit macht sich bei Verbindungen im lokalen Netzwerk bemerkbar, bei Internetzugriffen ist keine Veränderung spürbar. Achtung: Das Script darf lediglich auf Client-Rechnern mit Windows 10 oder 11 ausgeführt werden, nicht jedoch auf Windows-Servern. Und: Sie dürfen das Script auf keinen Fall editieren oder verändern.

