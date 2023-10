Produktivität steigern mit einer MMO- oder MOBA-Maus

MMO-(Massively Multiplayer Online)- sowie MOBA-(Multiplayer Online Battle Arena)-Mäuse sind keine gewöhnlichen Geräte, sondern präzise Werkzeuge für Gamer, die den entscheidenden Vorteil suchen. Sie haben anpassbare Sensitivitätseinstellungen, mehrere programmierbare Tasten sowie ergonomische Designs. Es stellt sich heraus, dass diese Eigenschaften auch für die produktive Arbeit von Vorteil sind.

Der erste Grund, warum Sie auf eine derartige Maus umsteigen sollten, liegt im Komfort: MMO- und MOBA-Mäuse sind darauf ausgelegt, stundenlange intensive Spielesessions zu überstehen. Damit sind sie auch ideal für lange Arbeitstage geeignet. Oft bieten sie ergonomische Designs, die der Hand geradezu schmeicheln. Zudem verringern sie das Risiko von Unbehagen oder sich wiederholenden Belastungsverletzungen erheblich. Ausgestattet mit strukturierten Griffflächen und speziellen Ablagen für die Finger, sorgen sie für eine präzise Kontrolle und weniger Ermüdung, selbst nach stundenlangem Gebrauch.

Neben einer Fülle von Extratasten bieten manche Mausmodelle für Spieler auch wechselbare Seitenteile an, damit sie sich auf individuelle Bedürfnisse anpassen lassen. Ergonomische Designs sind auch bei der Produktivarbeit nicht verkehrt. Razer

Ein weiterer Vorteil dieser Mäuse ist die Fülle an programmierbaren Tasten: Ursprünglich dafür entwickelt, Spielern einen schnellen Zugriff auf entscheidende Aktionen im Spiel zu ermöglichen, können diese Tasten in einem Produktivitätskontext neu genutzt werden. Stellen Sie sich vor, Sie könnten diese Tasten so programmieren, dass sie häufige Aufgaben wie Kopieren, Einfügen oder eine Aktion rückgängig machen, ausführen. Oder sogar komplexere Makros, die mit einem einzigen Klick eine Sequenz von Aktionen ausführen. Die Folge: Sie verbringen weniger Zeit mit Tastenkombinationen und haben mehr Zeit zum Fokussieren auf Ihre Arbeit.

Bestimmte Gaming-Mäuse (hier von Corsair) können sich für den produktiven Einsatz lohnen, da die integrierten Funktionen Sie bei der Arbeit unterstützen. Corsair

Die Anpassungsmöglichkeiten dieser Mäuse gehen sogar noch weiter. Oftmals werden sie mit spezieller Software geliefert, die es den Nutzern ermöglicht, alles von der Sensitivität der Maus bis zur Farbe der LED-Beleuchtung (sofern vorhanden) zu ändern. Diese Feineinstellungen ermöglichen es Ihnen, die Maus perfekt an Ihren Arbeitsstil anzupassen und Ihre Produktivität noch weiter zu steigern.

Einige Modelle lassen sich sogar physisch anpassen, mit austauschbaren Tastenplatten oder anpassbaren Positionierungen der Tasten. Die produktivste Maus ist damit diejenige, die am besten zu Ihren Aktivitäten am PC passt. Zögern Sie aus diesem Grund nicht, verschiedene Modelle auszuprobieren, bevor Sie sich für eine Maus entscheiden. Und bedenken Sie: Sie müssen kein Gamer sein, um die Vorteile einer MMO- oder MOBA-Maus zu genießen. Denn letztendlich geht es darum, wie Sie Ihre Arbeit am effizientesten erledigen können. Wenn das mit einer „Gaming“-Maus gut funktioniert, spricht nichts dagegen.

