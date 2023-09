Biometrisches Passbild selbst erstellen

Die Vorgaben finden Sie im Internet in der offiziellen Passbildschablone des Bundesinnenministeriums. Die Schablone in Form einer PDF-Datei drucken Sie auf einem DIN-A4-Blatt aus, damit passen die Kontrolllinien exakt zu der Passbildgröße von 35 mal 45 Millimetern.

Zum Foto: Lassen Sie Ihr Gesicht bitte von einer anderen Person mit dem Smartphone vor einem hellen, einfarbigen Hintergrund fotografieren. Halten Sie den Kopf gerade, also weder seitlich gedreht noch nach oben oder unten geneigt. Die Lippen müssen geschlossen und die Augen offen sein, sie dürfen bei Brillenträgern nicht verdeckt sein. Bei ein paar Aufnahmen findet sich in aller Regel eine, bei der alles passt.

Die offizielle Passbildschablone aus dem Internet und die Software Passbild-Generator machen das Erstellen eines biometrischen Passbildes sehr einfach. IDG

Nun geht es an den Ausdruck. Den können Sie mit einem Farbdrucker zu Hause auf Fotokarton selbst anfertigen, über einen Onlinedienst in Auftrag geben oder an einer Fotostation zum Beispiel im Drogeriemarkt erstellen. Damit der Kopfbereich auch tatsächlich auf dem Passbild mit der Größenvorgabe übereinstimmt, muss das Passbild ausgedruckt in diesen Maßen vorliegen.

Das erledigt der Passbild-Generator automatisch, ohne dass Sie etwas anpassen müssten. Das Tool platziert Ihr Foto dazu achtmal auf einem 10×15-Ausdruck. Nach Download und Installation starten Sie den Passbild-Generator und laden über „Datei –› Bild öffnen“ das gewünschte Foto. Über die Passbildschablone links oben („ab 10 Jahre mit Beschriftung“) kontrollieren Sie, dass die amtlichen Platzierungsvorgaben stimmen.

Durch zwei weitere Mausklicks auf „Speichern / Drucken 10×15“ rechts oben und „Speichern“ erstellt das Programm eine JPEG-Datei mit acht Aufnahmen für den passgenauen Ausdruck im Format 10 mal 15 Zentimeter: Ein solcher 8er-Fotoabzug kostet nicht einmal 50 Cent!

