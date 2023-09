So lange halten Daten auf SD-Karten wirklich – ein kurzer Überblick

Ein Blick auf die Technik hinter den SD-Karten zeigt: Sie basieren auf Flash-Speicher, der Informationen auch ohne Stromzufuhr sicher behält. Dennoch hat auch diese Technik ihre Grenzen.

Die in den Speicherzellen abgelegten elektrischen Ladungen, die unsere Daten repräsentieren, können mit der Zeit instabil werden. Das bedeutet, sie können ihre Ladung verlieren, was wiederum im schlimmsten Fall zu Datenverlust führt. Aber wie lange dauert es, bis das passiert?

Den Standards für Flash-Speicher zufolge, auf die sich auch die Hersteller von SD-Karten berufen, sollte eine Speicherzelle in der Lage sein, die Daten mindestens zehn Jahre lang bei einer Temperatur von 55 Grad Celsius zu bewahren. Das klingt erstmal beruhigend, doch in der Praxis spielen noch weitere Faktoren eine Rolle.

Hierzu gehören die Qualität der Karte, die Intensität der Benutzung und die Umgebungsbedingungen. All das beeinflusst die tatsächliche Lebensdauer der SD-Karten. So können etwa das häufige Schreiben und Löschen von Daten, hohe Temperaturen wie auch Feuchtigkeit den Alterungsprozess der Speicherzellen beschleunigen. Besonders betroffen sind oft billigere Karten, die aus weniger robusten Komponenten gefertigt sind.

Die Lebensdauer von SD-Speicherkarten (im Bild ein Modell von Lexar) hängt von mehreren Faktoren ab wie Temperatur, Nutzung und Umgebungsfeuchtigkeit. Lexar

Eines ist also klar: Eine pauschale Antwort auf die Frage, wie lange eine SD-Karte hält, ist schwierig zu geben. Es hängt von so vielen Faktoren ab, von der Qualität der Karte bis hin zur Art der Nutzung und den Umgebungsbedingungen. Einige Anwender berichten von Karten, die nach mehreren Jahren Lagerung in einer Schublade noch einwandfrei funktionieren. Andere erleben, dass eine intensiv genutzte SD-Karte nach kurzer Zeit schon ihren Geist aufgibt.

So bleibt als Fazit: SD-Speicherkarten sind wunderbare Werkzeuge, um Daten mobil zu speichern und zu transportieren. Für die langfristige Datensicherung sind sie jedoch nicht die erste Wahl. Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie wichtige Informationen immer auf mehreren Medien sichern. Denn obwohl eine SD-Karte theoretisch bis zu zehn Jahre halten kann, sieht die Realität aufgrund verschiedener Faktoren eventuell ganz anders aus.

